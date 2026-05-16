Nicaragua

Violencia escolar en escuelas de Nicaragua preocupa a especialistas y evidencia crisis de autoridad dentro de las aulas en 2026

Testimonios de maestros y expertos en salud mental revelan un contexto complejo, donde actos agresivos son grabados y compartidos. Factores sociales, políticos y familiares se combinan para explicar el fenómeno

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Adolescentes en uniforme azul y blanco en patio de escuela pública nicaragüense. Dos forcejean en el suelo, otros observan o graban con celulares.
Dos adolescentes forcejean en el suelo de un patio escolar público nicaragüense, mientras compañeros observan y graban la escena con sus teléfonos móviles, reflejando tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro adolescentes en Chinandega enfrentan cargos por homicidio frustrado tras atacar a un compañero con piedras y machetes frente al Instituto Víctor Manuel Soto.

El hecho es uno de al menos cuatro episodios de violencia escolar registrados en las últimas dos semanas en Nicaragua, todos documentados en video y viralizados en redes sociales, destaca un reportaje publicado por el periódico nicaragüense Divergentes.

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El caso más reciente - dice la nota- ocurrió el 11 de mayo frente al Colegio Gaspar García Laviana, en Managua, donde dos estudiantes se golpearon mientras otros celebraban.

En Villa Libertad, un adolescente de trece años fue inmovilizado por varios agresores mientras uno de ellos portaba un cuchillo. El incidente llegó a mediación judicial, pero una tía del principal agresor —un joven de catorce años— minimizó el uso del arma: “ese cuchillo no tenía ni filo, solo quería asustarlo”, declaró al canal televisivo Canal 10.

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La violencia escolar en Nicaragua ha escalado en 2026 con al menos cuatro episodios documentados en Managua y Chinandega que involucran armas blancas, golpizas grupales y agresiones grabadas por los propios estudiantes, destaca la publicación.

Docentes, sindicalistas y especialistas en salud mental sostienen que los ataques no son hechos aislados, sino la manifestación visible de una crisis educativa y social que se profundizó tras 2018, agravada por el control político del régimen Ortega-Murillo sobre las escuelas.

Reja azul y blanca de una escuela en Nicaragua con un cartel de "Prohibido el acceso"; dos estudiantes uniformados se alejan al fondo bajo un cielo gris nublado.
La entrada de una escuela pública en Nicaragua permanece cerrada con un cartel de "Prohibido el acceso", mientras dos estudiantes uniformados se alejan bajo un cielo nublado, reflejando una atmósfera de desolación y control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad docente, desmantelada desde adentro

Gabriel Putoy Cano, dirigente de la Unidad Sindical Magisterial en el exilio, y citado dentro de la nota describe el sistema como atravesado por una crisis de autoridad, disciplina y calidad que se acumula desde hace años.

Afirma que muchos docentes dejaron de intervenir ante conductas agresivas por miedo a represalias laborales o a denuncias impulsadas por estructuras partidarias presentes en los centros educativos.

Una profesora de secundaria en Managua, también citada en la publicación y quien pidió reserva de identidad por temor a represalias, respalda este diagnóstico. “Antes uno podía llamar la atención a un estudiante y había cierto respaldo de la dirección. Ahora, cualquier cosa puede terminar en una acusación contra el profesor”, relata.

La misma docente puntualiza que los alumnos con peores resultados académicos y conductas más agresivas suelen ser hijos de personas vinculadas a actividades políticas en los barrios. “Se nota que eso les hace sentir confiados”, comenta.

Putoy señala directamente a las consejerías escolares, que se crearon para atender conflictos estudiantiles, como espacios percibidos por muchos docentes más como mecanismos de vigilancia política que como herramientas genuinas de mediación.

Violencia que se exhibe para ser vista

Un psicólogo nicaragüense consultado bajo anonimato por el periódico Divergentes indica que los adolescentes crecen en una sociedad marcada por el miedo, la polarización y la frustración acumulada desde 2018.

“Cuando una sociedad normaliza la violencia desde el poder, eso también impacta la conducta cotidiana. Los muchachos aprenden que la fuerza y la agresión son formas válidas de resolver conflictos", apunta.

Este experto considera especialmente preocupante que la mayoría de los ataques recientes hayan sido grabados y difundidos por los propios estudiantes, quienes en vez de intervenir eligieron filmar. “Hay una búsqueda de validación social en la violencia. Ya no solo importa agredir, sino exhibir la agresión”, advierte.

Primer plano de una mano adolescente de piel morena clara, tensa y con suciedad, apretando una piedra grande y cubierta de musgo, con cuadernos desenfocados en el suelo.
Una mano adolescente de piel morena clara, con suciedad en los dedos y uñas cortas, sostiene una piedra grande con tensión, sobre un fondo desenfocado de piso escolar de concreto y cuadernos desparramados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aula como espacio de adoctrinamiento

El exrector universitario y especialista en educación Ernesto Medina otro de los consultados para la nota de Divergentes sostiene que el régimen ha intentado convertir el sistema educativo en un instrumento para consolidar el culto político en torno a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Explica que la intención es transformar a los jóvenes en “una masa amorfa que repita las consignas del régimen” y restringir el pensamiento crítico en las aulas.

Adolescentes con uniforme escolar en patio de escuela nicaragüense. Dos forcejean en el suelo, otros observan o graban. Mochilas y cuadernos caídos, muro con grafitis.
Adolescentes con uniforme escolar azul y blanco forcejean en el suelo del patio de una escuela pública nicaragüense, mientras otros compañeros observan o graban la escena con sus teléfonos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Putoy critica especialmente la asignatura “Crecer en Valores”, que, a su juicio, se utiliza como canal para transmitir discurso partidario a favor del Frente Sandinista, en lugar de fortalecer la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.

El dirigente sindical también hace referencia a la Constitución nicaragüense: el artículo 111 establece que la educación debe construirse con la colaboración de familias, docentes, estudiantes y comunidad, y el artículo 120 garantiza condiciones dignas para el magisterio. “Sin disciplina no hay aprendizaje y sin respeto al docente no existe una verdadera educación”, concluye Putoy.

La situación descrita contrasta con familias ausentes, docentes desautorizados y centros incapaces de contener los conflictos. Las peleas viralizadas representan, según el sindicalista, solo la cara más visible de una crisis que lleva años desarrollándose dentro de las aulas.

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