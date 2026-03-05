Nicaragua

Nicaragua entra a la lista de países que necesitan visa para entrar a Reino Unido

La medida responde al aumento de solicitudes de asilo derivadas de la crisis sociopolítica en Nicaragua y modifica el acceso anterior, que permitía viajar solo con una autorización electrónica

Nicaragua elimina el libre visado
Nicaragua elimina el libre visado para ciudadanos de 128 países. (Cortesía: Divergentes)

El Gobierno del Reino Unido estableció un requisito obligatorio de visado para ciudadanos de Nicaragua que deseen ingresar al país, medida que se extiende también a quienes realicen tránsito aeroportuario. Esta decisión responde a un aumento en el número de nicaragüenses que solicitan asilo tras ingresar como visitantes, según confirmó la ministra del Interior Shabana Mahmood. “Su entrada sin visa ha creado una puerta trasera a nuestro país”, señaló en una conferencia de prensa, y explicó que la medida busca evaluar previamente si los viajeros cumplen con los requisitos migratorios.

Entre enero de 2022 y diciembre de 2025, 609 nicaragüenses presentaron solicitudes de asilo en el Reino Unido, de las cuales 505 se registraron en puntos fronterizos, lo que representa el 83% del total. El Ministerio del Interior informó que, al cierre de 2025, 261 nicaragüenses recibieron apoyo del sistema de asilo británico, de los cuales 253 estaban alojados en viviendas estatales.

La exigencia de visado modifica el acceso anterior, que permitía la entrada con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Desde ahora, los nicaragüenses deberán gestionar una visa de visitante (de seis meses y un costo de 115 euros (USD 153 aproximadamente)) antes de viajar, o una visa de tránsito incluso si solo utilizan aeropuertos del Reino Unido sin pasar por control migratorio.

El Gobierno británico definió un periodo de transición de seis semanas, que se extenderá hasta las 15:00 del 16 de abril de 2026; quienes ya cuenten con reservas y autorización ETA podrán ingresar sin visa si su viaje se realiza antes de esa fecha.

Las autoridades británicas vinculan la modificación de la política migratoria a la creciente persecución política y religiosa en Nicaragua bajo el régimen Ortega-Murillo, fenómeno que ha impulsado la ola de solicitudes de asilo de ciudadanos de ese país, según el medio regional Centroamérica 360.

Las nuevas restricciones al visado
Las nuevas restricciones al visado en Nicaragua excluyen a ciudadanos con pasaportes diplomáticos u oficiales, según acuerdos bilaterales vigentes.(Cortesía: Redes sociales)

Otros países en los necesitan visa los nicaragüenses

Los ciudadanos nicaragüenses deben contar con visa para ingresar a Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países en Asia, incluido China, Japón e India, así como para la mayor parte de África y Oceanía, según información de Voz de América.

A partir de 2024, el ingreso de nicaragüenses a Europa requerirá el nuevo permiso ETIAS para entrar en el espacio Schengen, que abarca Alemania, España, Francia y otros estados. Mientras tanto, las condiciones de acceso a destinos sudamericanos y centroamericanos presentan mayor flexibilidad, permitiendo la entrada sin visa o con la opción de obtenerla al llegar en países como Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Cuba y Bolivia.

Entre los lugares que permiten el acceso sin visa o con requisitos simplificados figuran también Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Turquía, Filipinas, Taiwán, Kenia y Madagascar. Para viajar a Corea del Sur se exige una autorización especial y, en el caso de Tailandia y Vietnam, la visa sigue siendo obligatoria.

De acuerdo al mismo reporte de Voz de América, el pasaporte ordinario de Nicaragua encuentra restricciones en la mayor parte de África y Oceanía, donde la visa sigue siendo un requisito.

