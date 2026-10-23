Vía Navegable Troncal: usuarios y autoridades revisaron las primeras semanas de la concesión

Por esta hidrovía circula cerca del 80% del comercio exterior argentino, y a lo largo de su traza operan alrededor de 60 terminales portuarias (Foto: Shutterstock)

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El Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal realizó su primera reunión formal de seguimiento de la nueva concesión de la principal ruta fluvial del comercio exterior argentino. El encuentro, celebrado en la sede de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), contó con asistencia plena de usuarios privados, provincias ribereñas y organismos técnicos.

Durante la jornada se repasaron los primeros datos operativos del nuevo esquema, la baja de costos logísticos asociada al cambio de gestión y las oportunidades de inversión portuaria que se abren a partir de las obras previstas. También se definieron los próximos pasos para el funcionamiento del propio órgano.

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La relevancia del espacio se explica por la escala del corredor. Según datos oficiales, por esta hidrovía circula cerca del 80% del comercio exterior argentino, y a lo largo de su traza operan alrededor de 60 terminales portuarias, buena parte de ellas dedicadas al despacho de granos, harinas y aceites.

La apertura estuvo a cargo del director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, quien remarcó que el sector productivo y las provincias contarán con un ámbito institucional para recibir información actualizada sobre las tareas del concesionario. “Estamos cumpliendo lo que habíamos prometido, que es el arranque del Consejo casi al mismo tiempo del inicio de la nueva concesión”, afirmó.

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Un órgano consultivo con usuarios y provincias

El Consejo fue creado mediante la Resolución 47/2026 de la ANPYN como un cuerpo colegiado de carácter institucional y consultivo, orientado al monitoreo y análisis del sistema. Su estatuto surgió de intercambios previos con los actores del sector, y la secretaría ejecutiva quedó a cargo de Carlos Alberto Ferrari.

Por el lado de los usuarios participaron la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Unión Industrial Argentina, la Mesa de Enlace a través de Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata y la Cámara Naviera Argentina.

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Las provincias estuvieron representadas por Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa y Buenos Aires, jurisdicciones atravesadas por el sistema fluvial. El componente técnico quedó a cargo de la Prefectura Naval Argentina, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y el Servicio de Hidrografía Naval.

La evolución del dragado y del balizamiento durante este período figura entre las cuestiones que el Consejo seguirá con información periódica del concesionario (Foto: Agencia Nacional de Puertos y Navegación)

Usuarios y gobiernos provinciales tomaron la palabra para presentar propuestas de trabajo, y los privados destacaron que esta instancia da continuidad a la tarea conjunta del diseño de la licitación. “Contar con la información actualizada y precisa será esencial para cumplir nuestro rol y mantener el seguimiento de las variables de la concesión”, señaló Gustavo Idígoras, de CIARA.

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Peaje más bajo y obras en preparación

La operación privada del corredor comenzó el 10 de septiembre, tras la firma del contrato en julio. El esquema prevé una concesión a riesgo empresario por 25 años, en la que el operador financia las inversiones y las recupera mediante el cobro de la tarifa de peaje, mientras el Estado conserva el rol de autoridad de control.

El primer efecto fue una reducción del 13,5% en ese cargo, que pasó de 4,30 a 3,80 dólares por tonelada de registro neto. Para los buques que completan carga en las terminales del Gran Rosario, la diferencia incide de manera directa en el costo de cada escala y en el valor final de los embarques de granos y subproductos.

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En la reunión, la autoridad de control expuso los avances en los relevamientos de la traza y en la preparación técnica de las obras de modernización. También se revisaron los estudios ambientales y de ingeniería que deben completarse antes de iniciar la profundización, condición previa para encarar el dragado de mayor escala.

El plan contempla profundizar los ríos Paraná y de la Plata e incorporar al sistema los pasos Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera, en Entre Ríos. Un mayor calado permitirá que las embarcaciones zarpen con más mercadería por viaje, lo que reduce el costo por tonelada exportada y los tiempos de espera.

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El Niño, una variable bajo seguimiento

Otro eje del encuentro fue el fenómeno de El Niño. Los participantes analizaron las tareas en marcha para afrontarlo, ya que este evento climático suele asociarse a lluvias abundantes en la cuenca y a crecidas del Paraná, con mayor arrastre de sedimentos y necesidad de reforzar el mantenimiento del canal.

Para los operadores, la variación de niveles altera el calado operativo, la programación de cargas y la rotación de buques en los muelles. Por eso, la evolución del dragado y del balizamiento durante este período figura entre las cuestiones que el Consejo seguirá con información periódica del concesionario.

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Con el órgano ya en funcionamiento, la etapa que se abre estará marcada por el paso de los estudios a las obras. El seguimiento de plazos, tarifas y condiciones de navegación permitirá a exportadores y provincias anticipar cambios en la planificación logística y medir si la baja de costos se traduce en mayor competitividad de los envíos al exterior.