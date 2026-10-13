El dolor de Graciela Alfano al visitar la casa de su infancia en Chaco: “Acá asesinaron a mi padre”

La vedette viajó a Resistencia para recorrer las calles en las que creció y habló del asesinato de su padre (Video: Instagram)

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Graciela Alfano sorprendió a sus seguidores al compartir un video desde Resistencia, Chaco, la ciudad donde nació, en el que caminaba frente a la casa de su infancia y adelantó que contará una verdad que cargó en silencio durante décadas: el asesinato de su padre Carmelo, cuando ella tenía 12 años. La figura del espectáculo, conocida por su presencia en la televisión argentina desde los años 70, abrió así la puerta a una historia personal que, según sus propias palabras, permaneció sepultada bajo el miedo y la impunidad.

En sus historias de Instagram, Alfano recorrió la cuadra donde se encontraba la propiedad —identificada por un portón verde y enredaderas— y eligió musicalizarla con “Angels”, el clásico de Robbie Williams que con el tiempo trascendió el pop para asociarse al consuelo ante la pérdida de seres queridos. La elección no pareció casual: el tema, habitual en funerales y homenajes póstumos, subrayó el tono íntimo y cargado de dolor del mensaje que la conductora estaba a punto de compartir.

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“En esta casa, nuestra casa, asesinaron a mi padre. Yo tenía 12 años. No tuvo justicia, solo una mentira absurda y miedo, mucho miedo. Hoy voy a contar La Verdad. Será justicia, que descanses en paz”, escribió junto a las imágenes. Con esas palabras no solo rompió un silencio de décadas, sino que también anticipó que hará pública su versión de los hechos, marcada —según ella misma señaló— por la falta de justicia y por el peso de una mentira que la acompañó desde la niñez.

No era la primera vez que Alfano se acercaba al tema. En 2019, durante una visita a La Noche de Mirtha (El Trece), la figura del espectáculo habló largo y tendido sobre el asunto por primera vez, en un diálogo con Marcela Tinayre en el que fue desgranando los detalles del caso entre reflexiones sobre los karmas familiares y la espiritualidad. “Mi padre biológico era cazador de caza mayor. Él ponía la bala en la cabeza, en el cráneo de muchos animales”, relató entonces, para agregar enseguida: “Y el final de mi padre fue con un tiro en la cabeza”.

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Años atrás, la modelo en pocas ocasiones habló acerca de su trágico pasado (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Ante la pregunta de Tinayre sobre si se había tratado de un suicidio, Alfano fue contundente: “Se marcó como suicidio en Resistencia, en el Chaco, pero cuando fuimos con mi madre a recoger el cadáver —yo tenía doce años— el calibre de la bala que tenía en la cabeza mi papá no coincidía con el calibre de la pistola que tenía en la mano”. La conductora recordó que, en ese momento, alguien del juzgado advirtió a su madre: “Señora, usted tiene una hija. Por favor, olvídese de esto, llévese a su marido muerto y quiero que el apellido Alfano nunca más se escuche”.

En aquel programa, Alfano precisó que su padre, ingeniero civil, había viajado a Resistencia para trabajar en el catastro de la ciudad y que la familia tenía su residencia habitual en Buenos Aires. “Había comprado unos terrenos ahí y por alguna razón lo asesinaron, nunca sabré”, reconoció. El hecho ocurrió el 14 de marzo de 1965.

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La conductora también mencionó en ese diálogo la intervención del periodista Luis Ventura, quien en su momento investigó el caso. “Fue, averiguó, y me trajo unas cartas, las últimas cartas de suicidio de mi padre, que no eran la letra de él siquiera, escribía con errores de ortografía”, relató. Para Alfano, esas cartas apócrifas representaban, junto con la incompatibilidad del arma, la prueba más clara de que la muerte de su padre fue un crimen encubierto.

Con el video difundido en sus redes sociales, Alfano retoma ahora ese hilo y anuncia que esta vez irá más lejos. La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores, que respondieron con mensajes de apoyo y sorpresa ante una revelación que abre nuevas preguntas sobre los años más oscuros de la vida de una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

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