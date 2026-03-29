Detenidos 25 mineros ilegales en la Reserva Indio Maíz: desmantelan pilas con cianuro y refuerzan vigilancia en la frontera con Costa Rica

El Ejército de Nicaragua detuvo a 25 ciudadanos por minería ilegal en la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las áreas más ricas en biodiversidad de Centroamérica. ( EFE verde)

En un operativo realizado en la Reserva Biológica Indio Maíz, el Ejército de Nicaragua detuvo a 25 ciudadanos nicaragüenses vinculados a actividades de minería ilegal en una zona fronteriza con Costa Rica, según informó la agencia EFE.

De acuerdo con el reporte del Ejército nicaragüense, las detenciones se llevaron a cabo en los sectores de Las Cruces, Caño La Tigra, Veracruz, El Jardín y Caño Las Vegas. Los individuos transportaban materiales destinados a la minería ilícita dentro del área protegida, un enclave de gran relevancia ambiental en la región centroamericana.

Durante la intervención, las tropas desmantelaron 28 pilas de tratamiento que contenían cianuro, sustancia cuyo uso está regulado debido a su impacto en el medio ambiente y la salud pública. “Se deshabilitaron estructuras que violentaban las normas establecidas que regulan la manipulación de sustancias controladas en el país”, precisó el comunicado recogido por EFE.

En otra acción paralela en la misma zona, miembros de las fuerzas armadas ocuparon más equipos destinados no solo a la minería ilegal, sino también a la pesca no autorizada. Los responsables abandonaron los materiales y huyeron tras percibir la presencia militar, detalló el informe.

Los detenidos, junto con las armas y otros objetos incautados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el Ejército de Nicaragua a EFE.

Las operaciones militares se enfocaron en sectores clave de la región fronteriza con Costa Rica, incluyendo Las Cruces, Caño La Tigra y Veracruz, donde se realizaban actividades ilícitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas intervenciones ocurren en un contexto de creciente cooperación regional. El pasado 28 de febrero, Costa Rica y Nicaragua celebraron una reunión bilateral para reforzar la coordinación de sus fuerzas de seguridad, con el objetivo de frenar el avance de la minería ilegal y el contrabando de oro en la frontera común. Según el ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, los mineros ilegales extraen oro en territorio costarricense para procesarlo y comercializarlo en Nicaragua, utilizando el río San Juan como una ruta de contrabando.

“La vigilancia en el río San Juan es fundamental, porque allí opera una ruta de contrabando”, afirmó Zamora en declaraciones reproducidas por EFE. Las autoridades de ambos países han acordado fortalecer la supervisión y la respuesta ante delitos ambientales y tráfico ilícito.

La Reserva Biológica Indio Maíz constituye uno de los pulmones verdes más importantes en Centroamérica, y se encuentra bajo presión por actividades extractivas no autorizadas. Las acciones recientes del Ejército de Nicaragua forman parte de los esfuerzos para preservar el ecosistema y garantizar el cumplimiento de la ley en la región.

Los detenidos transportaban materiales utilizados para la minería ilegal, lo que evidencia el tráfico de insumos dentro de la reserva protegida Indio Maíz. Colprensa

Reserva Indio Maíz

La Reserva Biológica Indio Maíz, situada en el sureste de Nicaragua junto al río San Juan, es una de las áreas naturales mejor conservadas del país. Con una extensión de 3.180 km², alberga una amplia variedad de fauna, como tucanes, guacamayas, venados, pumas, jaguares y las tres especies de monos presentes en Nicaragua. También se encuentran reptiles y anfibios, entre ellos ranas venenosas, cocodrilos y tortugas.

El Ministerio de Recursos Naturales (MARENA) restringe el acceso a la mayor parte de la reserva para proteger su biodiversidad. Los visitantes pueden ingresar únicamente por dos zonas autorizadas, siendo el río Bartola una de las principales vías de acceso, ubicada cerca del pueblo de El Castillo. Es obligatorio contratar un guía para recorrer los senderos o explorar la reserva en bote por el río, con horarios de ingreso establecidos.