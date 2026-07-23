Los taxistas anuncian una caravana en la Ciudad de Guatemala por el alza de los combustibles

Taxistas anunciaron una caravana pacífica en la Ciudad de Guatemala para protestar por el alza de combustibles este viernes 24 de julio. (Prensa Libre)

Un grupo de conductores de taxi confirmó una caravana pacífica para este viernes 24 de julio en la Ciudad de Guatemala para rechazar el alza en los combustibles.

La movilización partirá desde el Molino de Las Flores, en Mixco, y recorrerá diversas rutas hasta llegar a la zona 1 capitalina.

Según los organizadores, el objetivo de la protesta es expresar el descontento ante el precio del galón de gasolina, que ya supera los Q40, afectando la rentabilidad del sector.

La convocatoria surge en medio de una semana marcada por bloqueos y manifestaciones de transportistas en distintos puntos del país. El martes 21 de julio, taxistas, buses extraurbanos y mototaxistas cerraron vías principales en la propia capital y en la colonia Ciudad Real, Villa Nueva. El miércoles, las protestas continuaron en el sur de la ciudad, con bloqueos en la colonia Álamos, Villa Hermosa y Prados de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa.

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Los conductores de taxi rechazaron que el precio del galón de gasolina en Guatemala supere los Q40 por su impacto en la rentabilidad del sector y anunciaron una caravana pacífica en la Ciudad de Guatemala para protestar por el alza de combustibles este viernes 24 de julio. (Redes Sociales)

Transportistas advirtieron que, si sus demandas no reciben respuesta, podrían intensificarse las acciones en las próximas jornadas, lo que pondría en riesgo la circulación en el área metropolitana.

El presidente Bernardo Arévalo anuncia medidas

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) confirmó que el presidente Bernardo Arévalo ofrecerá una conferencia de prensa, también el viernes 24 de julio, pero a las 15 horas, en la que dará a conocer las acciones que implementará el Gobierno ante el incremento de los precios de los combustibles.

Hasta el momento, el Organismo Ejecutivo no ha enviado al Congreso ninguna iniciativa para aprobar un nuevo subsidio al combustible. En tanto, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) analiza propuestas para mitigar el impacto del alza, pero, según la última actualización, no existe una decisión definitiva ni se ha remitido algún proyecto de ley.

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Bernardo Arévalo anunciará medidas del Gobierno sobre el incremento de los precios de los combustibles en una conferencia prevista para el viernes 24 de julio. (SCSP de Guatemala)

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, aseguró que el Gobierno estudia alternativas de apoyo económico para reducir la carga que representa el aumento de los precios en la economía familiar y en el sector productivo. La expectativa sobre las medidas que anunciará Arévalo ha generado atención entre los distintos gremios afectados.

No obstante, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, descartó un nuevo subsidio, argumentando presiones financieras y la falta de recursos para otorgarla.

Diputada impulsa la eliminación de impuestos a los combustibles

Por su parte, la diputada Nadia de León Torres presentó una iniciativa de ley para eliminar el impuesto al petróleo y sus derivados, así como los gravámenes aplicados a las gasolinas y al diésel. La propuesta legislativa busca frenar el impacto que el alza de los combustibles tiene en el costo de vida y en el sector transporte.

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Según el texto de la iniciativa, la exención de los impuestos a los hidrocarburos constituye una medida de alivio para las familias y los sectores productivos. De León Torres afirmó que “la eliminación de estos gravámenes permitiría una reducción inmediata en el precio final de los combustibles”.

Nadia de León Torres presentó una iniciativa de ley para eliminar el impuesto al petróleo y sus derivados, así como los gravámenes aplicados a las gasolinas y al diésel. (Radio Sonora)

Actualmente, el precio del galón de gasolina en Guatemala ha superado los Q40, uno de los niveles más altos de los últimos años. Organizaciones de transportistas han insistido en la urgencia de que se adopten medidas para contener el alza y evitar una escalada de movilizaciones.