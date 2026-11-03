La nueva logística de la justicia: expedientes digitales y familias que cruzan fronteras

Mariana Gallego es abogada de familia (Foto: Movant Connection)

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“Es triste tener que pedirle a un juez que decida a qué país se van tus hijos”. Con esa frase, Mariana pone en foco lo que ocurre cuando un traslado al exterior choca con el arraigo de los chicos, y repasa cómo los estudios jurídicos pasaron del expediente en papel a un portal con firma digital.

¿Cómo cambió la logística de los estudios jurídicos y de los procesos judiciales en los últimos años?

La logística de los estudios jurídicos hoy no tiene ninguna comparación con la de prepandemia. Yo lo separaría en dos grandes etapas: 2000 y 2020 son los grandes hitos. Soy egresada en 2002: en mi época no hacía tanto que estaba Google. Hay como otra etapa.

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Mi marido era de los abogados de la máquina de escribir. Hablando de logística, él iba a tribunales con un aparato de escáner portátil para escanear los expedientes en papel. Hoy, sobre todo reforzado post pandemia, la era digital en la justicia hace que los abogados ni siquiera tengamos que imprimir.

El escrito se hace, se transforma en PDF, se sube a un portal y fin. La firma nuestra es digital. Hay veces, si no somos apoderados, que los clientes imprimen y firman, y es muy importante retener esa firma porque es la palabra, sobre todo en familia. Pero es maravillosa la logística de los procesos judiciales: hoy prácticamente te evita ir a tribunales, salvo alguna audiencia presencial. Es un cambio gigante.

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Con toda esa practicidad, ¿sigue teniendo valor la presencialidad?

Tiene que ver con mi personalidad. Tengo cinco abogadas en el equipo, todas súper jóvenes, súper capaces, y me dicen: “Uy, salió esta resolución”. “¿Fuiste a hablar?”. “No, ¿para qué?”. Y yo soy de las que van. Tengo el estudio justo frente al Palacio de Justicia y a los juzgados de Familia, y por eso también le pongo tanto el cuerpo.

Podría trabajar en mi casa, pero no me gusta. Me gusta estar en mi despacho, mirar el palacio, cruzar a tribunales si algo no me cerró. Los abogados tenemos que seguir hablando con los jueces, con los secretarios, que nos conozcan los equipos técnicos, tener psicólogos en nuestro grupo de laburo y hablar. Es fundamental para conocer al cliente y el conflicto. Hablando, la gente se entiende.

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"Hoy prácticamente te evita ir a tribunales, salvo alguna audiencia presencial. Es un cambio gigante", afirma Mariana sobre la evolución de la logística de los procesos judiciales (Imagen: Shutterstock)

Cada vez más profesionales trabajan para empresas internacionales o desarrollan su carrera entre distintos países. ¿Qué desafíos genera esa movilidad cuando hay hijos?

Actualmente tengo un caso de trillizos en edad escolar en donde la mamá, que es de otro país, tuvo la propuesta de reinsertarse a trabajar en una compañía de Brasil. Fue un baldazo de agua fría para el padre, porque los chicos tienen 12 años y están híper arraigados a sus colegios y a la cultura.

La señora tiene todo el derecho de volver a trabajar y de volver a su país con sus hijos. Lo que choca es que hay dos adultos con voluntades distintas: uno se quiere trasladar, quiere trabajar; el otro se quiere quedar. ¿Dónde está la prioridad de la justicia? Está en esos chicos.

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Estar lejos de su mamá no va a ser lo mejor, pero estar lejos de su papá sería cambiarlos de colegio, llevarlos a otro país y cambiar de amigos por el deseo de su mamá, que es un deseo sumamente legítimo. Ahora, ¿ese deseo puede más que la estabilidad de los niños? En este conflicto estamos. Este conflicto está muy presente ahora, en donde a veces la dificultad de conseguir trabajo acá nos lleva a trabajar para otros países.

Cuando un traslado internacional choca con la estabilidad de los chicos, ¿qué alternativas se pueden buscar antes de llegar a la justicia?

Como abogado uno intenta encontrar soluciones alternativas. Me siento con el cliente y le digo: a ver, pensemos que los chicos se vayan en vacaciones de invierno, pagarle un alquiler temporario cuando viene ella acá. Porque si tenés buenas intenciones, actuás de buena fe y no te persiguen cuestiones económicas más que la paz de estos chicos, buscás soluciones.

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A veces es muy difícil encontrarlas, y cuando la gente no encuentra soluciones, va a la justicia. Siempre recuerdo un juez que me decía: “Cuando tienen que venir a que yo les elija el colegio, estamos en el horno, doctora”. Y tiene razón. Es triste tener que pedirle a un juez que decida a qué país se van tus hijos.

¿Qué conflictos aparecen hoy con más frecuencia y cómo impactan en el sistema judicial?

Hoy todo se resuelve denunciando situaciones de violencia. En lo que va del año, casi el 40% de los procesos de familia que se inician lo hacen mediante una denuncia de violencia. Esto deja dos reflexiones: o realmente todo el mundo está mucho más violento que hace diez años, o, y esto es lo que yo creo, las denuncias son utilizadas en muchos casos para evitarse otros procesos.

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Me quiero separar, pero no quiero buscar un abogado: lo denuncio por violencia y lo saca la policía. Si hay violencia económica o familiar, está perfecto denunciar. Pero cuando el objetivo es económico, el enojo o quedarse con los chicos, esa no es la solución, porque afecta a las víctimas reales, que son un montón y que necesitan de todo ese tiempo y de toda esa logística del Poder Judicial en pos de ellas.

¿Qué cambios en los procesos o en la normativa podrían mejorar esta situación?

Los jueces y los equipos técnicos tienen que escuchar las dos campanas. Las medidas cautelares deben ser dictadas con urgencia y sin ninguna prueba, para preservar a la presunta víctima. Pero después el juez que va a decidir tiene que escuchar la bilateralidad del proceso, personalmente, no solo a través de un descargo escrito.

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