Emmanuel Caicoya es responsable de logística comex en un laboratorio farmacéutico (Foto: Movant Connection)

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“Lo que facilitaría mucho el trabajo es la tecnología RFID”. Emmanuel lo plantea desde una operación en la que cada pallet sale rotulado y cada caja tiene que poder rastrearse hasta su lote. En esta charla recorre cómo se rearma un pedido a partir del packing list, qué cambia según el modo de transporte, cómo se resuelve un reclamo desde otro país y qué le aporta la formación académica a quien aprendió el oficio en la práctica.

¿Qué implica preparar un pedido de medicamentos para exportación?

El trabajo pasa más que nada por el armado de los pedidos que van a exportación a los distintos países y por la consolidación en sí: armar una unidad de carga que quede en perfectas condiciones, con todo lo que requiere. Muchas veces la carga tiene que viajar con un controlador de temperatura, y eso siempre es a solicitud del cliente.

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El pedido llega desde comercio exterior en un packing list detallado por producto y por cantidad de cajas. En base a eso se rearma, con criterio propio, cómo va a salir: cómo se va a consolidar, en cuántos pallets y cuánta mercadería por pallet. Más que nada para lograr una estiba controlada y una mejor paletización.

Para alguien ajeno al sector, ¿qué recaudos hacen falta para que un medicamento llegue en condiciones a otro país?

Es muy importante tener los recaudos necesarios para que el medicamento llegue sano a destino. Si la carga va paletizada en transporte aéreo, muchas veces se utilizan pallets sanitizados. En transporte terrestre, en cambio, se pueden usar pallets que no son sanitizados.

La mercadería se consolida y se trata de cuidar aislando cada capa, muchas veces a requerimiento del cliente. Además, cada caja consolidada agrupa muchas unidades: por ejemplo, una caja puede llevar 300 unidades de producto. Así todo llega adecuadamente al cliente.

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La trazabilidad es clave en esta industria. ¿Cómo se gestiona cuando la operación es internacional?

Es muy importante saber de principio a fin dónde está la mercadería. En el armado de la paletización, cada pallet lleva un rótulo que indica desde qué caja hasta qué caja está consolidada en esa unidad de carga. Si llega a haber un inconveniente con el cliente, con la foto de la etiqueta de la caja ya se sabe qué lote tiene, cuál es el producto y qué día salió.

Hace poco un cliente de Chile avisó que le había llegado una caja vacía. Es posible que pase, pero hay que ver en la trazabilidad dónde se vació esa caja: si en la aduana de Chile o en la de acá, a la salida. De la empresa no salió vacía, claramente.

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"La tecnología en la industria está avanzando bastante fuerte, y es importante porque es una herramienta que se puede utilizar para mejorar", revela Emmanuel (Foto: Shutterstock)

También está la logística inversa. Hace un tiempo hubo que discontinuar un producto que era bastante fuerte y fue una vuelta de mercadería muy importante. Y en exportación hay muchos clientes que primero reciben ciertas unidades, hacen sus propios análisis de producto y después se termina enviando el lote entero.

¿Qué lugar ocupa la tecnología en estas operaciones y dónde ves margen para mejorar?

La tecnología en la industria está avanzando bastante fuerte, y es importante porque es una herramienta que se puede utilizar para mejorar. Pero hay que entrenarla con nuestros criterios: que nosotros usemos la tecnología, y no la tecnología a nosotros.

Todavía, en muchos casos, la gestión es más que nada vía correo, por ejemplo cuando llega un reclamo del cliente. Lo que facilitaría mucho el trabajo es la tecnología RFID: cada caja tendría un sticker, y cuando el pallet pasa por el sensor ya registra toda la mercadería que lleva, sin tener que hacer la esquematización de la unidad de carga.

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En Argentina se utiliza, pero tengo entendido que es bastante costosa, y quizás la suelen usar las empresas más importantes. Es una implementación grande: imaginate que a cada producto habría que pegarle un sticker RFID. Pero agilizaría muchísimo el proceso.

Empezaste desde abajo y hoy estudiás la Licenciatura en Logística. ¿Cómo se complementan la práctica y lo académico?

Hace 13 años que estoy en la misma empresa. Empecé desde abajo y pude ir creciendo, acomodándome y afianzándome. Valoro mucho a la gente que tengo alrededor, que siempre me escuchó, y eso es muy importante a la hora de tener la oportunidad y las ganas de crecer.

Yo lo hice totalmente al revés de como suelen hacerlo otras personas: mucha gente primero se capacita y después entra a trabajar. Yo primero estuve trabajando y ahora me puse a estudiar para capacitarme y perfeccionarme. Me viene funcionando bastante bien.

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Hay cosas que se entrelazan y se cruzan. En la práctica aprendí muchas cosas de las que quizás no tenía el nombre, y ahora en lo académico las veo y digo: esto es lo que estoy implementando. Y gracias a lo académico también puedo pensar y proponer alternativas nuevas que antes quizás no se me hubiesen ocurrido.

¿Qué es lo que más te atrae de la logística y el comercio exterior farmacéutico?

Me gusta cómo se manejan las cosas: la refrigeración del depósito por los medicamentos, que todo esté ordenado, un WMS bien gestionado. Y la logística y el comercio exterior van de la mano: no se puede hacer comex si no se hace la logística previa.

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Llegué a sentirme cómodo con lo que hago cuando logré los objetivos que tenía, pero no me quedo ahí: mis objetivos siempre siguen siendo más altos. Por eso me capacito constantemente, y a quien crea que puede crecer en el ámbito que sea le diría que se capacite.