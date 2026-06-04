Nicaragua

Facturas eléctricas se duplican en Nicaragua, usuarios cuestionan explicación de Enatrel

Residentes reportan aumentos inéditos en cobros mensuales y denuncian falta de respuesta de las distribuidoras, mientras la estatal de energía asegura que el consumo creció por el uso intensivo de aires y ventiladores

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Mujer con camiseta verde sostiene una factura de energía con expresión de asombro mientras se apoya en un refrigerador doméstico abierto decorado con imanes.
Una persona revisa alarmada su factura de energía junto a un refrigerador doméstico, preocupada por el aumento inesperado de su valor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) de Nicaragua atribuyó el incremento de las facturas eléctricas en Nicaragua a las elevadas temperaturas de las últimas semanas, argumentando que el calor extremo ha impulsado un mayor consumo energético. Esta explicación oficial, difundida a través de un comunicado divulgado este 4 de junio, ha generado una ola de inconformidad entre usuarios residenciales, quienes informan cobros que consideran excesivos y que, en muchos casos, duplican o triplican los valores habituales.

Según reportó 100% Noticias, canal de televisión nicaragüense, Enatrel informó que en mayo el Sistema Eléctrico Regional alcanzó una demanda máxima histórica de 10,362 megavatios (MW), mientras que Nicaragua registró un pico nacional de 940 MW. De acuerdo con la empresa estatal, el fenómeno estaría directamente relacionado con las olas de calor que se han manifestado en distintas zonas del país, especialmente en municipios del Pacífico donde las temperaturas superaron los 41 grados centígrados (105.8 °F). Este escenario, según la compañía, habría provocado un aumento en el uso de aires acondicionados, ventiladores y equipos de refrigeración.

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Las quejas de los usuarios por las facturas

Ciudadanos han manifestado su descontento en redes sociales y encuestas digitales, señalando que los incrementos en sus recibos de luz no se corresponden con cambios en sus hábitos de consumo. “Somos el país centroamericano con el recibo de luz más alto. Pagando USD 60, USD 80 y hasta USD 100 solo en luz. Y si reclamas, lo único que hacen es darte plazos para pagar el recibo”, expresó Reyna Oyc en declaraciones recogidas por 100% Noticias. Otros usuarios calificaron el alza como un “robo” y cuestionaron la transparencia de los cobros realizados por las distribuidoras Disnorte y Dissur.

Una mesa de madera en una casa nicaragüense con facturas de electricidad de Disnorte y Dissur, una calculadora y billetes de córdobas apilados bajo luz natural.
Una mesa en una vivienda nicaragüense muestra altas facturas de electricidad de Disnorte y Dissur junto a una calculadora y billetes de córdobas, reflejando la preocupación económica cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos testimonios incluyen casos donde el monto de la factura se ha multiplicado en cuestión de meses. Walter Pauth, uno de los usuarios consultados, aseguró: “En mi casa pagábamos 630 y de un mes a otro subió a 1200 y este mes salió de 2000”. Situaciones similares se repiten en diferentes regiones. “Antes el recibo me llegaba de 600 lo más 800, ahora me llega de 1800 hasta de 2600”, relató otra usuaria.

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La explicación técnica del aumento del consumo

En la defensa técnica, algunos usuarios y trabajadores del sector eléctrico han explicado que durante las olas de calor los aparatos de climatización funcionan a máxima capacidad, lo que incrementa el consumo real. Además, el sistema tarifario por bloques vigente en Nicaragua hace que el precio del kilovatio se eleve proporcionalmente cuando se superan ciertos umbrales de consumo. “Un abanico puede llegar a consumir hasta el 30% o 40% del consumo total de una casa que ronda los 150 kilovatios por mes. Además, el precio del kilovatio aumenta por bloques de consumo”, explicó Javier Dolmus en la misma publicación.

Mujer sudorosa sentada en un sillón, abanicándose con cartón. En una mesa cercana hay un ventilador y un vaso de agua
Una mujer mayor, sudorosa y sentada en un sillón, se abanica con un cartón en su hogar debido a una intensa ola de calor y la falta de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, existe una percepción de que estos argumentos no justifican los aumentos reportados. “Ni en diciembre sale tan alta la luz como ahora”, comentó Yosmari Bailey. Por su parte, Neyben Uriarte cuestionó que solo cuenta con dos ventiladores y que su uso nocturno no debería haber disparado la factura. El descontento se extiende a los procesos de reclamo, con usuarios que aseguran que las quejas no son resueltas de forma satisfactoria por las empresas distribuidoras.

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