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Compra justa y contenedores sin espacio libre: la nueva lógica del comercio exterior argentino

Franco Guadono, director comercial de un estudio de servicios integrales, logísticos y despacho de aduanas, repasa la desregulación, los fletes internacionales y la competencia en el sector automotriz

Franco Guadono
Franco Guadono es director comercial de un estudio de servicios integrales, logísticos y despacho de aduanas (Foto: Movant Connection)
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“Creo que van a quedar los mejores, los que más piensen en el consumidor”. Franco lo dice sobre el sector automotriz, pero la idea atraviesa toda la operación de comercio exterior. Con menos trabas aduaneras, clientes que ya no stockean y fletes internacionales cada vez más volátiles, la diferencia hoy se juega en la precisión de cada embarque, en la articulación con todos los eslabones de la cadena y en la capacidad de anticiparse.

¿Cómo describirías hoy el escenario del comercio exterior y a qué hay que prestarle atención?

Es un escenario súper cambiante, dinámico, donde todos los días son distintos. Siempre que haya una carga en movimiento hay que estar atentos y trabajar también sobre los escenarios menos probables. Desde el cambio de gobierno, el tablero se modificó y las reglas de juego cambiaron.

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Desde que tengo noción hubo algún tipo de limitación, como fueron en su momento los distintos esquemas de autorización previa para importar. Hoy el escenario es mucho más práctico y dinámico, y lo que tenemos que estar atentos todos es a ser sumamente competitivos y precisos en cada operación.

Que las operaciones no tengan dispersión y lleguen en tiempo, porque el cliente entiende que ya no se trata solo de la mercadería y su calidad, sino del servicio que la acompaña. Antes el negocio era el stockeo; hoy es la compra justa y necesaria para darle continuidad al negocio, con un flujo de caja mucho más rápido.

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¿Cómo impacta esa nueva dinámica en la operación logística y aduanera?

Lo puedo responder en dos partes. En términos logísticos, es ser eficiente en cada embarque: adaptarlo a lo que realmente merece la mercadería en tratamiento y capacidad. Antes no se le daba importancia a cargar un contenedor y que sobrara espacio. Hoy ese espacio se busca optimizar para bajar su incidencia en el costo de la mercadería.

En términos de despacho hay que estar sumamente atentos. Antes todos los días salía alguna publicación que ponía una traba; hoy, por el contrario, se están quitando con mucha frecuencia. Lo importante es avisarles a los clientes para que amplíen su scope de mercadería y puedan ser los más competitivos en la Argentina.

¿Qué lugar ocupa hoy la logística internacional en tu agenda?

Te diría casi un 100% de mi tiempo, porque no solo la Argentina está en un proceso de cambio: el mundo también. Con China, este año los fletes internacionales subieron muchísimo, con picos de casi 10.000 dólares cuando el promedio normal ronda entre 1.500 y 2.000. Hoy está un poco más estabilizado y los valores están volviendo a la normalidad.

En Chile se registró una de las mayores nevadas de los últimos años y, ya en primavera, el cruce todavía no está habilitado. Eso genera un congestionamiento enorme en el tráfico entre Argentina, Chile y Brasil, y va a llevar semanas o meses que se reponga la continuidad.

Con Brasil hay una suba muy grande del diésel y se viene una reforma tributaria que va a hacer subir los márgenes y, por ende, los fletes. Todo eso impacta en el costo final de la mercadería puesta en la Argentina. Pero el argentino tiene capacidad para flexibilizarse, ser ingenioso y entender toda la película, no solo lo que pasa hoy.

Automotriz
"La transformación es inminente: el cambio se está viendo y de a poquito todos lo vamos aceptando y nos subimos a ese ritmo", reflexiona Franco sobre la actualidad de la industria automotriz (Foto: Shutterstock)

El sector automotriz es uno de los que más se está transformando. ¿Cómo lo estás viendo desde la operación?

Es un sector en el que se trabaja mucho, tanto con terminales de primera línea que están en la Argentina como con los nuevos players que llegaron, como los de China. La transformación es inminente: el cambio se está viendo y de a poquito todos lo vamos aceptando y nos subimos a ese ritmo.

Hoy tiene una baja bastante notable en su operación, con varias terminales a la mitad de su ritmo. En parte es por un cambio en la forma de consumir, y en parte por los nuevos jugadores. Los que siempre estuvieron marcaban las reglas, y esas reglas cambiaron con jugadores sumamente agresivos en los valores. Creo que van a quedar los mejores, los que más piensen en el consumidor.

¿Cómo se articulan hoy los distintos eslabones de la cadena para que la operación sea eficiente?

Lo primero es entender al cliente: el espíritu de su negocio, sus expectativas y sus objetivos. Cuando se pueden combinar las vías de transporte con las liberaciones de aduana, la idea es armar propuestas llave en mano, para que el cliente pueda descansar y abocarse a lo que le compete, que es el mercado local.

Muchas veces la operación está muy bien practicada y no hay nada que corregir, pero otras veces un pequeño cambio genera una gran diferencia en el resultado final. También toca trabajar con colegas competidores en distintas licitaciones, y eso no limita: hay buena comunicación y se busca que el cliente esté en el centro en todo momento.

Si pudieras pedir algo para mejorar la situación actual, ¿qué sería?

Creo que el camino que se está tomando a nivel nacional está bien, pero falta tiempo, porque hay cambios muy profundos en lo cultural, lo económico y la forma de consumir. Lo que pido es seguir desregulando y una eventual quita de impuestos, para que el importador pueda volver a subirse al ring sin estar tan ajustado, porque hoy la rentabilidad es sumamente chica.

¿Cuáles son tus claves de liderazgo en un contexto tan cambiante?

Me toca ser un líder joven y aprendo mucho de las generaciones anteriores. No es lo mismo un equipo comprometido y proactivo, que aporte ideas y tenga la camiseta puesta. Busco motivar, escuchar y acompañar, con objetivos fijos pero con un acompañamiento soft, para que la operación sea lo menos estresante y lo más eficiente posible.

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