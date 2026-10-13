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Llega el primer Martín Fierro de la Música: todos los detalles de la ceremonia y quiénes son los candidatos

La entrega distinguirá a figuras de la industria argentina y reunirá sobre el escenario a referentes del pop, la cumbia, el cuarteto y la música tropical

Martin Fierro portales web 2026 - Escenario
Luis Ventura estará al frente de la primera edición de los Martín Fierro de la Música (Fotos: Jaime Olivos)
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La escena musical argentina tendrá una nueva noche de premios el miércoles 14 de octubre, cuando se realice la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), comenzará a las 19 en Tango Porteño, en Cerrito 570, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con Luis Ventura al frente de asociación, la entrega reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones en una gala que incluirá premios, homenajes y presentaciones en vivo. Incluso la organización ya confirmó que habrá reconocimientos para distintas figuras de la industria musical.

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La conducción estará a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, quienes llevarán adelante la ceremonia central. Antes, la llegada de los invitados contará con una transmisión desde la alfombra roja, con Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo.

La gala contará con actuaciones musicales de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. La programación prevé una combinación de pop, cuarteto, cumbia y música tropical, con artistas de trayectorias y públicos diversos.

Eugenia Quevedo es una de las voces confirmadas para amenizar la noche
Eugenia Quevedo es una de las voces confirmadas para amenizar la noche

El encuentro también incluirá homenajes a figuras de la música argentina por su recorrido profesional. Se anunció, además, una instancia de reunión entre intérpretes de distintas generaciones, uno de los ejes previstos para esta primera entrega dedicada de forma exclusiva al sector musical.

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Las nominaciones y premiaciones estarán bajo la evaluación de un jurado integrado por miembros de APTRA y especialistas vinculados a la música y al espectáculo. Formarán parte de ese grupo Sebastián Mellino, Daniel Itelman, Fran Marquevich, Eduardo Basaña y Ayelén Velázquez.

La ceremonia del 14 de octubre buscará instalar una nueva entrega dentro del calendario de premios de APTRA, con foco en la producción discográfica, los artistas y los proyectos musicales argentinos.

Uno por uno, todos los nominados

Mejor Canción

  • Cazzu — Con otra
  • María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
  • Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien
Cazzu se prepara para dar su primer show en un estadio y eligió Jujuy, su tierra natal, para vivirlo
Cazzu se encuenta nominada por su tema "Con otra"

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Mejor Álbum

  • Milo J — La vida era más corta
  • María Becerra — Quimera
  • Cazzu — Latinaje
  • Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
  • Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración

  • Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
  • Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
  • Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
  • Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
  • Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina

  • María Becerra
  • Ángela Leiva
  • Tini
  • Lali
  • Cazzu
  • Natalie Pérez
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino

  • Fito Páez
  • Dante Spinetta
  • Coti Sorokin
  • Milo J
  • Axel
  • Abel Pintos
  • Emanero
  • Dillom
Fito Páez de perfil, con cabello rizado y gris, barba, brazos levantados y la cabeza inclinada hacia atrás, iluminado por un foco contra un fondo negro
El reconocido artista Fito Páez, con los brazos en alto y la mirada hacia arriba, irradia pasión en su concierto. (Guido Adler)

Mejor Grupo/Banda

  • Babasónicos
  • Divididos
  • Los Pericos
  • Turf
  • Airbag
  • El Mató a un Policía Motorizado
  • Tan Biónica
  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

  • Simón Aguirre
  • Lázaro Caballero
  • Max Carra
  • Roze
  • Ramma
  • Joaco Burgos
  • Camionero
  • Luciano Creiner
  • Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

  • More con Flow
  • Valentina Márquez
  • Juana Rozas
  • 143Leti
  • Mery Granados
  • Valentina Olguín
  • Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

  • Tini
  • Lali
  • Emilia
  • Tiago PZK
  • María Becerra
  • Zoe Gotusso
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres
Tini y Lali, dos de las nominadas a Artista Pop
Tini y Lali, dos de las nominadas a Artista Pop

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Mejor Artista Rock/Alternativo

  • Babasónicos
  • El Plan de la Mariposa
  • Fito Páez
  • Los Piojos
  • Charly García
  • Andrés Calamaro
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

  • Dante Spinetta
  • Trueno
  • J Rei
  • Duki
  • L-Gante
  • Nicki Nicole
  • Milo J

Mejor Artista Folclórico

  • Soledad Pastorutti
  • Abel Pintos
  • Luciano Pereyra
  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Coki Ramírez
  • Maggie Cullen
  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

  • María Becerra — Quimera Show 360° en River
  • La K’onga — Cuartetour
  • Lali — Lali Tour 2025
  • Airbag — El Club de la Pelea
  • Tini — Futttura
  • Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo
  • Emanero — Emanero Tour 2025
  • Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo
Mujer de cabello oscuro con camiseta de la selección argentina con franjas celestes y blancas, número 10, escudos FIFA World Champions 2022 y AFA
María Becerra, la cantante que interpretó el himno en la final del Mundial, está nominada por su show Quimera

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Mejor Productor/a Musical

  • Mauro De Tommaso
  • Bizarrap
  • Nico Cotton
  • Big One
  • Evlay
  • Tatool
  • Tote
  • Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

  • Damas Gratis
  • Los Totora
  • La T y La M
  • Ráfaga
  • La K’onga
  • Q’Lokura
  • La Delio Valdez
  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

  • Rodrigo Tapari
  • Uriel Lozano
  • El Polaco
  • Ulises Bueno
  • Daniel Agostini
  • Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

  • Ángela Leiva
  • Dalila
  • Karina
  • Eugenia Quevedo
Angela Leiva sonríe vestida con un traje amarillo de volantes y hombros descubiertos sobre el escenario
Angela Leiva es una de las artistas nominadas en el rubro Tropical

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Mejor Artista de Tango

  • Guillermo Fernández
  • Caro Minella
  • Jorge Amicone
  • Jorge Vázquez
  • Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

  • Morfi, Todos a la Mesa
  • LAM
  • Gran Hermano
  • Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

  • María Becerra
  • Lali
  • Tini
  • Emanero
  • Cazzu
  • Dillom
  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

  • Fernando Szereszevsky
  • Pocho Rocca
  • Artes Group
  • Natanael Real
  • Daniel Grinbank
  • Ana Poluyan
  • Maxi El Brother
  • Alberto Miguel
  • Marcelo Fogoli
  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

  • Ezequiel Arias
  • Sol Ortega
  • Hernán Cattaneo
  • Mariano Mellino
  • Victoria Engel
  • Carlos Alfonsín
  • Javier Zuker
Mariano Mellino, reconocido como uno de los mejores DJ del país
Mariano Mellino, reconocido como uno de los mejores DJ del país

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Mejor Música de Comerciales/Jingles

  • Saphirus
  • Molto
  • Kanji
  • Rinde 2 — Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

  • 0ostil
  • Victoria Why Not
  • Discip
  • Ana Helder
  • Jay De Lys
  • Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

  • Panam
  • Plim Plim
  • Margarita
  • Pau Pau
  • Topa
  • El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

  • Valentina Márquez
  • Ulises Bueno
  • Simón Aguirre

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