Panamá

Panamá registra 457 homicidios y aumentan 64% los casos vinculados al pandillerismo

El informe oficial revela un incremento de la violencia en Chiriquí y una reducción en Colón. Las rencillas delincuenciales siguen siendo la principal causa identificada

Cinco hombres de espaldas con gorros, capuchas y armas de fuego sujetas a la cintura dentro de un callejón con grafitis.
Los homicidios vinculados al pandillerismo aumentaron 64% en Panamá, al pasar de 42 casos en 2025 a 69 durante el mismo período de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá acumuló 457 homicidios hasta el 4 de octubre de 2026, siete más que los 450 registrados durante el mismo período de 2025. Según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), 448 muertes fueron intencionales y nueve no intencionales, mientras que el incremento de los asesinatos deliberados fue del 1%, equivalente a tres casos adicionales.

El informe revela que las rencillas delincuenciales encabezaron las causas identificadas, con 155 víctimas, aunque registraron una disminución del 13% frente a las 178 del año anterior. En contraste, los homicidios relacionados con pandillerismo aumentaron 64%, al pasar de 42 a 69, una diferencia de 27 casos.

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También se contabilizaron 31 homicidios por riñas y 26 por daño colateral, mientras que los casos asociados con robos alcanzaron 26 y las rencillas personales sumaron 25. Los femicidios pasaron de 12 a 19 víctimas, mientras que los hechos clasificados como ajustes de cuentas disminuyeron de 34 a 15.

El desglose incluye 10 homicidios relacionados con drogas o narcotráfico, cuatro por violencia doméstica, cuatro durante evasiones y uno por encargo. Otros 61 casos permanecían bajo investigación, siete más que en 2025, mientras que las muertes no intencionales aumentaron de cinco a nueve.

Agentes de policía en calle adoquinada con cinta amarilla de “Policía - Escena del Crimen”, un contorno de cuerpo en tiza, una lata y un mango.
El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales reportó 448 homicidios intencionales y nueve no intencionales durante los primeros nueve meses y cuatro días de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por provincias, Panamá concentró 281 homicidios intencionales, ocho más que el año anterior, y mantuvo la mayor cantidad de víctimas del país. Colón registró 75 casos, una reducción del 18%, mientras que Panamá Oeste acumuló 38, tres menos que durante el mismo período de 2025.

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El incremento proporcional más significativo ocurrió en Chiriquí, donde los homicidios aumentaron 178%, al pasar de nueve a 25 casos. Coclé también presentó un aumento, de ocho a 15, mientras que Veraguas redujo sus registros de seis a tres y Darién pasó de cuatro a dos.

La tasa nacional de homicidios intencionales se situó en 9,6 por cada 100.000 habitantes, clasificada por el SIEC como baja. Sin embargo, Colón alcanzó una tasa de 23,7 y Panamá de 16,9, niveles considerados moderados y que, según la metodología oficial, requieren atención.

A escala distrital, Panamá encabezó las estadísticas con 193 homicidios, seguido de San Miguelito, con 83, y Colón, con 70. También figuraron Arraiján, con 22 casos; La Chorrera, con 12; y David, con 10, entre las jurisdicciones con mayor incidencia.

Un policía de espaldas observa un edificio con cinta de precinto policial y un cartel en la puerta que dice CERRADO POR AUTORIDAD.
Las autoridades contabilizaron 26 víctimas por daño colateral y 61 homicidios cuyas circunstancias permanecían bajo investigación hasta el 4 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Miguelito, Belisario Frías acumuló 24 homicidios, Omar Torrijos registró 16 y Arnulfo Arias Madrid contabilizó 15. En el sector este de la capital, Pedregal y 24 de Diciembre sumaron 18 casos cada uno, mientras que Tocumen reportó 10.

En el distrito de Colón, Cristóbal Este registró 15 víctimas y Cativá otras 14, seguidos de Barrio Norte, con nueve. En el sector norte de Panamá destacaron Chilibre, con 18 homicidios, y Ernesto Córdoba Campos, con 17, mientras que Ancón acumuló 15 en el sector oeste.

El comportamiento mensual mostró 61 homicidios intencionales en abril, la cifra más elevada del año, seguida de mayo, con 56, y marzo, con 54. Septiembre cerró con 45 víctimas, una disminución del 27% respecto de las 62 contabilizadas durante el mismo mes de 2025.

Durante la semana comprendida entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, se registraron ocho homicidios intencionales, cuatro menos que la semana anterior. El SIEC calculó un promedio de 11 casos semanales durante las últimas seis semanas y situó el comportamiento reciente por debajo de ese promedio.

Una mano con una pistola que dispara y produce un fogonazo en una calle nocturna mientras un hombre camina al fondo.
Las armas de fuego fueron utilizadas en 383 homicidios registrados en Panamá hasta el 4 de octubre, de acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo estima que octubre podría cerrar con aproximadamente 39 homicidios, siempre que se mantenga la tendencia observada. Además, señaló que el 57% de las muertes responde a violencia delincuencial, organizada o común, y advirtió sobre la necesidad de mantener las acciones de contención.

Las estadísticas muestran que 383 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, mientras que 31 involucraron armas blancas y 34 otros métodos. El domingo fue el día con mayor cantidad de casos, con 86, seguido del viernes, con 73, y el sábado, con 70, según el balance preliminar.

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