Hombre mayor de 65 años gana 1,000 millones de colones (USD 2,2 millones) en sorteo de medio año en Costa Rica

El mayor ganador del Gordito de Medio Año 2026 reside en Heredia y obtuvo 1,000 millones de colones (USD 2,2 millones) con un boleto adquirido a gallo tapado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un vecino de la provincia de Heredia en Costa Rica, mayor de 65 años, se convirtió en el mayor ganador del sorteo del Gordito de Medio Año 2026 al recibir 1,000 millones de colones (USD 2,2 millones), cifra que representa el premio más alto entregado por la Junta de Protección Social (JPS) en esta edición. Según datos oficiales, el boleto fue adquirido bajo la modalidad conocida como “gallo tapado”, en la que el comprador no escoge el número, sino que lo recibe al azar.

El sorteo se realizó este domingo 6 de julio y, de acuerdo con la información suministrada por la JPS, la historia del principal ganador resalta entre los más de 16,900 beneficiarios que obtuvieron premios, sumando un desembolso total cercano a los 422 millones de colones solo en la modalidad en línea. De ese monto, la entidad ya había depositado 282 millones de colones a más de 11,000 ganadores en las primeras horas posteriores al anuncio, conforme explicó Saray Barboza Porras, gerente de producción, comercialización y operaciones de la Junta de Protección Social (JPS)

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“Tenemos dieciséis mil novecientas personas aproximadamente, que son los ganadores de JPS en línea del Gordito de Medio Año. Eso representa más o menos cuatrocientos veintidós millones que estamos hoy en proceso de pago”, detalló Barboza.

Fracciones del premio mayor, número 79 con la serie 139, cambiadas en la Junta de Protección Social. Crédito: JPS

Entre las historias destacadas figura también la de un hombre de entre 61 y 65 años, residente de Heredia, quien ganó 250 millones de colones (USD 550 mil) tras comprar cinco fracciones del premio mayor en el cantón central de San José. El boleto también fue adquirido a “gallo tapado” y el ganador afirmó que destinará el dinero a fines personales. Otra beneficiaria, una mujer de entre 36 y 40 años, vecina de San José, obtuvo 100 millones de colones (USD 220 mil) con dos fracciones. En su caso, la elección del número estuvo motivada por una fecha significativa, el año de su nacimiento. Según relató, su intención es comprar una casa y compartir el premio con su familia.

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El segundo premio fue para un hombre de Puriscal, de entre 61 y 65 años, quien cobró 80 millones de colones (USD 176 mil) con diez fracciones adquiridas en el centro de esa localidad. El ganador planea saldar deudas e invertir en un negocio propio. Otro caso relevante fue el de un vecino de Barva de Heredia, mayor de 65 años, quien obtuvo 32 millones de colones (USD 70 mil) con cuatro fracciones. Según su testimonio, buscaba otro número, pero al no encontrarlo, optó por el que resultó ganador.

La Junta de Protección Social recordó que los premios mayores se distribuyeron principalmente en San José, Heredia, Puriscal y Escazú. Las estadísticas oficiales muestran que del premio mayor quedaban solo tres fracciones pendientes de cobro al cierre del reporte. Para el segundo premio, restaban quince fracciones por reclamar, y del tercer premio, treinta fracciones aún no habían sido tramitadas.

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El sorteo del Gordito de Medio Año benefició a jugadores de Heredia, San José, Puriscal y Escazú. Crédito: Repretel

Los ganadores disponen de sesenta días hábiles para presentar sus boletos en buen estado y debidamente firmados ante la JPS, requisito indispensable para hacer efectivo el cobro. La gerente Barboza recomendó a quienes hayan comprado lotería en las zonas mencionadas que revisen cuidadosamente sus boletos, ya que aún existen premios importantes sin reclamar.

El destino social de los fondos generados por la lotería también fue subrayado por la organización. “Son más de quinientas organizaciones sociales las que la junta está ayudando con todos los sorteos anuales”, puntualizó Barboza. La recomendación es adquirir productos oficiales y a precio regulado, para garantizar que los recursos lleguen a las entidades beneficiadas.

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Allan Marín Roldán, gerente general de la Junta de Protección Social, enfatizó la confianza de los participantes en el sistema y el impacto positivo de estos sorteos en la vida de miles de familias costarricenses. El testimonio del hombre que ganó los 1,000 millones de colones, quien expresó su intención de pagar deudas, fue uno de los puntos más comentados tras el evento.

Actualmente, la JPS continúa el proceso de pago de premios, recordando a los beneficiarios que deben presentarse con los requisitos indicados para recibir sus montos correspondientes.