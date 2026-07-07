Guatemala

Gobierno de Guatemala presenta 208 denuncias por delitos ambientales

Las acciones legales forman parte de una reorganización del Ministerio de Ambiente guatemalteco, enfocado en frenar la impunidad ambiental.

Guardar
Google icon
El Ministerio de Ambiente de Guatemala ha presentado 208 denuncias por delitos ambientales.
El Ministerio de Ambiente de Guatemala ha presentado 208 denuncias por delitos ambientales.

La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, informó que 27 licencias ambientales han sido anuladas en Guatemala, sumada a la presentación de 208 denuncias en el Ministerio Público (MP) relacionados con delitos ambientales.

La información se brindó durante la conferencia de prensa La Ronda de este lunes 6 de julio, en donde la funcionaria guatemalteca presentó una reorganización del ministerio orientada a frenar la impunidad ambiental, acelerar la evaluación de inversiones y endurecer el control sobre permisos que, según explicó, habían sido otorgados sin cumplir requisitos o utilizados de forma indebida.

De acuerdo con la Ministra, la cartera ha remitido 208 denuncias por delitos ambientales y reportó un aumento del 380% en las inspecciones al sector público y privado para verificar el cumplimiento de las obligaciones incluidas en las licencias.

PUBLICIDAD

Orantes sostuvo que se trata de la primera vez, desde la fundación del ministerio, que se suspenden o cancelan licencias ambientales en estas condiciones. Las 27 licencias anuladas equivalen al 0.1% del total emitido por la institución.

Proyectos de alto impacto

La ministra afirmó que el ministerio redujo en 60% los tiempos de análisis y aprobación de proyectos con alto impacto ambiental. Si en 2023 el trámite podía tardar hasta 180 días, ahora se resuelve en un promedio de 84 días, nueve por encima del plazo legal.

La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, participó en la conferencia de prensa La Ronda ofrecida este lunes 6 de julio en el Palacio Nacional de la Cultura.
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, participó en la conferencia de prensa La Ronda ofrecida este lunes 6 de julio en el Palacio Nacional de la Cultura.

En las licencias de bajo impacto, la reducción llega al 80%. En esos casos, el trámite queda a dos días del límite legal de cinco días.

PUBLICIDAD

Orantes presentó esa reducción de tiempos como parte de un cambio de modelo de gestión. Según dijo, el objetivo es combinar transparencia, agilidad y cumplimiento de la ley en los procesos de autorización ambiental.

La ministra también rechazó las críticas sobre una supuesta exclusión de proyectos por el endurecimiento de los estándares. Aseguró que ocurrió lo contrario: el cumplimiento ambiental aumentó y la solicitud de licencias creció 18% de 2023 a 2024, con una proyección adicional de 13% de 2024 a 2025.

Ese incremento, añadió, también se refleja en las licencias vinculadas con productos químicos y sustancias peligrosas. En ese segmento, la demanda subió hasta 50%.

Más inspecciones y casos resueltos

Orantes afirmó que una de las prioridades de la cartera es garantizar un entorno libre de corrupción. En esa línea, señaló que hoy existen 25 veces más denuncias por corrupción que en la administración anterior, un dato que interpretó como señal del esfuerzo institucional por erradicar prácticas irregulares en los procesos internos.

La funcionaria sostuvo que el sistema de licencias ambientales fue encontrado en estado de abandono e instrumentalización, pero que ahora se busca convertirlo en una herramienta efectiva de protección de la naturaleza.

La minería es uno de los detonantes sociales en sectores comunitarios de Guatemala.
La minería es uno de los detonantes sociales en sectores comunitarios de Guatemala.

“Nos enfocamos en proteger nuestro patrimonio natural y el derecho ciudadano a un ambiente sano, principalmente con tres ejes de acción: combatir la impunidad ambiental, facilitar la inversión tanto pública como privada y transparentar la gestión para erradicar la corrupción”, explicó Orantes.

En el balance presentado, la ministra indicó además que las inspecciones derivadas de denuncias ciudadanas subieron 217%. A la vez, las denuncias resueltas aumentaron 300% frente a períodos anteriores.

