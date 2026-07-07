Honduras

Tras fallo sobre el TPS, Defensoría llama a hondureños a fortalecer trámites consulares

La institución advirtió que la resolución judicial incrementa la incertidumbre para miles de beneficiarios hondureños y consulados deben adoptar medidas que permitan proteger a las familias y facilitar eventuales procesos migratorios o de retorno

Guardar
Google icon
Dos niños de espaldas con mochilas y maletas de mano en un aeropuerto. Personas y un avión blanco con la palabra PERU en rojo están borrosos al fondo.
El CONADEH pidió a los consulados de Honduras en Estados Unidos que registren a los menores para obtener el reconocimiento de la doble nacionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doble nacionalidad de hijos de hondureños nacidos en Estados Unidos puede facilitar trámites si las familias deben regresar a Honduras.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, pidió acudir a los consulados para hacer el registro correspondiente y obtener ese reconocimiento.

Según explicó, este procedimiento puede facilitar diversos trámites en caso de que las familias deban regresar al país y evitar complicaciones legales relacionadas con la documentación de los niños.

La funcionaria señaló que ya se han conocido casos de padres que enfrentan dificultades durante procesos de retorno porque sus hijos no cuentan con la documentación necesaria para viajar o establecerse en Honduras.

PUBLICIDAD

Qué motivó el llamado

El llamado surgió después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional relacionadas con la terminación del TPS no pueden ser revisadas por tribunales federales.

Aunque el caso analizado correspondía a ciudadanos de Haití y Siria, el criterio adoptado por el máximo tribunal también alcanza a las demás designaciones vigentes del programa, incluida la de Honduras.

El CONADEH solicitó reforzar la atención consular con la agilización de pasaportes, el registro civil y la orientación legal para familias migrantes.
El CONADEH solicitó reforzar la atención consular con la agilización de pasaportes, el registro civil y la orientación legal para familias migrantes.

Para el CONADEH, este escenario reduce las alternativas legales disponibles para quienes buscan mantener esa protección migratoria.

Qué solicitan a los consulados

Ante este panorama, la institución nacional de derechos humanos solicitó al Gobierno hondureño reforzar la atención que brindan los consulados en Estados Unidos.

Entre las acciones planteadas figuran agilizar la emisión de pasaportes, facilitar el registro civil de menores nacidos en territorio estadounidense y ampliar la orientación legal para las familias que enfrentan procesos migratorios.

PUBLICIDAD

El organismo considera que una respuesta oportuna permitirá reducir el impacto que podrían enfrentar miles de connacionales en caso de cambios en su estatus migratorio.

Un plan de retorno

Además de fortalecer la red consular, el CONADEH recomendó que el Estado prepare estrategias de reintegración para los hondureños que eventualmente retornen al país.

La institución señaló que estas personas podrían requerir oportunidades de empleo, acceso a programas sociales, acompañamiento comunitario y atención psicológica para enfrentar las consecuencias derivadas de la migración y la separación familiar.

La preocupación por las familias

Dicha organización indicó que no todos los hondureños beneficiarios del TPS tienen previsto regresar a Honduras; sin embargo, considera necesario que el país cuente con mecanismos de respuesta ante cualquier eventualidad.

Mapa de Centroamérica y el Tapón del Darién, ruta sinuosa. Siluetas de adultos y niños, cruces rojas, olas, vegetación, figuras. Logotipo OIM.
Elsy Reyes, instó a las familias a acudir a los consulados para inscribir a sus hijos y obtener el reconocimiento, con el fin de evitar trabas si retornan a Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advirtió que la incertidumbre migratoria no solo tiene implicaciones legales, sino también emocionales y económicas para miles de familias que durante años han construido su vida en Estados Unidos.

Así mismo, el acompañamiento consular cobra especial relevancia en momentos de cambios en las políticas migratorias, ya que las oficinas diplomáticas pueden orientar a los connacionales sobre la renovación de documentos, asistencia legal básica y protección de sus derechos.

