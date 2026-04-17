La deuda externa de Nicaragua alcanza un máximo histórico en 2025

Imagen de referencia. El crecimiento anual de la deuda externa nicaragüense fue del 2,7 %, impulsado principalmente por financiamiento privado. (ECONOMIA/GOBIERNO DE ARAGÓN)

La deuda externa de Nicaragua alcanzó un nuevo máximo en 2025, con un saldo de USD 16.245 millones, impulsada por un crecimiento del 2.7 % anual que mantiene la tendencia al alza en el endeudamiento del país. Este incremento, revelado en el informe anual del Banco Central de Nicaragua (BCN) según cita la revista Estrategia y Negocios, tiene como motor principal el aumento de la deuda privada y fortalece la exposición externa de la economía nicaragüense, con mayor impacto en sectores estratégicos y un cambio en la dinámica de los pagos.

El año cerró con el sector privado como protagonista en el flujo financiero internacional: recibió el 85.7 % de los USD 3,937 millones en desembolsos de financiamiento externo, cifra que equivale a USD 3,373 millones, de acuerdo con los datos oficiales referidos por la misma revista. El sector público obtuvo USD 564,1 millones, concentrados en proyectos de infraestructura y programas de inversión pública. Entre las actividades que mayores recursos captaron destacan electricidad, gas y agua, con el 28.3 % de los fondos, seguidas de comercio (23.2 %), intermediación financiera (18.6 %) e industria manufacturera (14.1 %).

La composición de los acreedores internacionales muestra que el 42.3 % de la deuda nicaragüense corresponde a organismos multilaterales, el 30.5 % a acreedores bilaterales, el 24.1 % a proveedores y otros privados, y solamente el 3.1 % a banca comercial internacional, precisa el informe del BCN citado por Estrategia y Negocios. El sector público concentra el 54.4 % del stock total, unos USD 8,837 millones, mientras que el 45.6 %, es decir, USD 7,408 millones, corresponde al sector privado.

La deuda externa de Nicaragua alcanzó los USD 16.245 millones en 2025, según el Banco Central de Nicaragua.

El 3.4 % de crecimiento anual en la deuda privada responde en buena medida a la actividad de intermediación financiera, que representa más de la mitad del saldo con USD 3,722 millones. El sector no financiero mantiene una deuda de USD 3,686 millones.

En términos de servicio de la deuda, Nicaragua asignó USD 3,997 millones al pago de obligaciones externas durante 2025. De esa suma, USD 3,586 millones fueron destinados a la amortización de capital y USD 410 millones a intereses y comisiones, según el documento del BCN. Un dato clave es que los pagos totales disminuyeron 23.5 % frente a 2024, lo que obedece principalmente a una reducción de desembolsos desde el sector privado, matiza la revista Estrategia y Negocios.

La distribución sectorial y la dinámica de los pagos reflejan que, pese al crecimiento del endeudamiento, el perfil de la deuda nicaragüense se apoya cada vez más en financiación orientada al sector privado y actividades económicas estratégicas. De manera específica, el sector público presentó un aumento más moderado que el privado, con una variación anual del 2.1 % y un saldo de USD 8,836 millones a diciembre de 2025. La mayor parte de este monto recae en el Gobierno General, que acumula USD 6,962 millones, seguido de las obligaciones del propio Banco Central.

En suma, los datos proporcionados por el Banco Central de Nicaragua y referidos por la revista especializada en negocios confirman que el endeudamiento externo del país supera ya los USD 16,200 millones, con un crecimiento alineado a la captación de fondos privados –especialmente para actividades económicas estratégicas– y una carga de pagos que, aunque considerable, se redujo respecto al año anterior.