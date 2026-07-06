Nicaragua

Obispo nicaragüense Silvio Báez reclama mayor apoyo internacional ante la represión en Nicaragua

Desde una iglesia en Estados Unidos, el prelado exiliado alertó sobre la impotencia que se expande bajo estructuras de poder inflexibles y dijo que falta un liderazgo cercano al pueblo que contagie esperanza

Guardar
Google icon
El obispo Silvio Báez denuncia en su homilía desde Estados Unidos la represión política en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Cortesía: Confidencial)
El obispo Silvio Báez denuncia en su homilía desde Estados Unidos la represión política en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Cortesía: Confidencial)

El obispo nicaragüense exiliado Silvio Báez instó este domingo a la comunidad internacional a mostrar una solidaridad más clara y eficaz con los pueblos oprimidos, en medio de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Desde una iglesia en Estados Unidos, Báez, a quien el Vaticano ordenó abandonar su país por motivos de seguridad, advirtió sobre el sentimiento de impotencia que se extiende entre sociedades bajo estructuras de poder inflexibles.

Según informó la agencia EFE, el prelado, privado de la nacionalidad nicaragüense y crítico del gobierno, dirigió su mensaje durante una homilía en la que evitó mencionar directamente a Nicaragua, pero hizo referencias a contextos de “miedo, engaño y opresión”. “falta un liderazgo cercano al pueblo que contagie esperanza; y se echa de menos una solidaridad internacional más clara y eficaz”.

PUBLICIDAD

Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, fue obligado a salir de Nicaragua en 2019 por orden del fallecido papa Francisco, tras sucesivas amenazas contra su vida y el aumento del hostigamiento estatal hacia miembros de la Iglesia católica, como detalló EFE. Desde entonces, el religioso ha mantenido una postura de denuncia frente a la situación de los derechos humanos en su país.

Un grupo de personas participa el 15 de mayo de 2018, en una manifestación en contra del Gobierno de Daniel Ortega en Managua (Nicaragua). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo
Un grupo de personas participa el 15 de mayo de 2018, en una manifestación en contra del Gobierno de Daniel Ortega en Managua (Nicaragua). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

El contexto de la represión en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007, enfrenta señalamientos de organismos internacionales y, según informes de EFE y organismos de derechos humanos, ha intensificado la represión mediante reformas legales y administrativas que anulan la competencia política, eliminan partidos opositores y dificultan la labor de organizaciones independientes.

PUBLICIDAD

Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización no gubernamental Amnistía Internacional han documentado violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias, persecución a opositores y restricciones a la prensa, la libertad religiosa y la sociedad civil. Desde 2018, año en que estallaron protestas masivas, al menos 355 personas murieron y más de 2,000 resultaron heridas, según datos de la CIDH.

En 2023, la dictadura de Ortega-Murillo retiró la nacionalidad a más de 300 ciudadanos, entre ellos religiosos, periodistas y defensores de derechos humanos, acusándolos de “traición a la patria”.

Durante su homilía, Báez subrayó que el consuelo y el descanso para los pueblos oprimidos “no caerán del cielo como algo mágico”, sino que requieren de un compromiso activo guiado por los valores del Evangelio. “Surgirá cuando cultivemos un trato más respetuoso y solidario entre nosotros, cuando renunciemos a desgastarnos en divisiones inútiles y cuando aprendamos a sustituir las ambiciones personales por la lucha en favor del bien común”, sostuvo el obispo, según recogió EFE.

Ilustración de Daniel Ortega hablando en un micrófono con el puño alzado y la bandera de Nicaragua detrás, junto a tres hombres presos tras rejas.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se muestra en un mitin político frente a la bandera nacional, contrastando con la imagen de tres presos políticos tras las rejas, simbolizando la represión en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxodo y la presión internacional

La represión en Nicaragua ha generado un éxodo de miles de personas hacia países vecinos y Estados Unidos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que más de 250.000 nicaragüenses han solicitado refugio o protección internacional desde 2018. El clima de persecución afecta a religiosos, líderes estudiantiles, empresarios y ciudadanos que expresan disenso, advierten los informes citados por EFE.

Diversos gobiernos y organismos multilaterales han condenado la política represiva de Ortega y Murillo, aunque las sanciones internacionales y las declaraciones diplomáticas no han logrado modificar la situación interna.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaNicaraguaderechos humanosrepresión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: Renuevan el Hospital Municipal de Guayubín con nueva emergencia y servicios diagnósticos

La obra, con una inversión de RD 138,246,715, incorporó triaje, nebulización y reanimación, además de laboratorio, rayos X y sonografía; el centro suma 14 camas y busca ampliar la atención en Montecristi

República Dominicana: Renuevan el Hospital Municipal de Guayubín con nueva emergencia y servicios diagnósticos

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

El detenido, Douglas Ernesto Vides García, alias “El Gorila”, fue ubicado en el paso de San Cristóbal tras ser retornado desde el país vecino, en una operación conjunta policial y migratoria

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

Juan Orlando Hernández volverá a Honduras en 21 días y confirma que regresará el 26 de julio

El regreso del expresidente hondureño se producirá durante el período en que un juez suspendió de manera temporal la orden de captura que pesa en su contra para que pueda comparecer ante la justicia por el caso Pandora II

Juan Orlando Hernández volverá a Honduras en 21 días y confirma que regresará el 26 de julio

Las víctimas colaterales en homicidios en Costa Rica caen a 20 en el primer semestre, un 57% menos, según organismo

El Organismo de Investigación Judicial atribuye la baja preliminar a ataques más selectivos y a una reducción general de asesinatos, en un contexto en que proyecta que el país cerrará 2026 con menos de 800 casos

Las víctimas colaterales en homicidios en Costa Rica caen a 20 en el primer semestre, un 57% menos, según organismo

El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el partido Suiza-Colombia de octavos de final en el Mundial 2026

El salvadoreño fue designado por la FIFA como juez principal para el duelo eliminatorio del martes 7 de julio en el Estadio BC Vancouver, a las 2:00 pm hora local, y será su tercera aparición en el torneo

El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá el partido Suiza-Colombia de octavos de final en el Mundial 2026

TECNO

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Microsoft anuncia nuevos despidos masivos en EE. UU. mientras apuesta todo a la inteligencia artificial

Si no viste una notificación en tu celular, este truco te ayudará a revisarla nuevamente

Todos los pasos para limpiar la pantalla del televisor en vacaciones: solo toma 5 minutos

Por qué abrir la puerta del refrigerador puede ser el motivo del alto costo de tu factura de luz

Borrar el historial no protege nunca el celular si no añades este cambio: contraseñas y PIN para cambiar

ENTRETENIMIENTO

El supuesto incidente en el Madison Square Garden que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El supuesto incidente en el Madison Square Garden que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks vivieron la “noche de sus vidas” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un objeto de lujo ligado a su historia de amor en medio de su boda

Las inusuales fotos de Richard Gere y Alejandra Silva con sus hijos en la celebración del 4 de Julio

MUNDO

Eufóricos festejos en Oslo tras la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial

Eufóricos festejos en Oslo tras la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial

Ucrania casi duplicó en junio los ataques de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso

Zelensky deseó que en los próximos meses se den las condiciones para una paz “digna”: “Ya sea por la fuerza o por la diplomacia”

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio