Guatemala

Amenazó a una cajera y robó Q30 mil: lo detuvieron tras un allanamiento en Quiché

El sospechoso ingresó armado el 14 de junio a un comercio donde opera una agencia, intimidó a la encargada de ventanilla y huyó con efectivo, según la versión oficial respaldada por cámaras y testimonios

Guardar
Google icon
Las autoridades reportaron otros casos recientes de asaltos a sucursales bancarias en Ciudad de Guatemala, Izabal y Jalapa.
La PNC y el Ministerio Público capturaron en Quiché a un presunto responsable de asalto a una sucursal bancaria en Guatemala. (PNC)

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), las autoridades guatemaltecas lograron la aprehensión de un hombre señalado del robo a mano armada perpetrado contra una agencia bancaria en el departamento de Quiché.

La captura se ejecutó durante una diligencia de allanamiento realizada en el casco urbano de la región, como resultado de las investigaciones de campo desarrolladas por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

El detenido fue identificado como José “N”, de 43 años, interceptado en la zona 1 del municipio de Uspantán, del departamento de Quiché, en Guatemala. Sobre este individuo pesaba una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa María Nebaj bajo el cargo de robo agravado.

PUBLICIDAD

Detalles del robo

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, los hechos ocurrieron el pasado 14 de junio, cuando el asaltante ingresó armado a un comercio, donde opera una sucursal bancaria.

El individuo amenazó directamente a la encargada de la ventanilla y sustrajo Q30 mil en efectivo, para luego darse a la fuga. Las cámaras de videovigilancia y los testimonios recabados permitieron a las fuerzas de seguridad individualizar al sospechoso y ponerlo a disposición de los tribunales correspondientes.

Un hombre barbudo con camisa a cuadros, tres montones de billetes sobre un mostrador, una persona sentada, una señal de salida, un bolso negro y un monitor.
Un hombre con barba y camisa a cuadros manipula varios montones de billetes en un mostrador, con una señal de salida visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros casos recientes en sucursales bancarias

Las acciones de la PNC y el MP se enmarcan en una serie de operativos derivados del aumento de robos e intentos de asalto en miniagencias y cajas rurales de diferentes puntos del país.

PUBLICIDAD

Datos oficiales muestran que la incidencia de estos delitos ha obligado a reforzar la vigilancia y a realizar capturas en distintas regiones.

  • Persecución y captura en la capital: En la zona sur de la Ciudad de Guatemala, agentes de la Comisaría 14 de la PNC detuvieron recientemente a tres presuntos integrantes de pandillas que huían en un taxi rotativo sobre la calzada Atanasio Tzul. Los sospechosos habían perpetrado un asalto a mano armada contra una sucursal bancaria en la zona 21 y fueron interceptados tras una alerta transmitida a las patrullas del sector.
  • Robo armado en Izabal: En el municipio de Morales, Izabal, un grupo de hombres armados irrumpió en una agencia financiera dentro de un complejo industrial. Los asaltantes se enfrentaron a los guardias de seguridad privada y lograron llevarse un botín estimado en Q500 mil, según información confirmada por la PNC.
  • Intento de atraco frustrado en Jalapa: La rápida alerta del gerente de una agencia bancaria movilizó a las unidades policiales tras la llegada de cinco hombres armados que pretendían sustraer fondos. La intervención oportuna de la PNC evitó que los delincuentes consumaran el robo y permitió asegurar la zona.
Un hombre con camiseta azul y jeans corre con una bolsa de tela y dinero en el suelo frente a una tienda con letrero "Tienda La Esperanza" y una puerta con letrero "Banco".
El hombre amenazó a la encargada de ventanilla y robó Q30 mil en efectivo antes de huir de la agencia bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto nacional y seguimiento judicial

El caso de José “N” será conocido por los tribunales de Santa María Nebaj, donde deberá responder por el delito de robo agravado.

Según reportes de la PNC y del Ministerio Público, este tipo de operativos continuará en todo el país para frenar la criminalidad en las instituciones financieras y proteger a los usuarios. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y a denunciar cualquier hecho delictivo relacionado con asaltos a entidades bancarias en Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaPolicía Nacional CivilRoboBancoAgencia bancariaCaja rural

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emiten orden para impedir liberación de salvadoreño involucrado en una colisión que cobró 3 vidas en Carolina del Norte

El Departamento de Seguridad Nacional notificó la petición de retención carcelaria para un ciudadano salvadoreño, con historial delictivo, vinculado a un choque fatal ocurrido en territorio estadounidense

Emiten orden para impedir liberación de salvadoreño involucrado en una colisión que cobró 3 vidas en Carolina del Norte

Los taxistas anuncian una caravana en la Ciudad de Guatemala por el alza de los combustibles

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que la exposición será el viernes 24 de julio a las 15 horas, en medio de análisis del MEM y del rechazo de Finanzas a un subsidio

Los taxistas anuncian una caravana en la Ciudad de Guatemala por el alza de los combustibles

Las 7 claves para entender por qué el régimen de Daniel Ortega quiere abolir elecciones en Nicaragua

El proceso comenzó con un pacto político en 2007, siguió con la reelección indefinida y terminó en un anuncio que apunta a consolidar una dinastía junto a Rosario Murillo

Las 7 claves para entender por qué el régimen de Daniel Ortega quiere abolir elecciones en Nicaragua

El Salvador: Condenan a un hombre por feminicidio de una joven en Huizúcar

La sentencia se dictó por un crimen cometido en septiembre de 2025, tras un juicio en el que los informes periciales y las declaraciones de testigos sostuvieron la acusación, según Centros Judiciales

El Salvador: Condenan a un hombre por feminicidio de una joven en Huizúcar

Ataque armado frente a un parque central: un muerto y siete heridos en Guatemala

Según la Policía Nacional Civil, incautaron dos pistolas, una con reporte de robo, tras el tiroteo en San Antonio Las Flores, Chinautla

Ataque armado frente a un parque central: un muerto y siete heridos en Guatemala

TECNO

Apple podría desactivar las aplicaciones de los iPhone financiados si el dueño se retrasa en sus pagos

Apple podría desactivar las aplicaciones de los iPhone financiados si el dueño se retrasa en sus pagos

Llega a WhatsApp Web una de las funciones más esperadas: así es su lector de PDF integrado

Los taxis voladores son una realidad: ahora presentan un modelo silencioso para viajes tranquilos

La nostalgia invade Windows 11: Microsoft anuncia juegos clásicos de Xbox compatibles con PC

La inversión de Google en IA da frutos: su negocio en la nube ya genera 24.800 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con el artista: “No soy Ricky Martin, soy Valentino”

El hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con el artista: “No soy Ricky Martin, soy Valentino”

14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

Fichas en los bolsillos y un atuendo de leopardo: Jason Bateman recordó su arresto en Mónaco

Charlize Theron admite que no podía dejar de mirar el cuerpo de Matt Damon en ‘La Odisea’

Más allá de la WWE, John Cena revela el regalo secreto con el que le cambió la vida a su madre

MUNDO

Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas

Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas

Zelensky designó a los nuevos jefes del Ejército y del Estado Mayor de Ucrania en medio de la presión para restituir a Fédorov

El régimen de Irán ejecutó al activista Mehdi Khanaki y elevó a 24 los ahorcados por las protestas de enero

Irán amenazó con atacar a Estados Unidos y a los países que respalden nuevas ofensivas contra su territorio: “Ojo por ojo”

Zelensky busca reactivar las negociaciones con Rusia: habló con los enviados de Trump antes del encuentro entre Rubio y Lavrov