Según Orantes, esa mayor capacidad de respuesta elevó la confianza de la población en la institución hasta triplicarla. De acuerdo con su explicación, esa mejora produjo un mayor flujo de denuncias y de retroalimentación ciudadana.

La ministra resumió el mandato de la cartera en la búsqueda del equilibrio ecológico y la prevención de la contaminación. También subrayó que la institución opera con apenas el 1% del presupuesto del Ministerio de Educación, aunque afirmó que ya se observan resultados a partir de nuevas medidas y de un control ambiental más riguroso.

Como síntesis del cambio que intenta impulsar, Orantes afirmó: “En vez de operar informalmente, sin permisos ambientales, las personas y empresas se regularizan y participan más activamente”.

Temas Relacionados

denuncias ambientalespatricia oranteslicencia ambientalGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hombre mayor de 65 años gana 1,000 millones de colones (USD 2,2 millones) en sorteo de medio año en Costa Rica

La Junta de Protección Social confirmó que un vecino de Heredia obtuvo el mayor monto de la edición 2026, tras comprar su boleto a “gallo tapado”

Hombre mayor de 65 años gana 1,000 millones de colones (USD 2,2 millones) en sorteo de medio año en Costa Rica

Ganaderos dominicanos reconocen a Abinader por impulsar la leche nacional en el desayuno escolar y piden ampliar porciones

La cooperativa asegura que la medida ayudó a reactivar su planta, garantizar compras a los ganaderos de la Línea Noroeste y mantener el suministro del desayuno estudiantil con producción local

Ganaderos dominicanos reconocen a Abinader por impulsar la leche nacional en el desayuno escolar y piden ampliar porciones

Árbitro salvadoreño Iván Barton rompe el récord centroamericano en Mundiales

El salvadoreño llegará a seis encuentros como árbitro principal tras el cruce entre Suiza y Colombia, superará al guatemalteco Carlos Batres y se convertirá en el juez de la región con más partidos dirigidos

Árbitro salvadoreño Iván Barton rompe el récord centroamericano en Mundiales

Exdiplomático de Estados Unidos apunta a un mayor control estatal sobre las iglesias en Nicaragua

Kevin O’Reilly, exencargado de negocios de EE.UU. en Managua, sostiene que la presión oficial ya alcanza a sacerdotes, seminaristas, medios católicos y fieles, y que también se extiende a evangélicos, organizaciones sociales e instituciones educativas en todo el país

Exdiplomático de Estados Unidos apunta a un mayor control estatal sobre las iglesias en Nicaragua

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

El bombardeo ruso sobre la capital ucraniana causó decenas de víctimas y severos daños, mientras la comunidad internacional, incluida Costa Rica, exige respeto a la soberanía y una respuesta urgente para proteger a los ciudadanos

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

TECNO

Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

Tomb Raider, Mafia III y más: los 15 juegos de Amazon Prime Gaming m[as buscados

Steam ofrece gratis un título inspirado en Metroid y Ninja Gaiden: así lo puedes añadir a tu PC

El reto de la IA en América Latina: Por qué el 90% de los proyectos no superan la prueba de concepto

Cinco dispositivos que no debes comprar fácil en Amazon y Temu: muchos no funcionan

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift gana batalla legal por presunta infracción de derechos de autor

Taylor Swift gana batalla legal por presunta infracción de derechos de autor

La nueva etapa de Will Smith y Jada Pinkett Smith: así habría cambiado su convivencia

“Lo que sea por Larry David”, dijo Kaley Cuoco al aceptar la nueva serie de época sobre la Gran Depresión

Danny McBride sobre su paso por Alien: Covenant: “Después de trabajar con Ridley Scott dije: ya lo hice”

La nueva vida de Sofía Reyes entre fuertes cambios, música y el sueño de actuar: “Quiero ser la antagonista de una serie”

MUNDO

Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el lanzamiento de prueba de un misil con capacidad nuclear por parte de China

Estados Unidos expresó su "preocupación" tras el lanzamiento de prueba de un misil con capacidad nuclear por parte de China

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

China intensificó las compras de petróleo de Medio Oriente

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Las fotos del último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales