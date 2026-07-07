República Dominicana

Ganaderos dominicanos reconocen a Abinader por impulsar la leche nacional en el desayuno escolar y piden ampliar porciones

La cooperativa asegura que la medida ayudó a reactivar su planta, garantizar compras a los ganaderos de la Línea Noroeste y mantener el suministro del desayuno estudiantil con producción local

Guardar
Google icon
La cooperativa ganadera de la Línea Noroeste destacó el impulso a la incorporación de leche dominicana en la alimentación escolar, una medida que, según dijo, reactivó su planta y aseguró ventas a productores (Foto cortesía Presidencia de la República)
La cooperativa ganadera de la Línea Noroeste destacó el impulso a la incorporación de leche dominicana en la alimentación escolar, una medida que, según dijo, reactivó su planta y aseguró ventas a productores (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente Luis Abinader recibió un reconocimiento de la Cooperativa Agropecuaria de la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste (Coopfedegano) por su respaldo al sector y por impulsar la incorporación de leche de producción nacional al Programa de Alimentación Escolar. Durante el acto, la entidad pidió ampliar su participación de 82.000 a 125.000 raciones y gestionar, a través del Banco Agrícola, una línea de crédito de RD 70 millones.

El reconocimiento entregado por Coopfedegano sostiene que la política de incorporar leche nacional al programa escolar permitió recuperar su planta procesadora, asegurar mercados para la producción local y sostener el abastecimiento del desayuno escolar. Según la cooperativa, esa decisión transformó una planta que atravesaba dificultades en una operación capaz de suministrar leche de calidad y generar ingresos para las familias ganaderas de la Línea Noroeste.

PUBLICIDAD

Abinader definió a la cooperativa como un ejemplo para otras entidades de producción del país, en especial del área ganadera. “Ustedes tienen que ir a asesorar muchas cooperativas en el país, especialmente cooperativas de este tipo, cooperativas de producción, en el área ganadera, porque ustedes han sido una cooperativa exitosa”.

Las solicitudes de la cooperativa y la respuesta de Abinader

La cooperativa pidió ampliar su participación en el programa escolar con 45.000 porciones adicionales para alcanzar la capacidad instalada de la planta. También solicitó una línea de crédito para desarrollar una nueva línea de yogur y comercializar sus productos en el mercado local.

La cooperativa busca expandirse más allá del suministro pasteurizado y llegar al comercio interno, mientras el mandatario defendió el acompañamiento por resultados y abrió la puerta a nuevas recomendaciones del sector ganadero (Foto cortesía Presidencia de la República)
La cooperativa busca expandirse más allá del suministro pasteurizado y llegar al comercio interno, mientras el mandatario defendió el acompañamiento por resultados y abrió la puerta a nuevas recomendaciones del sector ganadero (Foto cortesía Presidencia de la República)

El mandatario dijo que las solicitudes presentadas por la entidad serán atendidas y sostuvo que el apoyo oficial responde a los resultados ya obtenidos. “Realmente no es una cooperación, es un apoyo necesario para una institución que ha sido exitosa, que ha sido ejemplo; nosotros seguiremos apoyándola”.

PUBLICIDAD

También atribuyó el avance de la cooperativa al esfuerzo de sus productores para superar etapas adversas. “Ustedes han sido ejemplos de trabajo, ejemplos de sacrificio, porque han pasado momentos de dificultades, pero han sabido sortearlos, han logrado brincar esos momentos difíciles y llevar esta cooperativa con éxito para bien de sus miembros y de todos los productores de la Línea Noroeste”.

Abinader agregó que los ganaderos de la región han mostrado eficiencia en la producción de leche y reiteró el compromiso de la Presidencia y del Gobierno con el sector. “Cuenten con seguir el apoyo de la Presidencia, el apoyo del Gobierno”, afirmó, antes de invitar a los productores a presentar sugerencias, opiniones y recomendaciones para fortalecer la ganadería nacional.

El origen del proyecto y el desarrollo de la planta

El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo Eric Rivero recordó que la idea de construir la planta de procesamiento de leche nació hace 25 años y comenzó con 19 subastas ganaderas que permitieron reunir los recursos iniciales para poner en marcha el proyecto.

