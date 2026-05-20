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Nicaragua apoya a China y rechaza cualquier independencia de Taiwán

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emitió una declaración formal en la que respalda el principio de una sola China y respeta la soberanía defendida por el gobierno de Beijing

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Composición visual de Daniel Ortega y Xi Jinping junto a las banderas de Nicaragua, Taiwán y China, con montañas y cielo nublado de fondo.
Los presidentes Daniel Ortega de Nicaragua y Xi Jinping de China aparecen junto a las banderas de Nicaragua, Taiwán y China, en una representación de las complejas relaciones diplomáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen de Nicaragua reafirmó este lunes su rechazo a cualquier forma de independencia de Taiwán y expresó su respaldo absoluto al principio de una sola China, en una declaración oficial firmada por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

Según informó la agencia de noticias EFE, el pronunciamiento nicaragüense incluyó un mensaje de apoyo a la reunificación nacional impulsada por China y una condena a las injerencias externas en los asuntos que involucran la soberanía de ese país asiático.

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La declaración, denominada “Sobre el asunto de Taiwán”, subrayó que Nicaragua reconoce que existe una sola China y que Taiwán es parte inalienable del territorio chino. De acuerdo con EFE, el texto sostiene que el Gobierno de la República Popular China es el único legítimo para representar a todo el territorio chino y reafirma el pleno respaldo a la Resolución 2758 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que restablece todos los derechos de China en el organismo internacional.

El documento, suscrito por Ortega y Murillo, señala: “Nos oponemos firmemente a cualquier forma de independencia de Taiwán y apoyamos decididamente la reunificación nacional de la Patria china”. Además, Managua manifestó su apoyo a la postura legítima del Gobierno chino en defensa de la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial.

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Apoyo de Nicaragua al principio de una sola China

El Ejecutivo de Nicaragua también expresó, según el reporte de EFE, su respaldo a todos los esfuerzos de China para lograr la reunificación e insistió en el rechazo a cualquier intento de las fuerzas externas de interferir en los asuntos internos de China bajo el pretexto de la cuestión de Taiwán. La postura oficial refuerza la adhesión del país centroamericano al principio de una sola China, posición que ha sostenido públicamente desde la reanudación de las relaciones diplomáticas con Beijing en diciembre de 2021.

DANIEL ORTEGA Y XI JINPING

La relación entre Nicaragua y Taiwán se mantuvo desde enero de 2007 hasta el 10 de diciembre de 2021, fecha en que el Gobierno nicaragüense rompió los lazos diplomáticos con Taipéi para restablecerlos con la República Popular China. De acuerdo con la información recogida por EFE, el giro diplomático fue presentado por Ortega como una decisión soberana y estratégica de cara a los intereses nacionales.

En diciembre de 2023, según EFE, Ortega calificó como “mejor regalo navideño” y “una gran noticia” el acuerdo alcanzado con China para elevar el vínculo bilateral al nivel de asociación estratégica. La relación formal entre China y Nicaragua se había establecido inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer mandato sandinista. No obstante, en 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro optó por establecer lazos con Taiwán, los cuales se mantuvieron hasta la decisión de 2021.

Ruptura de lazos con Taiwán y antecedentes diplomáticos

El principio de una sola China constituye un eje central de la política exterior de Beijing y es respaldado por la Resolución 2758 de la ONU, que reconoce al Gobierno de la República Popular China como el único representante legítimo del país en el sistema internacional. Según la declaración difundida por EFE, Nicaragua reiteró que su posición se alinea plenamente con las resoluciones y principios internacionales sobre el estatus de Taiwán.

El texto oficial recoge: El Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China. Respaldamos plenamente la Resolución 2758 de las Naciones Unidas, que restablece todos los derechos de la República Popular China.

La declaración nicaragüense se produce en un contexto de renovadas tensiones internacionales en torno a la cuestión de Taiwán, en el que diversos países han manifestado sus posiciones sobre la soberanía y la legitimidad de las autoridades en Beijing frente a los reclamos de independencia de la isla.

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