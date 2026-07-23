Amenazó a una cajera y robó Q30 mil: lo detuvieron tras un allanamiento en Quiché

La PNC y el Ministerio Público capturaron en Quiché a un presunto responsable de asalto a una sucursal bancaria en Guatemala. (PNC)

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), las autoridades guatemaltecas lograron la aprehensión de un hombre señalado del robo a mano armada perpetrado contra una agencia bancaria en el departamento de Quiché.

La captura se ejecutó durante una diligencia de allanamiento realizada en el casco urbano de la región, como resultado de las investigaciones de campo desarrolladas por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

El detenido fue identificado como José “N”, de 43 años, interceptado en la zona 1 del municipio de Uspantán, del departamento de Quiché, en Guatemala. Sobre este individuo pesaba una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa María Nebaj bajo el cargo de robo agravado.

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Detalles del robo

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, los hechos ocurrieron el pasado 14 de junio, cuando el asaltante ingresó armado a un comercio, donde opera una sucursal bancaria.

El individuo amenazó directamente a la encargada de la ventanilla y sustrajo Q30 mil en efectivo, para luego darse a la fuga. Las cámaras de videovigilancia y los testimonios recabados permitieron a las fuerzas de seguridad individualizar al sospechoso y ponerlo a disposición de los tribunales correspondientes.

Un hombre con barba y camisa a cuadros manipula varios montones de billetes en un mostrador, con una señal de salida visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros casos recientes en sucursales bancarias

Las acciones de la PNC y el MP se enmarcan en una serie de operativos derivados del aumento de robos e intentos de asalto en miniagencias y cajas rurales de diferentes puntos del país.

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Datos oficiales muestran que la incidencia de estos delitos ha obligado a reforzar la vigilancia y a realizar capturas en distintas regiones.

Persecución y captura en la capital : En la zona sur de la Ciudad de Guatemala, agentes de la Comisaría 14 de la PNC detuvieron recientemente a tres presuntos integrantes de pandillas que huían en un taxi rotativo sobre la calzada Atanasio Tzul. Los sospechosos habían perpetrado un asalto a mano armada contra una sucursal bancaria en la zona 21 y fueron interceptados tras una alerta transmitida a las patrullas del sector.

Robo armado en Izabal : En el municipio de Morales, Izabal, un grupo de hombres armados irrumpió en una agencia financiera dentro de un complejo industrial. Los asaltantes se enfrentaron a los guardias de seguridad privada y lograron llevarse un botín estimado en Q500 mil, según información confirmada por la PNC.

Intento de atraco frustrado en Jalapa: La rápida alerta del gerente de una agencia bancaria movilizó a las unidades policiales tras la llegada de cinco hombres armados que pretendían sustraer fondos. La intervención oportuna de la PNC evitó que los delincuentes consumaran el robo y permitió asegurar la zona.

El hombre amenazó a la encargada de ventanilla y robó Q30 mil en efectivo antes de huir de la agencia bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto nacional y seguimiento judicial

El caso de José “N” será conocido por los tribunales de Santa María Nebaj, donde deberá responder por el delito de robo agravado.

Según reportes de la PNC y del Ministerio Público, este tipo de operativos continuará en todo el país para frenar la criminalidad en las instituciones financieras y proteger a los usuarios. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y a denunciar cualquier hecho delictivo relacionado con asaltos a entidades bancarias en Guatemala.

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