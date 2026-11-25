Gastón Morales es docente, consultor y conferencista en temas de neurociencias aplicadas al management (Foto: Movant Connection)

Guardar

“Aumentan los errores por dos y las tardanzas por tres”. Gastón lo dice sobre la multitarea, pero la frase resume buena parte de esta charla: en operaciones con tiempos ajustados, muchos actores y errores que se pagan caros, entender cómo funciona el cerebro bajo presión se vuelve una herramienta concreta para coordinar mejor, comunicar con claridad y sostener la atención a lo largo de la jornada.

En logística y comercio exterior muchas decisiones se toman con los tiempos encima. ¿Qué enseñan las neurociencias sobre cómo decidimos bajo presión?

La capacidad de encender neuronas es finita, así que las zonas del cerebro batallan por ese recurso. Una es la corteza prefrontal, con la que planificamos y tomamos decisiones de alta carga cognitiva. La otra es el cerebro límbico, el joystick emocional, con unos 300 millones de años evolutivos contra apenas 100.000 del córtex prefrontal.

PUBLICIDAD

En el cerebro domina lo que llegó antes. Bajo presión, el límbico gana la batalla y somos menos claros racionalmente. Por eso son tan importantes la regulación emocional, la relajación muscular y la respiración consciente: le dejan espacio al prefrontal para tomar mejores decisiones.

En actividades donde una demora puede afectar toda una operación, ¿qué pasa con nuestra capacidad de decidir cuando aumenta el estrés?

La palabra estrés está demonizada. Hay un estrés positivo, el eustrés, ese nivel justo de activación que maximiza nuestro desempeño. Y está el distrés, cuando la activación es excesiva y sentimos que no tenemos herramientas para lidiar con lo que el entorno nos exige.

Ese estado ataca la atención, que funciona como una linterna: ilumina algo y deja el resto a oscuras. Bajo mucha presión, puedo enfocarme solo en corregir los tiempos de entrega, pero eso se puede convertir en una curita para la gangrena e impactar negativamente en aspectos de seguridad, en una planta o en el transporte.

PUBLICIDAD

Daniel Kahneman habla de dos sistemas de decisión. El sistema uno es el automático, impulsivo, intuitivo. A más presión, mayor activación de este sistema y menos registro del impacto colateral que una decisión puede generar en nuestro entorno.

"Da una falsa sensación de productividad, pero hoy lo que sabemos es que aumentan los errores por dos y las tardanzas por tres", sostiene Gastón sobre el "multitasking" (Imagen: Shutterstock)

En logística y comex conviven múltiples tareas, actores y urgencias. ¿La multitarea ayuda o termina aumentando los errores?

El multitasking es otro mito. Se pueden hacer a la vez actividades que demandan zonas distintas del cerebro, como caminar y escuchar música. Pero la mayoría de las tareas de trabajo demandan zonas del córtex prefrontal, y ahí no hay multitarea: cuando hacemos una, apagamos la otra.

Ese supuesto multitasking produce una conexión y desconexión permanente del campo atencional que, sostenida en el tiempo, trae cortisol, la neurohormona del estrés negativo. Da una falsa sensación de productividad, pero hoy lo que sabemos es que aumentan los errores por dos y las tardanzas por tres.

PUBLICIDAD

Por eso el neurotip más relevante es una tarea por vez: la termino, la tacho de la lista de pendientes y recién ahí ataco la siguiente. Vas a recuperar tiempo, terminar antes tu día y, acá viene la clave, terminar muchísimo más energizado.

Cuando una operación depende de la coordinación entre muchas personas, ¿qué factores mentales afectan más la comunicación y las decisiones?

Juegan los sesgos cognitivos, atajos del cerebro para decidir gastando menos energía. En esta industria me parece fundamental la ilusión de la transparencia: creer que somos más claros de lo que somos. Las personas creen que dan bien las instrucciones y no validan si el mensaje llegó fuerte y claro.

También está el sesgo del falso consenso: creer que el resto está más de acuerdo con nosotros de lo que realmente está. Muchos managers suponen un consenso inexistente y se pierden las voces de quienes están en la operación, que ven todos los días qué se está olvidando al optimizar un proceso.

PUBLICIDAD

Por eso hay que trabajar la seguridad psicológica. No hay mayor tragedia para un líder que no tener la versión más valiente de su equipo. Si la gente anda en puntitas de pie para decirte algo, empezás a perder información y, como compañía, mucho dinero.

En trabajos donde hay que sostener la atención muchas horas y el error se paga caro, ¿cómo influyen el cansancio y la sobrecarga mental?

Lo más estudiado es la higiene del sueño. Quien no durmió tiene al día siguiente una capacidad cognitiva similar a la de alguien que fumó dos cigarrillos de marihuana. Los tiempos de reacción y la capacidad de decidir, sobre todo en aspectos de seguridad, se caen como un piano.

Hay tres patas de la mesa para tener un cerebro con buena energía: descanso adecuado, alimentación saludable y actividad aeróbica. Si una no está bien, la mesa queda tambaleando. Lo ideal es dormir entre siete y ocho horas y, en los 90 minutos previos, apagar pantallas y evitar comidas y ejercicio intensos.

PUBLICIDAD

Las organizaciones deberían cuidar estas tres patas en sus equipos. Querés a alguien que a las 9hs sea un avión tomando decisiones y que en la última hora del día tenga energía para agregar valor con un cliente, no alguien mirando el reloj de cansado.

Más allá de la operación, ¿cómo se previene el burnout y se logra dominar un poco más al propio cerebro?

Una de las usinas del burnout es la agenda colapsada, muchas veces autogenerada por no poner sanos límites. Hay que desarrollar el fino y sutil arte de empezar a decir que no a las cosas poco importantes para darle lugar a los sí verdaderamente relevantes.

Además, el cerebro es vago y temeroso: presta de cinco a ocho veces más atención a lo negativo que a lo positivo. El gran aliado es la metacognición, subirse al balcón y reflexionar sobre cómo decidimos, porque no se puede cambiar algo si primero no tengo registro de que hay que cambiarlo.

PUBLICIDAD