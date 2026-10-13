Agustín Canapino compartió la cámara a bordo de su maniobra para superar a tres autos y ganar en el automovilismo argentino

Las imágenes desde el vehículo del Titán de Arrecifes

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Agustín Canapino compartió en su Instagram la cámara a bordo de la maniobra con la que pasó a tres autos en la última vuelta y ganó la segunda serie de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, el domingo 13 de octubre. El video expone en primera persona cómo el piloto de Arrecifes construyó su remontada desde el cuarto lugar en apenas unos segundos, en una secuencia que ya dio la vuelta al mundo.

La cuenta del Titán de Arrecifes, que cuenta con más de 382 mil seguidores, recibió en ese posteo más de 50 mil “me gusta” y superó los 860 comentarios. “¡La maniobra desde adentro! Aplausos para Facu Chapur, Jorge Barrio y Facu Marques por poner todo y el nivel conductivo. La calidad del automovilismo argentino reflejada en su máxima expresión", escribió el experimentado piloto que ganó la serie tras esa brillante maniobra.

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Entre las reacciones aparecieron las de los propios Barrio y Marques con emojis de aplausos. “Andás desnudo amigo”, le firmó Dino Di Palma, hijo de Patricio y exponente de una nueva generación de la familia Di Palma que está vinculada al automovilismo nacional. “Qué locura”, se sumó a los mensajes Ale Martínez, el hermano del Dibu que forma parte del TC Pista.

Chapur, por su lado, compartió una foto tras el fin de semana y escribió: “¡Siempre de pie muchachos! ¡Seremos duros de matar porque nunca nos daremos por vencidos! ¡Con aciertos y con errores pero siempre para el frente! Hoy después de un error mío en la serie y después queriendo recuperar y haciendo lindas maniobras hasta que otra vez de atrás me tocan y me retrasan, en la serie y en la final! Terminamos la final P9, heridos pero vivos. Allá vamos a las últimas 2″.

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Agustín Canapino ganó su serie en la Clase 3 del Turismo Nacional con un cierre espectacular

La grabación desde el interior del Chevrolet Cruze del equipo Salvita Racing permite seguir el razonamiento de Canapino en tiempo real: primero superó a Facundo Marques y su Ford Focus, y luego aprovechó la disputa entre Jorge Barrio y Facundo Chapur para dejarlos atrás a ambos en una misma maniobra. “¡Para la historia!”, definió el relator Luciano Kinder en el momento justo en que el Titán de Arrecifes cruzó la bandera a cuadros en primer lugar.

La repercusión internacional fue inmediata. La cuenta portuguesa Manual Do Piloto describió la última vuelta como “de Cine” y celebró la disputa entre los cuatro pilotos. Un perfil en inglés en X (ex Twitter) aseguró que los videos del turismo sudamericano concentran “algunas de las mejores maniobras que superarían fácilmente a toda una temporada de Fórmula 1”. El periodista turco Emre Baltaoglu fue más directo: “En caso de que no se puedan realizar las carreras de Qatar y Abu Dabi, hagan que todos los pilotos de F1 se suban a estos coches y compitan”.

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El trámite de la serie había transcurrido sin que Canapino fuera protagonista de la punta. Barrio tomó la delantera desde la largada con su Cruze y resistió el asedio constante de Chapur, al mando de un Honda Civic, durante toda la prueba. Canapino, que había largado segundo, retrocedió hasta la cuarta posición luego de ser superado por Barrio y por Marques. Recién en la vuelta final encontró el espacio para actuar.

“Fue una victoria totalmente inesperada”, reconoció el piloto en declaraciones al canal Campeones tras bajarse del auto. “Traté de ser lo más inteligente posible y conté con la dosis de suerte necesaria porque yo había quedado cuarto y herido por el choque de Chapur”, explicó. Por la radio, el equipo le transmitió su euforia: “Animal, felicitaciones animal”. Canapino respondió: “Qué locura, contra viento y marea como siempre”.

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En la entrevista televisiva, el piloto detalló su lectura de la carrera: “Vi que se venían peleando, traté de ser lo más inteligente posible para aprovechar la situación. Traté de leerla, de aprovecharla, tuve esa dosis de suerte que siempre hay que tener. Terminamos ganando una serie que hasta la última vuelta veníamos cuartos. Cosas de las carreras, cosas del TN, espero que lo hayan disfrutado”.

Los dos pilotos que lideraban antes de la vuelta final salieron del auto con versiones diferentes de lo ocurrido. Barrio fue el más crítico: “Estoy caliente por no ganar. Hice todo para ganar. Los rivales se equivocaron todos y yo no tuve un solo error”. El piloto del Cruze describió que Chapur lo empujó en la curva 1 y le cambió la trayectoria, lo que amontonó al pelotón y abrió el espacio que aprovechó Canapino. Cuando le preguntaron si su molestia apuntaba directamente a Chapur, aclaró: “No digo que hubo ninguna maniobra de mala leche ni fuera de lo lícito, simplemente se nos escapa la serie y la gana Agustín que es el puntero del campeonato”.

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Chapur, en tanto, reconoció que se fue con “sabor amargo” y planteó dudas sobre un contacto que recibió por detrás: “Siento un golpe atrás. Otra vez. La verdad, no sé dónde me chocó. Creo que le di el hueco para doblar. Desde adentro vi que venía atrás él. Se tiró, se pasa y me da la sensación que me pega”.

La naturaleza de estas disputas tiene una explicación técnica. Los autos del Turismo Nacional no generan carga aerodinámica y montan neumáticos más angostos que los de otras categorías, lo que reduce la adherencia en pista, hace que los coches vayan de costado en las curvas y vuelve más compleja su conducción. Esa combinación es la que habilita maniobras de las que difícilmente se ven en categorías con mayor tecnología.

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En cuanto al campeonato, Canapino llegó a 299 puntos y mantiene el liderazgo de la Clase 3. Julián Santero, que subió al podio de la final ganada por Javier Merlo, alcanzó las 256 unidades y acortó la diferencia a 43 puntos cuando restan dos fechas. Chapur es tercero con 231 puntos, Barrio quinto con 214. La temporada continuará el 1° de noviembre en el Autódromo Ciudad de Concordia, en Entre Ríos, antes del cierre con el Gran Premio Coronación del 29 de noviembre en Viedma, Río Negro.