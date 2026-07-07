Ganaderos dominicanos reconocen a Abinader por impulsar la leche nacional en el desayuno escolar y piden ampliar porciones

La cooperativa ganadera de la Línea Noroeste destacó el impulso a la incorporación de leche dominicana en la alimentación escolar, una medida que, según dijo, reactivó su planta y aseguró ventas a productores (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente Luis Abinader recibió un reconocimiento de la Cooperativa Agropecuaria de la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste (Coopfedegano) por su respaldo al sector y por impulsar la incorporación de leche de producción nacional al Programa de Alimentación Escolar. Durante el acto, la entidad pidió ampliar su participación de 82.000 a 125.000 raciones y gestionar, a través del Banco Agrícola, una línea de crédito de RD 70 millones.

El reconocimiento entregado por Coopfedegano sostiene que la política de incorporar leche nacional al programa escolar permitió recuperar su planta procesadora, asegurar mercados para la producción local y sostener el abastecimiento del desayuno escolar. Según la cooperativa, esa decisión transformó una planta que atravesaba dificultades en una operación capaz de suministrar leche de calidad y generar ingresos para las familias ganaderas de la Línea Noroeste.

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Abinader definió a la cooperativa como un ejemplo para otras entidades de producción del país, en especial del área ganadera. “Ustedes tienen que ir a asesorar muchas cooperativas en el país, especialmente cooperativas de este tipo, cooperativas de producción, en el área ganadera, porque ustedes han sido una cooperativa exitosa”.

Las solicitudes de la cooperativa y la respuesta de Abinader

La cooperativa pidió ampliar su participación en el programa escolar con 45.000 porciones adicionales para alcanzar la capacidad instalada de la planta. También solicitó una línea de crédito para desarrollar una nueva línea de yogur y comercializar sus productos en el mercado local.

La cooperativa busca expandirse más allá del suministro pasteurizado y llegar al comercio interno, mientras el mandatario defendió el acompañamiento por resultados y abrió la puerta a nuevas recomendaciones del sector ganadero (Foto cortesía Presidencia de la República)

El mandatario dijo que las solicitudes presentadas por la entidad serán atendidas y sostuvo que el apoyo oficial responde a los resultados ya obtenidos. “Realmente no es una cooperación, es un apoyo necesario para una institución que ha sido exitosa, que ha sido ejemplo; nosotros seguiremos apoyándola”.

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También atribuyó el avance de la cooperativa al esfuerzo de sus productores para superar etapas adversas. “Ustedes han sido ejemplos de trabajo, ejemplos de sacrificio, porque han pasado momentos de dificultades, pero han sabido sortearlos, han logrado brincar esos momentos difíciles y llevar esta cooperativa con éxito para bien de sus miembros y de todos los productores de la Línea Noroeste”.

Abinader agregó que los ganaderos de la región han mostrado eficiencia en la producción de leche y reiteró el compromiso de la Presidencia y del Gobierno con el sector. “Cuenten con seguir el apoyo de la Presidencia, el apoyo del Gobierno”, afirmó, antes de invitar a los productores a presentar sugerencias, opiniones y recomendaciones para fortalecer la ganadería nacional.

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El origen del proyecto y el desarrollo de la planta

El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo Eric Rivero recordó que la idea de construir la planta de procesamiento de leche nació hace 25 años y comenzó con 19 subastas ganaderas que permitieron reunir los recursos iniciales para poner en marcha el proyecto.

El mandatario afirmó que las demandas serán respaldadas por los resultados alcanzados y reiteró el compromiso del Gobierno con la ganadería, además de invitar a los productores a presentar recomendaciones para fortalecer el sector (Foto cortesía Presidencia de la República)

Rivero afirmó que una obra de esa magnitud no habría sido posible sin respaldo estatal y señaló que, aunque este es el tercer presidente que visita la planta, fue con las decisiones y políticas públicas impulsadas por Abinader, en especial las orientadas a fortalecer la producción y garantizar mercados para la leche, cuando la iniciativa se convirtió en realidad.

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Según Rivero, la planta cumple con el Programa de Alimentación Escolar mediante el suministro de leche pasteurizada y sigue expandiéndose con nuevos proyectos, entre ellos una planta de yogur y la comercialización de leche para el mercado general. También mencionó los beneficios recibidos por los ganaderos a través de Promegan, el apoyo del Banco Agrícola y el fortalecimiento de la planta.