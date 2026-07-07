República Dominicana lanza Campo Joven 2.0: financiamiento sin intereses para emprendedores rurales de 18 a 35 años

Campo Joven 2.0 ofrecerá préstamos a tasa cero a jóvenes campesinos de 18 a 35 años para proyectos agropecuarios. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Jóvenes campesinos de entre 18 y 35 años podrán acceder a préstamos a tasa cero mediante un fondo total de RD 250 millones (aproximadamente USD 4.2 millones), gracias a la puesta en marcha de la nueva edición del programa Campo Joven 2.0.

Esta suma representa el capital general disponible para distribuir entre los beneficiarios, con el objetivo de que puedan desarrollar proyectos agropecuarios en distintas zonas del país bajo condiciones financieras favorables.

La iniciativa, impulsada por el Banco Agrícola y el Ministerio de la Juventud, fue presentada durante un acto en la sede de la Universidad ISA, en Behechío, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña.

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Autoridades destacaron que el programa responde a una visión de desarrollo que busca llevar oportunidades a las comunidades rurales y evitar el éxodo juvenil hacia las ciudades.

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, afirmó que “el verdadero desarrollo de un país no consiste en vaciar los campos para llenar las ciudades. El verdadero desarrollo consiste en llevar las oportunidades hasta donde vive la gente”. Con este enfoque, la política busca que los jóvenes encuentren alternativas productivas en sus lugares de origen, impulsando la economía desde el interior.

Resultados previos y alcance del programa

Desde su inicio en 2023, Campo Joven ha otorgado RD 171.2 millones (alrededor de USD 2.9 millones) en créditos sin intereses a 587 jóvenes de las 32 provincias del país. Los préstamos han permitido la puesta en marcha de iniciativas agrícolas, pecuarias, agroindustriales y agroturísticas, con un índice de morosidad de 6 %.

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El administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, señaló: “No puede haber transformación del campo dominicano sin la participación de los jóvenes”. Explicó que la inversión ha impulsado una agricultura más moderna y sostenible en las zonas rurales.

El programa Campo Joven 2.0 contará con un fondo de RD 250 millones para financiar iniciativas rurales en distintas zonas del país. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El programa ha impactado 14,367 tareas dedicadas a la producción agrícola y 6,240 tareas destinadas a la explotación ganadera, incluyendo proyectos de producción vacuna, caprina y avícola, así como otros sistemas pecuarios. Esta diversificación ha fortalecido la productividad y dinamizado la economía rural en diferentes regiones.

Inclusión de mujeres y presencia institucional

Uno de los avances del programa ha sido la mayor participación femenina en el acceso al crédito agropecuario. Actualmente, 82 mujeres jóvenes forman parte del programa, lo que representa el 24 % de los beneficiarios, una cifra que contrasta con la participación histórica femenina en el sector.

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El acto de presentación reunió a funcionarios como Gloria Fulcar y Eddy Montás, subadministradores del Banco Agrícola; el gerente de Emprendimiento Steven Baldera; directores departamentales y representantes del sector educativo y gubernamental, entre ellos el rector de la Universidad ISA, Edwin Reyes, y autoridades provinciales.

Proyección y alcance del programa

Campo Joven 2.0 representa una nueva etapa en la política pública de apoyo a jóvenes rurales interesados en el sector agropecuario.

La disponibilidad de estos fondos busca ampliar el número de beneficiarios y fortalecer la participación de la juventud en iniciativas productivas vinculadas a la agricultura y la ganadería.

Con este programa, se pretende contribuir tanto a la continuidad de la actividad agrícola en las comunidades rurales como a la generación de nuevas oportunidades económicas para jóvenes en diferentes regiones del país.

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