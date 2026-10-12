¿Cómo fue la logística del viaje de Colón que llegó a América el 12 de octubre?

La travesía arrancó el 3 de agosto de 1492 en el puerto de Palos de la Frontera, en la actual provincia española de Huelva (Foto: Movant Connection)

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Este lunes 12 de octubre la Argentina conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha que recuerda la llegada a América de la expedición castellana de 1492. A 534 años del desembarco en Guanahaní, el viaje de Colón puede leerse también como una operación logística de gran escala para su época, con financiamiento mixto, flota propia y abastecimiento planificado.

La travesía arrancó el 3 de agosto de 1492 en el puerto de Palos de la Frontera, en la actual provincia española de Huelva. La nave Santa María y las carabelas Pinta y Niña transportaron a unos 90 tripulantes con víveres calculados para cerca de un año, un margen de autonomía indispensable para una ruta sin puertos intermedios conocidos.

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Tras una parada técnica en Canarias, la flota dejó La Gomera el 6 de septiembre y necesitó 36 días de mar abierto para avistar tierra en la madrugada del 12 de octubre. En total, el trayecto desde la península insumió 70 días, entre reparaciones, carga de agua y la espera de condiciones favorables para zarpar.

¿Cómo se financió el viaje de Colón?

El respaldo legal llegó con las Capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492 por los Reyes Católicos. Ese contrato fijó las condiciones comerciales del proyecto: el navegante recibiría la décima parte de las mercaderías obtenidas y podía aportar un octavo de los gastos a cambio de igual proporción de las ganancias.

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El capital provino de varias fuentes. El escribano de ración Luis de Santángel adelantó a la Corona 1.140.000 maravedíes, mientras que el propio Colón reunió otra porción mediante préstamos de socios y comerciantes andaluces. Ese reparto del riesgo entre el Estado, financistas privados y el impulsor del proyecto fue la base económica de la expedición.

Los barcos tampoco salieron de un astillero real. Dos carabelas fueron cedidas por la villa onubense en cumplimiento de una Real Provisión que le imponía esa carga como sanción previa, y la tripulación se reclutó en buena medida entre marinos de la zona con el apoyo de las familias Pinzón y Niño.

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La orientación dependía de la brújula, del cuadrante para medir la altura de los astros y de la navegación por estima, que calculaba la posición combinando rumbo, velocidad y tiempo transcurrido (Foto: Shutterstock)

¿Qué llevaban las carabelas para cruzar el océano?

Las bodegas del viaje de Colón se cargaron con alimentos de larga conservación: bizcocho de trigo, vino, vinagre, legumbres, queso y carnes y pescados en salmuera. El agua dulce viajaba en toneles de madera y perdía calidad con el paso de las semanas, uno de los principales límites de autonomía de cualquier travesía oceánica de ese período.

El reabastecimiento intermedio resultó decisivo. En La Gomera se completó la carga de agua, leña y carne, mientras que en Gran Canaria se reparó el timón de la Pinta, que se había desencajado dos veces en los primeros días. Allí también se reemplazó su aparejo latino por velas redondas, más eficientes para avanzar con viento de popa.

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¿Qué instrumentos de navegación se usaron en 1492?

La orientación dependía de la brújula, del cuadrante para medir la altura de los astros y de la navegación por estima, que calculaba la posición combinando rumbo, velocidad y tiempo transcurrido. Para controlar ese tiempo se usaban ampolletas de arena de media hora, que un grumete debía girar sin interrupción durante toda la guardia.

El rumbo oeste del viaje de Colón desde el archipiélago aprovechó los vientos alisios, que soplan de manera constante desde el noreste en esa franja del Atlántico. Elegir una latitud más baja que la del puerto de origen redujo el riesgo de quedar detenidos por calmas y permitió sostener el ritmo de la flota durante la mayor parte del cruce.

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El diario de a bordo deja un dato llamativo: el almirante llevaba dos cuentas de distancia, una real y otra menor que comunicaba a la tripulación, para que el recorrido no pareciera tan extenso. En una jornada de fines de septiembre, por ejemplo, registró 24 leguas navegadas, pero informó solo 20 a sus hombres.

¿Qué pasó con la Santa María tras la llegada a América?

La nave capitana del viaje de Colón no regresó. La noche del 25 de diciembre de 1492 encalló frente a la costa norte de La Española, la isla que hoy comparten Haití y República Dominicana. Su madera se reutilizó para levantar el fuerte de La Navidad, donde quedaron 39 hombres a la espera de una nueva expedición.

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El salto de escala fue inmediato. La segunda expedición partió de Cádiz en septiembre de 1493 con 17 naves y alrededor de 1.200 personas, además de semillas, herramientas y animales (Foto: Shutterstock)

El retorno se hizo con las dos carabelas. La Niña, con el almirante a bordo, recaló en Lisboa a comienzos de marzo y llegó a destino el 15 de marzo de 1493, más de siete meses después de la partida. La noticia del hallazgo circuló por Europa a través de una carta dirigida a Santángel, impresa ese mismo año.

El salto de escala fue inmediato. La segunda expedición partió de Cádiz en septiembre de 1493 con 17 naves y alrededor de 1.200 personas, además de semillas, herramientas y animales. Ese movimiento inauguró un flujo regular de cargas a través del Atlántico que, con el tiempo, dio forma a las primeras rutas comerciales entre Europa y América.

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Más de cinco siglos después, varios de los desafíos que enfrentó el viaje de Colón siguen presentes en cualquier operación de comercio exterior: asegurar el financiamiento, calcular la autonomía de la carga, prever escalas de mantenimiento y elegir la ruta según las condiciones del mar. Lo que cambió es la escala de los buques y la velocidad con la que hoy se completa ese mismo cruce.