Emiten orden para impedir liberación de salvadoreño involucrado en una colisión que cobró 3 vidas en Carolina del Norte

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que el ICE emitió una orden de detención para impedir la liberación de Javiel Peña S. en Carolina del Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención dirigida a las autoridades de Carolina del Norte para evitar la liberación de Javiel Peña S., un inmigrante indocumentado originario de El Salvador, acusado de un atropello con fuga que dejó tres muertos en Salisbury.

Según el comunicado emitido por DHS, el accidente ocurrió el pasado 18 de julio. El Departamento de Policía de Salisbury respondió a una colisión entre dos vehículos en la que dos ocupantes fallecieron en el lugar del siniestro. Un tercer pasajero fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde murió poco después. El segundo vehículo involucrado fue hallado a poca distancia de la escena y una unidad canina localizó al conductor tras su intento de huida.

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El ICE detalló que, luego de ser atendido en un hospital, Javiel Peña S. fue formalmente acusado de tres cargos de atropello y fuga con resultado de lesiones graves o muerte. Ese mismo día, la agencia federal solicitó que la cárcel del condado de Rowan no liberar al detenido, con el objetivo de transferirlo a su custodia.

Javiel Peña S., un inmigrante indocumentado salvadoreño, fue acusado por un atropello con fuga en Salisbury que dejó tres muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historial y situación migratoria del salvadoreño involucrado en el caso

De acuerdo con la información oficial, el salvadoreño cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos. En julio de 2015 fue condenado en Maryland por imprudencia temeraria, por omitir auxilio tras un accidente con daños a un vehículo ocupado y por conducir sin licencia. También fue arrestado por escapar de la custodia policial. En marzo de 2016, tras una orden de detención, las autoridades de Baltimore lo entregaron al ICE. El comunicado del DHS indica que, en mayo de ese año, la administración federal en funciones lo puso en libertad.

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La subsecretaría del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, declaró en el documento oficial: “Este inmigrante ilegal de El Salvador enfrenta cargos por delitos graves tras un atropello con fuga que causó la muerte de tres personas en Carolina del Norte. Su historial delictivo incluye condenas previas en 2015 por atropello con fuga, imprudencia temeraria y conducir sin licencia. Si bien el ICE lo arrestó en 2016, la administración Obama lo liberó en comunidades estadounidenses. Estas muertes eran totalmente evitables”, indicó la funcionaria.

De acuerdo con información oficial, el salvadoreño ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Arizona en abril de 2002. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, el DHS señaló en el documento que que Javiel Peña S. ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Arizona en abril de 2002. Desde su entrada, sumó antecedentes judiciales y reincidió en conductas delictivas. Al mismo tiempo, el ICE reiteró la importancia de que las jurisdicciones estatales y locales cooperen con las órdenes de detención federales para evitar la liberación de personas sujetas a procesos migratorios.

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La agencia federal remarcó que el procedimiento migratorio seguirá su curso mientras el salvadoreño permanezca bajo custodia en Carolina del Norte. El DHS concluyó su comunicado advirtiendo sobre los riesgos de liberar a personas con antecedentes graves y subrayó la necesidad de fortalecer la colaboración entre autoridades locales y federales para la seguridad pública.