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Importar consumo masivo exige planificar hoy lo que se venderá dentro de tres meses

Iván Faraone, fundador de una marca de limpieza, explica por qué el comercio exterior es el área más sensible de una pyme que importa desde China y abastece a cadenas de supermercados de todo el país

Iván Faraone
Iván Faraone es fundador de una marca de limpieza (Foto. Movant Connection)
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“Hay que planificar lo que se va a vender de acá a tres meses sin saber lo que se va a vender dentro de tres meses”. Con ese desafío como parte de la rutina, Iván repasa cómo un producto nuevo llegó a las góndolas de la mano de la apertura importadora, qué impacto tienen los fletes en el precio final y qué lugar ocupan la inteligencia artificial y el criterio humano a la hora de proyectar la demanda.

¿Qué cambió en este último año a nivel profesional?

Hubo muchos cambios. Se desarrolló una marca nueva que hoy está entrando en el mercado con un producto innovador que no estaba: las cápsulas de limpieza. La oportunidad apareció con esta ventana de poder importar más ágilmente y más fácilmente.

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Hoy el producto se comercializa en todo el país, en cadenas de supermercados y distribuidores, y se buscan posibilidades para expandirlo a toda Latinoamérica. El consumo masivo está un poco deprimido, se ve en el día a día, pero la gente lo estaba buscando y pegó muy fuerte.

¿Qué peso tienen la logística y el comercio exterior en este negocio?

Tienen un impacto muy grande. Importar desde China hasta acá no es nada fácil. Hay que tener un equipo atrás que esté a cargo de todas esas cuestiones, que tenga el seguimiento y el conocimiento, porque hoy la información es clave y la logística es clave.

Se manejan muchos camiones por día y se reciben muchas importaciones, y cualquier barrera en eso puede pegar muy fuerte en el negocio. Cualquier retraso o cualquier error perjudica directamente el abastecimiento del producto. Por eso lo considero el área más importante de la estructura.

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Hace falta tener gente clave en comercio exterior, que sea ágil y rápida, porque son los encargados de que el producto llegue y se pueda despachar. Es un área muy fina: ahí están los que saben, y lo mejor es no meterse y dejarlos trabajar.

¿El producto tiene alguna exigencia particular para importarlo o transportarlo?

La única particularidad es que está validado por ANMAT, así que para la importación está habilitado al 100%. Fuera de eso, no hay ningún tipo de especificación para transportarlo. Lo que sí pesa mucho es otro aspecto: la sustentabilidad.

Logística limpieza
"Tener la rueda armada es bastante complejo, igual que medir los niveles de rotación y los volúmenes, que hoy son muy altos en distribución y cadenas", sostiene Iván (Foto: Shutterstock)

Es un producto biodegradable, certificado como respetuoso del medio ambiente, algo importante en los químicos, que siempre van como lo opuesto. Por eso se trabaja con una logística validada y certificada en esos aspectos. Las empresas que hacen foco en la sustentabilidad en comercio exterior y logística son las que se logran diferenciar.

En un comercio exterior tan cambiante, con fletes y congestiones portuarias que se reflejan en los costos, ¿cómo impacta esa volatilidad?

Hoy es muy volátil. Los precios de los contenedores fueron cambiando brutalmente desde el año pasado hasta la actualidad: es un sube y baja muy alto. Es un momento crítico en lo que es importación, y los costos de traer un contenedor hoy están más altos que nunca.

La idea es asumir esos costos para no pegarle al precio del producto, porque ese precio final, el PVP, después se ve reflejado en la góndola. Se intenta siempre que no le pegue al consumidor, y se espera que el mercado de fletes se estabilice un poco.

Con tantos imponderables, ¿se puede planificar el abastecimiento?

El abastecimiento es crítico. La planificación requiere más o menos tres meses desde que uno saca una orden de compra hasta que llega el producto. Entonces tener la rueda armada es bastante complejo, igual que medir los niveles de rotación y los volúmenes, que hoy son muy altos en distribución y cadenas.

Hay que planificar lo que se va a vender de acá a tres meses sin saber lo que se va a vender dentro de tres meses. Por eso es clave tener un buen forecast: saber bien qué se está pidiendo y cada cuánto hay que pedir. Generalmente se sacan órdenes cada semana para entrar en esa rueda y estar recibiendo constantemente.

¿Qué lugar ocupa la inteligencia artificial en esas proyecciones? ¿Y el criterio humano?

La inteligencia artificial creció tremendamente en los últimos años. Hoy se usa para que ayude con las proyecciones de venta y con cómo se viene moviendo el producto, pero siempre como una herramienta más. Las validaciones las hacen los empleados, los gerentes y los directores: la IA es una ayudita más.

Hay muchos casos de gente que la utiliza absolutamente para todo, y ese es un punto negativo: se depende mucho de ella. Hay que saber usarla sin tener una dependencia absoluta, entendiendo que es una herramienta para que ayude y complemente los pensamientos de todos.

¿Qué es lo que más te apasiona de este proyecto y qué significa para una pyme competir contra multinacionales?

Lo que más me apasiona es haber logrado desarrollar un producto que no estaba en el mercado y que haya tenido tanta repercusión en las cadenas y en la gente. Leer los comentarios, que la gente escriba porque le gusta el producto. Disfruto hacer una recorrida de supermercados y ver mi producto en la góndola.

Competir contra multinacionales es estar en jugar en primera contra los grandes. Las pymes no tienen que perder ese objetivo de pelear contra los grandes y estar siempre al pie del cañón. Y disfrutar el día a día, porque la vida es una y uno tiene que hacer lo que le apasiona.

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