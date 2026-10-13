"Casi nos vamos todos al piso": el video del accidente que evitó Scaloni y el detalle viral de la selección argentina en su bicicleta

Lionel Scaloni pedaleó 129 kilómetros en el Gran Fondo de Buenos Aires con un bicicleta albiceleste y protagonizó un leve incidente en el comienzo de la carrera

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Lionel Scaloni fue una de las atracciones principales en los 129 kilómetros del Gran Fondo de Buenos Aires este domingo, en la cuarta edición de la competencia de ciclismo que reunió a más de 3.500 participantes en las calles y autopistas de la capital argentina. El entrenador de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, registró un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 21 segundos y cruzó la meta en el puesto 47 de su categoría, Master B2 Caballeros.

Sin embargo, uno de los datos de color de la jornada estuvo en el detalle de la bicicleta del oriundo de Pujato, que tenía los colores celeste y blanco, con el escudo de la AFA de las tres estrellas ploteado. Además, Scaloni quedó envuelto en un incidente leve en la ruta, cuando uno de los ciclistas realizó un frenado que generó tensión.

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“Gran Fondo Argentina: Scaloni atrás y casi nos vamos todos al piso. Apenas 600 metros de carrera. Nervios, gritos, frenadas, choques, roces y un pelotón entero tratando de no terminar desparramado. Justo detrás, nuestro gran DT, Lionel Scaloni, y su hermana Corina, quien también estaba corriendo”, publicó el usuario Diego Frenkel en su cuenta de Instagram @medallafinisher, junto al video del incidente, grabado desde su casco.

La largada de la carrera se realizó a las 6 de la mañana en el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, que también fue el punto de llegada. El circuito atravesó algunas de las arterias más transitadas de la ciudad: la avenida General Paz, las autopistas Cantilo, Lugones, 25 de Mayo y Perito Moreno, el Paseo del Bajo y la 9 de Julio Sur, con pasos por lugares emblemáticos como el estadio Monumental y el Obelisco.

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Lionel Scaloni participó de a prueba de ciclismo Gran Fondo de Buenos Aires con una bicicleta celeste y blanca con el escudo de la AFA

Según los registros oficiales de la competencia, Scaloni completó el recorrido en el mismo tiempo que su hermana Corina. El técnico se sumó a un pelotón de ciclistas de distintos niveles y edades que pedalearon bajo la premisa de disfrutar la ciudad sin tránsito vehicular. “Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, sobre todo sin coches, con la tranquilidad de que no te va a pasar nada. La gente muy bien, sí, el que venía al lado mío me preguntaba, hablábamos, pero siempre me respetaron. Incluso más que a cualquier otro, porque me dejaban bastante tranquilo”, declaró Scaloni al canal A24 tras cruzar la meta. “Soy una persona normal”, resumió el oriundo de Pujato.

El propio Scaloni reconoció que las obligaciones al frente de la Albiceleste no le dieron margen para llegar en óptimas condiciones a la prueba. Los amistosos disputados recientemente contra Bolivia, Burkina Faso y Benín le recortaron el tiempo de entrenamiento. “No tuve mucha preparación, tuvimos partidos hace poquito. Uno con un poquito de experiencia, se va metiendo en la rueda de alguno, sufre menos de lo que tendría que sufrir, porque no estoy muy entrenado”, explicó. Pese a la falta de rodaje, el técnico no quiso perderse la cita. “Me ha tocado hacer carreras en mejor estado, pero tenía que venir porque quería disfrutar de la ciudad sin coches, y la verdad que estuvo muy bueno”, afirmó.

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La conexión de Scaloni con la bicicleta tiene un origen puntual que el propio entrenador reveló después de competir. Fue Carlos Moyá, ex tenista español radicado en Mallorca, la isla donde el técnico vive junto a su familia, quien le sugirió incursionar en el ciclismo. “Él había dejado de jugar al tenis y me dijo: ‘probá el ciclismo, que es un deporte que no tiene impacto’”, recordó.

Lionel Scaloni participó de una carrera ciclística en la Ciudad de Buenos Aires

Scaloni explicó que, tras años de desgaste físico en el fútbol profesional, encontró en la bicicleta una alternativa que le permite entrenar sin sobrecargar articulaciones. “Al final sabés que cuando jugás tantos años a un deporte como el fútbol siempre estás medio con los tobillos, con las rodillas, y el ciclismo tiene eso, que no tiene impacto. Podés hacerlo todos los días, y al final competís contra vos mismo, que está bueno también”, señaló.

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El Gran Fondo Buenos Aires se suma a un recorrido competitivo que Scaloni viene construyendo en los últimos años. En 2023 participó por primera vez en la Mallorca 312, una de las pruebas de cicloturismo más populares de España, y completó los 167 kilómetros en 5 horas, 8 minutos y 32 segundos. Ese mismo año también compitió en El Infierno, considerada una de las carreras más exigentes del calendario español.

En 2024 mejoró su marca personal en la Mallorca 312 con un tiempo de 5 horas, 6 minutos y 8 segundos, dos minutos menos que en la edición anterior, aunque destacó la dureza del recorrido por el viento en los tramos de Deià y Valldemossa. “Soplaba el aire y se ha hecho un poco más duro que otras ediciones. He tenido que bajar un poco el ritmo porque notaba que estaba a punto de tener calambres”, relató entonces.

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En 2025 volvió a la misma prueba balear y registró 4 horas, 54 minutos y 11 segundos, lo que lo ubicó en el puesto 17 entre 3.234 participantes. En esa edición también compitió el ex futbolista belga Eden Hazard, quien corrió la distancia de 225 kilómetros. Cuando visita la Argentina, Scaloni suele salir a pedalear en Córdoba junto a su amigo Lito Oviedo, propietario de un local especializado en ciclismo.