El mandatario afirmó que las demandas serán respaldadas por los resultados alcanzados y reiteró el compromiso del Gobierno con la ganadería, además de invitar a los productores a presentar recomendaciones para fortalecer el sector (Foto cortesía Presidencia de la República)
El mandatario afirmó que las demandas serán respaldadas por los resultados alcanzados y reiteró el compromiso del Gobierno con la ganadería, además de invitar a los productores a presentar recomendaciones para fortalecer el sector (Foto cortesía Presidencia de la República)

Rivero afirmó que una obra de esa magnitud no habría sido posible sin respaldo estatal y señaló que, aunque este es el tercer presidente que visita la planta, fue con las decisiones y políticas públicas impulsadas por Abinader, en especial las orientadas a fortalecer la producción y garantizar mercados para la leche, cuando la iniciativa se convirtió en realidad.

Según Rivero, la planta cumple con el Programa de Alimentación Escolar mediante el suministro de leche pasteurizada y sigue expandiéndose con nuevos proyectos, entre ellos una planta de yogur y la comercialización de leche para el mercado general. También mencionó los beneficios recibidos por los ganaderos a través de Promegan, el apoyo del Banco Agrícola y el fortalecimiento de la planta.

Temas Relacionados

Luis AbinaderGanaderíaLechePrograma de Alimentación EscolarAgropecuaria de la Federación de GanaderosRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hombre mayor de 65 años gana 1,000 millones de colones (USD 2,2 millones) en sorteo de medio año en Costa Rica

La Junta de Protección Social confirmó que un vecino de Heredia obtuvo el mayor monto de la edición 2026, tras comprar su boleto a “gallo tapado”

Hombre mayor de 65 años gana 1,000 millones de colones (USD 2,2 millones) en sorteo de medio año en Costa Rica

Árbitro salvadoreño Iván Barton rompe el récord centroamericano en Mundiales

El salvadoreño llegará a seis encuentros como árbitro principal tras el cruce entre Suiza y Colombia, superará al guatemalteco Carlos Batres y se convertirá en el juez de la región con más partidos dirigidos

Árbitro salvadoreño Iván Barton rompe el récord centroamericano en Mundiales

Exdiplomático de Estados Unidos apunta a un mayor control estatal sobre las iglesias en Nicaragua

Kevin O’Reilly, exencargado de negocios de EE.UU. en Managua, sostiene que la presión oficial ya alcanza a sacerdotes, seminaristas, medios católicos y fieles, y que también se extiende a evangélicos, organizaciones sociales e instituciones educativas en todo el país

Exdiplomático de Estados Unidos apunta a un mayor control estatal sobre las iglesias en Nicaragua

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

El bombardeo ruso sobre la capital ucraniana causó decenas de víctimas y severos daños, mientras la comunidad internacional, incluida Costa Rica, exige respeto a la soberanía y una respuesta urgente para proteger a los ciudadanos

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción

La resolución incluye a otros miembros de la Comisión anticorrupción respaldada por la ONU, así como a la exjefa del MP, Thelma Aldana; y al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, todos vinculados al caso Odebrecht.

Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción

TECNO

Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

Tomb Raider, Mafia III y más: los 15 juegos de Amazon Prime Gaming m[as buscados

Steam ofrece gratis un título inspirado en Metroid y Ninja Gaiden: así lo puedes añadir a tu PC

El reto de la IA en América Latina: Por qué el 90% de los proyectos no superan la prueba de concepto

Cinco dispositivos que no debes comprar fácil en Amazon y Temu: muchos no funcionan

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift gana batalla legal por presunta infracción de derechos de autor

Taylor Swift gana batalla legal por presunta infracción de derechos de autor

La nueva etapa de Will Smith y Jada Pinkett Smith: así habría cambiado su convivencia

“Lo que sea por Larry David”, dijo Kaley Cuoco al aceptar la nueva serie de época sobre la Gran Depresión

Danny McBride sobre su paso por Alien: Covenant: “Después de trabajar con Ridley Scott dije: ya lo hice”

La nueva vida de Sofía Reyes entre fuertes cambios, música y el sueño de actuar: “Quiero ser la antagonista de una serie”

MUNDO

Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el lanzamiento de prueba de un misil con capacidad nuclear por parte de China

Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el lanzamiento de prueba de un misil con capacidad nuclear por parte de China

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

China intensificó las compras de petróleo de Medio Oriente

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Las fotos del último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales