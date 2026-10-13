Llega el primer Martín Fierro de la Música: todos los detalles de la ceremonia y quiénes son los candidatos

Luis Ventura estará al frente de la primera edición de los Martín Fierro de la Música (Fotos: Jaime Olivos)

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La escena musical argentina tendrá una nueva noche de premios el miércoles 14 de octubre, cuando se realice la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), comenzará a las 19 en Tango Porteño, en Cerrito 570, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con Luis Ventura al frente de asociación, la entrega reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones en una gala que incluirá premios, homenajes y presentaciones en vivo. Incluso la organización ya confirmó que habrá reconocimientos para distintas figuras de la industria musical.

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La conducción estará a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, quienes llevarán adelante la ceremonia central. Antes, la llegada de los invitados contará con una transmisión desde la alfombra roja, con Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo.

La gala contará con actuaciones musicales de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. La programación prevé una combinación de pop, cuarteto, cumbia y música tropical, con artistas de trayectorias y públicos diversos.

Eugenia Quevedo es una de las voces confirmadas para amenizar la noche

El encuentro también incluirá homenajes a figuras de la música argentina por su recorrido profesional. Se anunció, además, una instancia de reunión entre intérpretes de distintas generaciones, uno de los ejes previstos para esta primera entrega dedicada de forma exclusiva al sector musical.

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Las nominaciones y premiaciones estarán bajo la evaluación de un jurado integrado por miembros de APTRA y especialistas vinculados a la música y al espectáculo. Formarán parte de ese grupo Sebastián Mellino, Daniel Itelman, Fran Marquevich, Eduardo Basaña y Ayelén Velázquez.

La ceremonia del 14 de octubre buscará instalar una nueva entrega dentro del calendario de premios de APTRA, con foco en la producción discográfica, los artistas y los proyectos musicales argentinos.

Uno por uno, todos los nominados

Mejor Canción

Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien

Cazzu se encuenta nominada por su tema "Con otra"

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Mejor Álbum

Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración

Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina

María Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

El reconocido artista Fito Páez, con los brazos en alto y la mirada hacia arriba, irradia pasión en su concierto. (Guido Adler)

Mejor Grupo/Banda

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

Tini y Lali, dos de las nominadas a Artista Pop

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Mejor Artista Rock/Alternativo

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo

María Becerra, la cantante que interpretó el himno en la final del Mundial, está nominada por su show Quimera

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Mejor Productor/a Musical

Mauro De Tommaso

Bizarrap

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K’onga

Q’Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

Angela Leiva es una de las artistas nominadas en el rubro Tropical

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Mejor Artista de Tango

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

María Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fogoli

Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

Mariano Mellino, reconocido como uno de los mejores DJ del país

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Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 — Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre