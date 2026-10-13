El Salvador

Comunidades salvadoreñas implementan monitoreo climático y huertos para enfrentar la sequía en el campo

Organizaciones rurales combinan el registro de precipitaciones con el resguardo de cultivos ancestrales y la recolección pluvial para proteger la producción alimentaria de las familias en las subcuencas occidentales

Productoras e integrantes de colectivos agroecológicos participan en jornadas de aprendizaje e intercambio en santuarios de semillas locales (Cortesía: UNES).
Productoras e integrantes de colectivos agroecológicos participan en jornadas de aprendizaje e intercambio en santuarios de semillas locales (Cortesía: UNES).
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En el espacio de entrevista Punto de Vista de la radio YSKL, Katia Aguilar, coordinadora de Procesos Agroecológicos, y Asunción Martínez, responsable de la Red de Monitoreo Hidroclimático Comunitario de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), presentaron una serie de iniciativas comunitarias que articulan la recopilación de datos sobre el tiempo con la producción de alimentos y el empoderamiento femenino frente a la crisis ambiental.

La variabilidad en las precipitaciones y el aumento constante de las temperaturas obligan a las poblaciones rurales a adaptar sus tareas agrícolas de forma continua. En las zonas bajas del occidente del país, específicamente en las subcuencas de los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, la red comunitaria implementada por la UNES recopila mediciones continuas sobre lluvia y comportamiento térmico.

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Este registro constante permite comprender de forma sencilla cómo los fenómenos extremos dañan las parcelas y las viviendas de las familias locales. Durante la transmisión radial en YSKL, las especialistas detallaron que la recopilación periódica de cifras ambientales ayuda a interpretar episodios críticos, como las olas de calor récord observadas en agosto o las precipitaciones concentradas en septiembre.

Contar con esta información facilita tomar decisiones preventivas para proteger vidas ante posibles inundaciones, reajustar las fechas habituales de siembra y frenar la propagación de plagas generadas por el aumento sostenido del calor.

“El conocer, el poder posicionar los datos que se van recolectando con las comunidades no solo permite reducir las brechas de género en el acceso y en la generación de ciencia a nivel comunitario, sino también reivindicar que las comunidades son las que se ven afectadas en primera línea”, explicó Asunción Martínez durante su intervención en el programa.

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Katia Aguilar y Asunción Martínez, representantes de la UNES, durante la entrevista en el programa Punto de Vista de radio YSKL (Cortesía: YSKL).
Katia Aguilar y Asunción Martínez, representantes de la UNES, durante la entrevista en el programa Punto de Vista de radio YSKL (Cortesía: YSKL).

Santuarios de semillas y rescate de cultivos ancestrales para la alimentación

La conservación de la diversidad agrícola constituye un eje central para asegurar el consumo familiar sin depender de insumos externos. A través de grupos organizados en las comunidades, campesinas y productoras resguardan variedades locales de maíz, frijol y hortalizas como ejote, pepino y cebollín. Este trabajo evita la pérdida de material genético adaptado a los suelos de la región y garantiza insumos básicos para la canasta familiar.

“Ahí hay un colectivo de mujeres donde ellas trabajan un área pequeña, donde ahí reproducen, a climatizan, guardan y vuelven a reproducir semillas”, señaló Katia Aguilar en la emisora.

A la par de las hortalizas tradicionales, las comunidades impulsan el rescate de plantas ancestrales de alta tolerancia a la falta de agua, entre las que destacan el ojote, la papa del aire, la malanga y el ñame.

Sistemas de cosecha de agua y fuentes de ingreso para sobrellevar la sequía

La escasez prolongada de agua debido al impacto del fenómeno meteorológico de El Niño condiciona las labores domésticas y el riego de pequeñas parcelas. Ante esta problemática, las unidades de producción comunitaria han incorporado estructuras para la recolección y almacenamiento del agua de lluvia, lo que permite mantener la humedad en las siembras agrícolas durante las semanas de sequía prolongada.

Estos huertos se complementan con la crianza de aves de corral para dotar a las familias de proteína de origen animal mediante la recolección de huevos. La venta de los excedentes generados en los galpones proporciona recursos económicos que facilitan la adquisición de productos que no se cultivan en las parcelas, como el aceite o el azúcar, garantizando así un soporte financiero directo gestionado por las productoras rurales.

Campesinas de las zonas rurales salvadoreñas supervisan parcelas diversificadas e infraestructura agrícola para asegurar la producción familiar de alimentos (Cortesía: UNES).
Campesinas de las zonas rurales salvadoreñas supervisan parcelas diversificadas e infraestructura agrícola para asegurar la producción familiar de alimentos (Cortesía: UNES).

La protección ambiental abarca también la conservación de los bosques de manglar en zonas costeras, como el complejo de la Barra de Santiago. En este entorno, las comunidades ejecutan labores de reforestación y control ambiental para mitigar los daños provocados por las marejadas y las crecidas de los ríos.

En estos proyectos participan activamente jóvenes y mujeres mediante emprendimientos sostenibles que protegen la flora local. Estas alternativas dinamizan el comercio local, fomentan el trabajo colectivo y reducen la degradación de los recursos naturales en los territorios vulnerables.

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