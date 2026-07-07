Árbitro salvadoreño Iván Barton rompe el récord centroamericano en Mundiales

El salvadoreño Iván Barton dirigirá Suiza y Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 y, con esa designación de la FIFA, llegará a seis partidos como árbitro principal en Copas del Mundo, una marca que lo convertirá en el juez centroamericano con más encuentros arbitrados en la historia del torneo, según una publicación de Centroamérica 360.

A sus 35 años, Barton también se mantiene entre los diez árbitros con más partidos dirigidos como juez central en la historia de los Mundiales. De acuerdo con la publicación, es el más joven de ese grupo y uno de los pocos que continúan en actividad.

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El partido se jugará este martes 7 de julio a las 14:00, hora de El Salvador, en el Estadio BC Vancouver. Será la tercera aparición de Barton como árbitro central en esta edición de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Con este encuentro superará la marca del guatemalteco Carlos Batres, que había dirigido cinco partidos mundialistas: dos en Corea-Japón 2002 y tres en Sudáfrica 2010. Barton había debutado en una Copa del Mundo en Catar 2022, donde estuvo al frente de tres compromisos.

Iván Barton representará a El Salvador en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras dirigir tres partidos en Qatar 2022. (Imagen de cortesía)

Barton alcanzará seis partidos y romperá la marca histórica de Carlos Batres

La designación responde a uno de los cruces de eliminación directa del torneo y consolida la presencia del árbitro salvadoreño en instancias decisivas. El medio señaló que la FIFA lo eligió para un partido de los octavos de final.

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La terna tendrá también presencia salvadoreña y centroamericana. David Morán será árbitro asistente 1 y el nicaragüense Antonio Pupiro actuará como asistente 2, mientras que la mexicana Katia García será cuarta oficial y Sandra Ramírez, también de México, quinta oficial.

La FIFA oficializó las nominaciones para los partidos de octavos de final, con David Morán como árbitro asistente uno, Antonio Pupiro como asistente dos, Katia García como cuarta oficial y Sandra Ramírez como quinta oficial.

(Imagen: Fesfut)

La FIFA volvió a respaldarlo tras una decisión inédita en la fase de grupos

Durante este Mundial, Barton ya había quedado en la atención internacional por su actuación en la fase de grupos. Según el medio, dirigió el partido entre Japón y Suecia después de un debut marcado por la aplicación de la llamada “Ley Vinícius” en el encuentro entre Paraguay y Turquía.

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En ese partido se convirtió en el primer árbitro en la historia de los Mundiales en expulsar a un jugador con esa normativa. La regla está orientada a sancionar insultos y conductas antideportivas que los futbolistas intentan ocultar al cubrirse la boca.

La expulsión directa de Miguel Almirón, de Paraguay, se concretó tras la intervención del VAR y el anuncio público de la decisión. El episodio abrió debate a escala internacional, pero la FIFA respaldó la actuación del salvadoreño y luego volvió a asignarle partidos de alto perfil, primero el Japón-Suecia y ahora el Suiza-Colombia.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Turquía vs Paraguay - Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU - 19 de junio de 2026. Miguel Almirón de Paraguay discute con el árbitro Iván Barton. IMAGN IMAGES vía Reuters/Darren Yamashita

Centroamérica 360 añadió que Barton ha sido elegido para dirigir varios partidos en competiciones internacionales de selecciones y de clubes, una continuidad que se refleja en esta nueva designación de la FIFA.

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Además de su recorrido arbitral, Barton es licenciado en Ciencias Químicas y acumula trayectoria en la CONCACAF y en torneos mundialistas previos, entre ellos Catar 2022.