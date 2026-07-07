Federación Empresarial de Japón muestra interés en invertir en megaproyectos en Panamá

Empresarios pertenecen al Keidanren, que agrupa a más de 1,600 de las mayores empresas japonesas. (Cortesía)

Representantes del Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la organización del sector privado más importante del país asiático, mostraron su interés en firmar un acuerdo de asociación con Panamá, además de invertir y financiar los megaproyectos de infraestructura que se desarrollan en el país.

El Keidanren agrupa a más de 1,600 de las mayores empresas japonesas y a más de 150 asociaciones industriales y organizaciones sectoriales.

Es el principal interlocutor del sector privado con el Gobierno japonés, siendo de gran influencia en la toma de decisiones económicas de interés nacional.

Esta reunión, dijo el gobierno, abre el compás para una nueva era de relaciones comerciales que dará impulso a grandes proyectos de infraestructura y generará miles de nuevos empleos.

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Las partes coincidieron en comenzar a impulsar la firma de un Acuerdo de Asociación Económica Panamá-Japón, e igualmente los empresarios nipones mostraron interés en asociarse a los megaproyectos del Canal de Panamá, como el reservorio multipropósito de Río Indio, el gasoducto de océano a océano y nuevos puertos, indica una nota de prensa oficial.

Nipones expresan interés por la extensión de la Línea 3 y la construcción de la Línea 2 A, ambas del Metro de Panamá.

La información agrega que otras megaobras que despertaron el interés de la delegación visitante fueron la extensión de la Línea 3 hasta el área de Costa Verde, al oeste de la ciudad capital, y la construcción de la Línea 2 A, ambas del Metro de Panamá. También expresaron interés en el proyecto de modernización del vertedero de Cerro Patacón.

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Se planteó, agrega la comunicación oficial, el tema de impulsar a Panamá como “hub” tecnológico, haciendo al país más atractivo para establecer centros de datos y empresas dedicadas a desarrollar herramientas de Inteligencia Artificial.

Los líderes que participaron en la reunión representan a gigantes industriales, financieros, logísticos y tecnológicos nipones, entre ellos: Sojitz Corporation, la aerolínea ANA, Sanrio Company, Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, MUFG Bank, Itochu, Nippon Koei y Panasonic.

Fujimoto Masayoshi, jefe de la delegación y quien preside el Comité de América Latina y el Caribe de Keidanren, y es presidente de Sojitz Corporation, reconoció que Panamá juega un papel vital en la cadena de suministros global, y es de suma importancia para la seguridad económica de Japón, tercer país con mayor volumen de carga por el Canal.

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Ponderó además que Panamá ha tenido uno de los crecimientos económicos más estables de América Central y América del Sur, y que, gracias a su transparencia, a sus incentivos fiscales y a una mano de obra joven y calificada, más de 40 empresas japonesas han establecido operaciones en suelo istmeño.

Japón es el tercer país con mayor volumen de carga que transita el Canal de Panamá.

En este contexto, Masayoshi solicitó al presidente panameño que considere la firma de un acuerdo de asociación económica entre ambas naciones, para reimpulsar y darle bases sólidas a la relación económica y bilateral.

Mulino indicó que este acuerdo también es de interés para el país, y dio instrucciones a sus ministros para iniciar el proceso hacia ese fin.

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Masayoshi de igual manera agradeció a Panamá haber aceptado la invitación para ir a Japón en septiembre del próximo año a participar del Yokohama Green Expo 2027, exposición que impulsa el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.

En tanto, Mulino celebró la reciente firma de un acuerdo entre las entidades regentes de aeronáutica civil de ambas naciones, que establece un marco de entendimiento para habilitar la futura operación de vuelos comerciales directos entre Panamá y Tokio.

“Esto va a ser una confirmación del puente de encuentro en la integración logística entre ustedes y nosotros”, dijo, al tiempo que invitó a los empresarios japoneses a explorar lo que Panamá tiene que ofrecer.

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