La institución asegura que todos los connacionales deben mantenerse informado a través de canales oficiales es fundamental para evitar fraudes o desinformación relacionada con el TPS y otros procesos migratorios.

No obstante, el registro de doble nacionalidad también facilita el acceso de los menores a derechos como la identidad, la educación y los servicios públicos en Honduras, en caso de que la familia decida establecerse en el país. Además, permite realizar trámites migratorios y administrativos con mayor agilidad, reduciendo obstáculos legales durante procesos de reunificación familiar o retorno.

Temas Relacionados

HondurasTPSCONADEHdoblenacionalidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hombre mayor de 65 años gana 1,000 millones de colones (USD 2,2 millones) en sorteo de medio año en Costa Rica

La Junta de Protección Social confirmó que un vecino de Heredia obtuvo el mayor monto de la edición 2026, tras comprar su boleto a “gallo tapado”

Hombre mayor de 65 años gana 1,000 millones de colones (USD 2,2 millones) en sorteo de medio año en Costa Rica

Ganaderos dominicanos reconocen a Abinader por impulsar la leche nacional en el desayuno escolar y piden ampliar porciones

La cooperativa asegura que la medida ayudó a reactivar su planta, garantizar compras a los ganaderos de la Línea Noroeste y mantener el suministro del desayuno estudiantil con producción local

Ganaderos dominicanos reconocen a Abinader por impulsar la leche nacional en el desayuno escolar y piden ampliar porciones

Árbitro salvadoreño Iván Barton rompe el récord centroamericano en Mundiales

El salvadoreño llegará a seis encuentros como árbitro principal tras el cruce entre Suiza y Colombia, superará al guatemalteco Carlos Batres y se convertirá en el juez de la región con más partidos dirigidos

Árbitro salvadoreño Iván Barton rompe el récord centroamericano en Mundiales

Exdiplomático de Estados Unidos apunta a un mayor control estatal sobre las iglesias en Nicaragua

Kevin O’Reilly, exencargado de negocios de EE.UU. en Managua, sostiene que la presión oficial ya alcanza a sacerdotes, seminaristas, medios católicos y fieles, y que también se extiende a evangélicos, organizaciones sociales e instituciones educativas en todo el país

Exdiplomático de Estados Unidos apunta a un mayor control estatal sobre las iglesias en Nicaragua

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

El bombardeo ruso sobre la capital ucraniana causó decenas de víctimas y severos daños, mientras la comunidad internacional, incluida Costa Rica, exige respeto a la soberanía y una respuesta urgente para proteger a los ciudadanos

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

TECNO

Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

Tomb Raider, Mafia III y más: los 15 juegos de Amazon Prime Gaming m[as buscados

Steam ofrece gratis un título inspirado en Metroid y Ninja Gaiden: así lo puedes añadir a tu PC

El reto de la IA en América Latina: Por qué el 90% de los proyectos no superan la prueba de concepto

Cinco dispositivos que no debes comprar fácil en Amazon y Temu: muchos no funcionan

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift gana batalla legal por presunta infracción de derechos de autor

Taylor Swift gana batalla legal por presunta infracción de derechos de autor

La nueva etapa de Will Smith y Jada Pinkett Smith: así habría cambiado su convivencia

“Lo que sea por Larry David”, dijo Kaley Cuoco al aceptar la nueva serie de época sobre la Gran Depresión

Danny McBride sobre su paso por Alien: Covenant: “Después de trabajar con Ridley Scott dije: ya lo hice”

La nueva vida de Sofía Reyes entre fuertes cambios, música y el sueño de actuar: “Quiero ser la antagonista de una serie”

MUNDO

Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el lanzamiento de prueba de un misil con capacidad nuclear por parte de China

Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el lanzamiento de prueba de un misil con capacidad nuclear por parte de China

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

China intensificó las compras de petróleo de Medio Oriente

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Las fotos del último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales