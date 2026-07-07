Tras fallo sobre el TPS, Defensoría llama a hondureños a fortalecer trámites consulares

El CONADEH pidió a los consulados de Honduras en Estados Unidos que registren a los menores para obtener el reconocimiento de la doble nacionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doble nacionalidad de hijos de hondureños nacidos en Estados Unidos puede facilitar trámites si las familias deben regresar a Honduras.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, pidió acudir a los consulados para hacer el registro correspondiente y obtener ese reconocimiento.

Según explicó, este procedimiento puede facilitar diversos trámites en caso de que las familias deban regresar al país y evitar complicaciones legales relacionadas con la documentación de los niños.

La funcionaria señaló que ya se han conocido casos de padres que enfrentan dificultades durante procesos de retorno porque sus hijos no cuentan con la documentación necesaria para viajar o establecerse en Honduras.

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Qué motivó el llamado

El llamado surgió después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional relacionadas con la terminación del TPS no pueden ser revisadas por tribunales federales.

Aunque el caso analizado correspondía a ciudadanos de Haití y Siria, el criterio adoptado por el máximo tribunal también alcanza a las demás designaciones vigentes del programa, incluida la de Honduras.

El CONADEH solicitó reforzar la atención consular con la agilización de pasaportes, el registro civil y la orientación legal para familias migrantes.

Para el CONADEH, este escenario reduce las alternativas legales disponibles para quienes buscan mantener esa protección migratoria.

Qué solicitan a los consulados

Ante este panorama, la institución nacional de derechos humanos solicitó al Gobierno hondureño reforzar la atención que brindan los consulados en Estados Unidos.

Entre las acciones planteadas figuran agilizar la emisión de pasaportes, facilitar el registro civil de menores nacidos en territorio estadounidense y ampliar la orientación legal para las familias que enfrentan procesos migratorios.

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El organismo considera que una respuesta oportuna permitirá reducir el impacto que podrían enfrentar miles de connacionales en caso de cambios en su estatus migratorio.

Un plan de retorno

Además de fortalecer la red consular, el CONADEH recomendó que el Estado prepare estrategias de reintegración para los hondureños que eventualmente retornen al país.

La institución señaló que estas personas podrían requerir oportunidades de empleo, acceso a programas sociales, acompañamiento comunitario y atención psicológica para enfrentar las consecuencias derivadas de la migración y la separación familiar.

La preocupación por las familias

Dicha organización indicó que no todos los hondureños beneficiarios del TPS tienen previsto regresar a Honduras; sin embargo, considera necesario que el país cuente con mecanismos de respuesta ante cualquier eventualidad.

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Elsy Reyes, instó a las familias a acudir a los consulados para inscribir a sus hijos y obtener el reconocimiento, con el fin de evitar trabas si retornan a Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advirtió que la incertidumbre migratoria no solo tiene implicaciones legales, sino también emocionales y económicas para miles de familias que durante años han construido su vida en Estados Unidos.

Así mismo, el acompañamiento consular cobra especial relevancia en momentos de cambios en las políticas migratorias, ya que las oficinas diplomáticas pueden orientar a los connacionales sobre la renovación de documentos, asistencia legal básica y protección de sus derechos.

La institución asegura que todos los connacionales deben mantenerse informado a través de canales oficiales es fundamental para evitar fraudes o desinformación relacionada con el TPS y otros procesos migratorios.

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No obstante, el registro de doble nacionalidad también facilita el acceso de los menores a derechos como la identidad, la educación y los servicios públicos en Honduras, en caso de que la familia decida establecerse en el país. Además, permite realizar trámites migratorios y administrativos con mayor agilidad, reduciendo obstáculos legales durante procesos de reunificación familiar o retorno.