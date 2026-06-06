Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua firma con Rusia un acuerdo de extradición para agilizar la cooperación penal

El tratado suscrito durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo facilitará la entrega de personas requeridas por la justicia entre ambos países y apunta a reforzar la coordinación bilateral en materia de seguridad

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Manos de un hombre de mediana edad sostienen barras de prisión oxidadas, revelando piel envejecida, con un pasillo gris borroso al fondo.
Las manos de un hombre se aferran a las rejas corroídas de una celda de prisión, con un pasillo borroso al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El traslado de presos entre Nicaragua y Rusia será posible tras la firma de un acuerdo bilateral que permitirá a las personas condenadas cumplir el resto de sus sentencias en sus respectivos países de origen.

Con la entrada en vigor del pacto, los ciudadanos rusos recluidos en centros nicaragüenses podrán finalizar sus condenas en Moscú, mientras que los nicaragüenses presos en Rusia tendrán la opción de ser trasladados a Managua para completar su pena.

El convenio fue formalizado durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde representantes del régimen sandinista participaron activamente.

En el mismo evento, ambas naciones suscribieron también un tratado de extradición, que facilitará la entrega de personas buscadas por la justicia entre ambos regímenes. Esta medida busca agilizar la cooperación judicial en temas penales y fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad.

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Visita de delegacion de Nicaragua a Rusia
Laureano y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, posan junto al busto del dictador soviético Iósif Stalin, durante el recorrido de la delegación electoral nicaragüense. (Foto 19 Digital)

De acuerdo a la nota de la agencia EFE, además de los acuerdos sobre presos y extradición, los regímenes firmaron un memorando de entendimiento enfocado en la “seguridad biológica”.

Managua no brindó detalles sobre el alcance o la aplicación de este último documento, pero su inclusión marca un nuevo eje de cooperación técnica entre los países involucrados.

En el ámbito de las relaciones municipales, Managua y Donetsk —una región de Ucrania bajo ocupación rusa— establecieron un acuerdo de amistad.

De acuerdo a EFE, esta decisión se suma a una serie de gestos diplomáticos de Nicaragua en respaldo a la política exterior de Moscú. El reconocimiento oficial de Managua sobre la soberanía rusa en territorios ucranianos ocupados, como Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, ha provocado tensiones regionales notables.

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Laureano Ortega Murillo, Representante Especial del régimen de Nicaragua para la cooperación con Rusia, estrecha la mano de Denis Pushilin, líder designado por Moscú de las partes de la región de Donetsk controladas por Rusia, durante una ceremonia de firma de acuerdos de cooperación en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool
Laureano Ortega Murillo, Representante Especial del régimen de Nicaragua para la cooperación con Rusia, estrecha la mano de Denis Pushilin, líder designado por Moscú de las partes de la región de Donetsk controladas por Rusia, durante una ceremonia de firma de acuerdos de cooperación en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Ucrania y Nicaragua se materializó después de que este último gobierno avalara la “soberanía” rusa sobre los territorios mencionados, incluyendo Crimea.

Esta postura ha consolidado al dictador Daniel Ortega como el principal aliado centroamericano de Vladímir Putin, reforzando la histórica cooperación militar y política que se remonta al primer mandato sandinista, cuando la Unión Soviética proveyó armas a las Fuerzas Armadas de Nicaragua.

En la ceremonia de firmas, el representante nicaragüense fue Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial y encargado de asuntos con Rusia, China y Bielorrusia.

Según informó el régimen sandinista, Ortega Murillo ha sido el elegido recurrente para suscribir acuerdos estratégicos en nombre de Managua, incluso por encima de los responsables formales de la diplomacia nacional.

El funcionario nicaragüense, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones graves a los derechos humanos y por su respaldo al proceso electoral de 2021 en Nicaragua —en el que los principales rivales de sus padres fueron encarcelados—, continúa ampliando los lazos internacionales del país.

Un par de esposas plateadas yacen sobre una mesa oscura en una habitación con poca luz, con barras de celda visibles al fondo.
Unas esposas metálicas se encuentran sobre una superficie oscura, sugiriendo el rigor del sistema penal y la privación de libertad en un entorno carcelario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores de la oposición lo señalan como el “delfín” de la familia Ortega Murillo, encargado de consolidar alianzas con potencias euroasiáticas.

El respaldo público del Gobierno nicaragüense a Rusia, reiterado el 30 de julio de 2025, incluye la certeza oficial de una eventual victoria rusa en Ucrania y la aceptación de los cambios territoriales impulsados por Moscú.

Con estos movimientos, Nicaragua refuerza su posición geopolítica en un escenario internacional marcado por la confrontación y las sanciones.

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