Los costos del transporte de cargas subieron 2,6% en octubre y acumulan 33,7% en el año

El acumulado de enero a octubre también supera al del mismo período de 2025, que había sido de 30,5%, mientras que la variación interanual alcanza 40,3% (Foto: Shutterstock)

Guardar

Los costos operativos del autotransporte de mercaderías en Argentina aumentaron 2,6% durante octubre y acumulan una suba de 33,7% en los primeros diez meses de 2026, según el Índice de Costos del Transporte (ICT) que elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), difundido este martes.

El dato mensual se ubicó por encima del 2,5% de septiembre y del 1,7% de agosto, lo que marca tres meses consecutivos de aceleración. El acumulado de enero a octubre también supera al del mismo período de 2025, que había sido de 30,5%, mientras que la variación interanual alcanza 40,3%.

PUBLICIDAD

Para dadores de carga, exportadores e importadores, la evolución del indicador tiene una lectura directa: el ICT funciona como referencia para actualizar tarifas de flete en todo el país, por lo que sus movimientos suelen trasladarse a los contratos de distribución, a los traslados hacia puertos y a la logística de abastecimiento del mercado interno.

Peajes, el componente que más se encareció

De los once rubros que releva el índice, nueve registraron variaciones en octubre. El de mayor incremento fue peajes, con un alza de 10,91% explicada por nuevas actualizaciones tarifarias, principalmente en la provincia de Buenos Aires, tanto en corredores a cargo de concesionarios oficiales como privados.

PUBLICIDAD

Se trata del cuarto ajuste relevante del año en este ítem, que ya acumula 77% entre enero y octubre. La cifra más que duplica el avance del índice general y equivale a unas tres veces la inflación minorista, que sumó 23,6% hasta septiembre y se estima en torno al 26% hasta octubre.

Desde la federación señalaron que el encarecimiento de los peajes no estuvo acompañado por una mejora proporcional en el estado de las rutas, y advirtieron que ese mayor gasto por circular termina distribuyéndose a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el origen de la mercadería hasta el consumidor final.

PUBLICIDAD

Entre los otros rubros con subas destacadas, neumáticos aumentó 3,10% y el costo financiero avanzó 2,81%. Ambos componentes inciden en la reposición de insumos y en la capacidad de las empresas para sostener capital de trabajo en un contexto de mayores erogaciones.

La evolución del índice será un insumo central para la negociación de tarifas entre transportistas y dadores de carga (Imagen: FADEEAC)

El combustible vuelve a presionar sobre las operaciones

El gasoil registró un alza de 3,2% en octubre. La variación se produjo tras la finalización del mecanismo de amortiguación que, entre abril y agosto, había moderado los cambios en el precio de referencia. Desde entonces se retomaron los ajustes: en septiembre los aplicaron las petroleras privadas y en octubre se sumaron los de la firma con mayor participación de mercado.

PUBLICIDAD

En lo que va del año, el combustible acumula una suba cercana al 43%. El dato resulta clave porque este insumo representa alrededor del 40% de la matriz de costos de las empresas transportistas, con una incidencia particularmente marcada en los tramos de larga distancia, donde el consumo por viaje es mayor.

En la práctica, esa incidencia se siente con fuerza en los corredores que conectan las zonas productivas del interior con los puertos y los grandes centros de consumo, por donde circulan granos, alimentos, insumos industriales y mercadería con destino a la exportación.

Salarios, reparaciones y otros rubros

El ítem personal de conducción subió 2,16% como consecuencia de la segunda cuota del acuerdo paritario enmarcado en el convenio colectivo 40/89, que contempla actualizaciones mensuales entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

PUBLICIDAD

Reparaciones aumentó 0,93%, en un escenario de deterioro de rutas y caminos que acelera el desgaste de las unidades. Gastos generales subió 0,72%, material rodante 0,41% y seguros 0,22%. Lubricantes no registró cambios, al igual que patentes y tasas, que se actualizan una vez al año.

El índice mide la evolución de 11 rubros que impactan de forma directa en la estructura de gastos de las empresas de autotransporte de todo el país (Foto: Shutterstock)

El índice mide la evolución de 11 rubros que impactan de forma directa en la estructura de gastos de las empresas de autotransporte de todo el país. Lo elabora el departamento de estudios económicos de la federación y cuenta con auditoría académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Factores a seguir en los próximos meses

De cara a lo que resta del año, el sector sigue de cerca dos variables que podrían mantener la presión sobre la estructura operativa: el diferimiento de impuestos a los combustibles, que implica una postergación y no una reducción de la carga tributaria, y las actualizaciones salariales previstas mes a mes hasta febrero.

Con un acumulado que ya supera el 33% y rubros como peajes y gasoil muy por encima del promedio, la evolución del índice será un insumo central para la negociación de tarifas entre transportistas y dadores de carga, con impacto en la planificación de despachos, en los costos de comercio exterior y en la competitividad de las cadenas que dependen del camión.

PUBLICIDAD