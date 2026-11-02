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El flete, los tiempos y los imprevistos también se compran

Franco Doti, strategic sourcing lead, explica por qué el costo logístico total, la diversificación de proveedores y el vínculo con el usuario interno definen una compra que no frene la operación

Franco Doti
Franco Doti es strategic sourcing lead (Foto: Movant Connection)
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“Tener un proveedor único para ciertos insumos no es lo mejor, justamente porque un acontecimiento único como un cierre de fronteras te puede dejar sin un insumo clave para tu producción”. Con experiencia en operaciones de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Panamá y República Dominicana, Franco recorre el impacto del combustible en los fletes, el peso de los lead times y el rol de compras dentro de las organizaciones.

¿Qué hace que una compra sea realmente buena: el precio o que no genere problemas?

Para mí es una mezcla de las dos. Si me voy 100% al precio y eso genera problemas todos los días en la planta, evidentemente no es buena. Y si cumple con toda la demanda pero tiene muy mal precio, a la larga tampoco sirve, porque sube los costos generales y no te deja ser competitivo.

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La parte difícil es cumplir la necesidad sin pedir de más ni de menos. Por eso lo principal es armar el alcance en conjunto con el usuario interno, escucharlo mucho y acompañarlo, para después ir al mercado y contratar el mejor servicio al mejor precio posible.

¿Cuánto cambia una negociación cuando se incorpora desde el inicio el costo logístico total y no solo el precio del producto?

Es súper necesario tenerlo incorporado, y más hoy. Los aumentos de combustible vienen impactando un montón en el transporte, nacional o internacional, sin importar el país de origen. Si no lo tenés en consideración, capaz terminás tomando una foto inicial que no es la que va a reflejar los costos finales en la empresa.

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Con más apertura, un insumo puede conseguirse localmente o en el exterior. Más allá del precio, ¿qué termina inclinando la balanza?

Algo siempre importante son los lead times, o sea, hablando en criollo, los tiempos de entrega de la mercadería según cada modalidad. Pero también hay condiciones que no se pueden prever. Hace poco en Chile hubo un temporal que duró un mes y monedas, con las rutas cerradas para el transporte internacional, y eso generó extra costos.

Por eso no siempre lo mejor es irse por la opción del exterior porque tiene mejor precio. Capaz conviene tener un mix de proveedores, algunos del exterior y otros locales, para no sufrir desabastecimientos. Tener un proveedor único para ciertos insumos no es lo mejor, justamente porque un acontecimiento único como un cierre de fronteras te puede dejar sin un insumo clave para tu producción.

Antes de decidir, también determinaría qué tan importante es ese insumo para la planta. Hay insumos que, si no los tenés, la planta se para. Y hay otros que, si se atrasan diez días o dos meses, van a generar inconvenientes y costos, pero no una parada de planta.

Compras
"El usuario trabaja todos los días con sus proveedores, y cuando entra un área aparte la dinámica cambia", comenta Franco (Imagen: Shutterstock)

En contextos tan cambiantes, ¿se puede planificar el abastecimiento?

Sí, se puede. Si voy a pasar de un abastecimiento local a uno de otro país, me pregunto por qué rutas va a venir ese proveedor y si hay posibilidades de que se vean afectadas. Pasa mucho que hoy el precio del insumo más el flete termina beneficiando, pero como el flete viene subiendo de un mes a otro, a la larga capaz ya no sirve.

Por eso siempre es mejor tener un mix. Hacer los cambios es importante porque da flexibilidad y puede generar diferencias en margen, pero siempre con la premisa de no afectar a la planta y de tener un backup para la operación.

¿Qué lugar ocupa la relación con el usuario interno? ¿El cliente siempre tiene la razón?

La empresa en conjunto es un gran equipo, y hay que estar cerca para ayudar, pero también para hacer challenge: entiendo tu necesidad, pero a veces no es 100% lo que necesitás. Igual, siendo honestos, el mayor conocedor del servicio es el usuario, porque lo consume todos los días.

Las dificultades chiquitas aparecen cuando hay confianza. En transporte, por ejemplo: se dice que se arranca a las ocho, pero entre el registro en seguridad y demás se arranca a las nueve. O se supone que hay cuatro dársenas para descargar, pero con la cantidad de proveedores en la práctica son tres.

¿Cómo le explicarías a alguien ajeno al sector la importancia de la logística y el comercio exterior en la vida cotidiana?

Nos impacta a todos. Hace un tiempo hubo un ajuste muy fuerte del combustible a nivel global. En Argentina la mayoría de los insumos se mueven por transporte terrestre, entonces si sube el combustible, sube el transporte para todas las empresas, sube el producto final y en góndola sale más caro.

Lo mismo pasa con lo que viene del exterior: un producto que a principio de año salía un porcentaje menos porque el flete no había subido tanto, hoy cuesta más. Todo aumento derivado del transporte termina en la góndola, sea el producto que sea.

Para cerrar, ¿qué valor le aporta el área de compras a una organización?

En casa me decían que cuando uno negocia algo para sí mismo le cuesta, porque tiene sentimientos de por medio. Acá pasa algo parecido: el usuario trabaja todos los días con sus proveedores, y cuando entra un área aparte la dinámica cambia. Es un poco policía bueno, policía malo, y eso ayuda a capitalizar ahorros y a definir mejor el servicio que se necesita.

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