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Quién es Miren Algañarás, la esposa de Darío Giordano: de su pasión por la cocina a su historia con el viudo de Romina Yan

La pareja se casó en la intimidad y mantuvo un perfil bajo durante años, hasta que una fuerte controversia volvió a exponer su vida privada

El viudo de Romina Yan emitió un comunicado tras el relato de su hijo, negó los episodios denunciados y sostuvo que la causa vinculada a esos hechos terminó con una resolución favorable para él (Video: LAM/ América TV)
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Las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre su padre, Darío Giordano, sacudieron el ámbito del espectáculo y abrieron un nuevo capítulo en una historia familiar atravesada por la exposición pública. En una entrevista con Infobae, el hijo de Romina Yan relató los episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia, cuando tenía apenas 10 años.

También mencionó a Miren Algañarás, actual esposa de Giordano, a quien señaló por su presunta complicidad en las situaciones denunciadas. Las repercusiones no tardaron en trasladarse a las redes sociales, donde numerosos usuarios dirigieron sus críticas hacia la mujer. En medio de la controversia, restringió el acceso a sus perfiles digitales y limitado el contacto con periodistas.

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Pero ¿quién es Miren Algañarás, la mujer que comparte la vida con el viudo de Romina Yan y que, hasta ahora, había mantenido un perfil alejado de los grandes titulares?

La historia comenzó en Buenos Aires, en un escenario tan cotidiano como inesperado: un bar de Palermo. Habían pasado poco más de dos años desde la muerte de Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010, cuando Darío Giordano volvió a abrirse a la posibilidad de construir una nueva historia sentimental. La pérdida de la actriz, madre de sus tres hijos, había marcado un antes y un después en su vida. Sin embargo, el tiempo lo llevó a reencontrarse con la posibilidad de enamorarse. La mujer que apareció en ese camino fue Miren Algañarás, una cocinera rosarina y empresaria gastronómica que tenía su propio emprendimiento en el corazón de uno de los barrios porteños más ligados a la vida cultural y nocturna.

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Una mujer de cabello recogido y prenda estampada posa al aire libre frente a varios árboles y un área con césped
Miren Algañarás, esposa de Darío Giordano y exdueña del restaurante Porota, posa en un espacio verde al aire libre.

Antes de convertirse en la compañera de Giordano, Algañarás ya había construido su propio recorrido profesional. Su nombre estaba asociado a Porota, cocina de herencia, un restaurante boutique que combinaba gastronomía, recuerdos familiares y una identidad estética muy particular. El proyecto había nacido como un homenaje a su abuela rosarina, aquella mujer que le transmitió una pasión por la cocina que atravesó generaciones y terminó convirtiéndose en el motor de su propio emprendimiento.

La cocina, para Algañarás, no era solamente un oficio ni una forma de ganarse la vida. Era también una manera de recuperar una historia familiar, de mantener vivos los aromas de la infancia y de transformar aquellas recetas que acompañaron sus primeros años en una propuesta gastronómica propia. Después de crecer entre preparaciones caseras y sabores ligados a la tradición, recorrió distintos puntos del país y trabajó en diferentes restaurantes hasta que decidió instalarse en Buenos Aires y abrir las puertas de su propio local.

Así nació Porota, un espacio que tenía mucho de casa familiar y poco de restaurante convencional. La propuesta incluia sándwiches, tartas y, especialmente, pastelería artesanal. Entre sus preparaciones se destacaban los pequeños bocados dulces, como los elefantitos de miel y jengibre. La ambientación completaba la experiencia.

El funcionamiento del restaurante también tenía una impronta personal. Las opciones del menú se anunciaban en una pizarra, como en aquellas cocinas en las que cada preparación se hace con dedicación y los clientes terminan sintiéndose parte de la casa.

Entrada de un local gastronómico con guirnalda de banderines multicolores, pizarras de menú, una silla plegable blanca y mesas pequeñas
La fachada del restaurante Porota exhibe su entrada decorada con banderines multicolores y pizarras con el menú del día.

El restaurante se convirtió así en un punto de encuentro para figuras del espectáculo que trabajaban en las productoras de la zona y encontraban allí un refugio entre jornadas de grabación, compromisos laborales y obligaciones profesionales.

Entre los visitantes también había nombres conocidos de la televisión. El local formaba parte de ese circuito gastronómico de Palermo donde la intimidad de una mesa podía cruzarse con la popularidad de un rostro habitual de la pantalla chica. En ese ambiente, Algañarás desarrolló una propuesta que llevaba su sello y que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en el escenario de una transformación personal.

Su vida sentimental también había despertado interés mediático antes de conocer a Giordano. La cocinera había mantenido una relación con el actor Mike Amigorena, un vínculo que concluyó abruptamente y que tuvo repercusión en los medios. Sin embargo, su historia con el viudo de Romina Yan tomó otro rumbo: lejos de las declaraciones públicas y de la exposición, ambos construyeron una relación que avanzó con discreción.

Los encuentros en aquel restaurante de Palermo se multiplicaron. Lo que comenzó como una coincidencia cotidiana derivó en desayunos, almuerzos y cenas compartidas. Poco a poco, el vínculo fue consolidándose hasta que la pareja decidió dar un paso que mantuvo en la más estricta intimidad: el matrimonio.

Fotografía en blanco y negro de una mujer que corta una torta sobre la mesada de una cocina con platos de comida
Miren Algañarás corta una torta sobre la mesada de una cocina rodeada de varios platos con alimentos.

A fines de 2014, después de aproximadamente dos años de relación, Giordano y Algañarás se casaron en una ceremonia secreta, rodeados de familiares y amigos. El lugar elegido fue el propio Porota, que, sin proponérselo, había terminado convirtiéndose en un escenario fundamental de su historia de amor. Para la ocasión, el local cerró sus puertas al público y se transformó en el ámbito de una celebración privada, lejos de las cámaras y de la atención de la prensa.

La decisión de preservar ese momento respondía a una forma de vivir que ambos sostuvieron durante años: mantener los asuntos familiares fuera del ruido mediático. Giordano, que había atravesado una enorme exposición pública a partir de su relación con Romina Yan y de la muerte de la actriz, eligió continuar su vida sentimental sin convertirla en un asunto de dominio público.

Después del casamiento, Algañarás cerró las puertas de Porota y emprendió una nueva etapa profesional. Junto a su marido, se volcó a un negocio de catering que les permitió continuar ligados a la gastronomía desde otro lugar. Meses más tarde, la familia recibió a un nuevo integrante: el hijo que tuvieron en común y que se sumó a la vida familiar junto a los tres hijos que Giordano había tenido con Romina Yan.

Desde entonces, la pareja mantuvo un perfil bajo, con escasas apariciones públicas y una marcada reserva respecto de su intimidad. La decisión de mantenerse al margen de los medios contrastó con el interés que despierta todo aquello que rodea a la familia de la actriz, cuyo recuerdo sigue ocupando un lugar central en el imaginario del espectáculo argentino.

Una mujer con camisa de mezclilla y delantal sostiene un plato con una porción de torta junto a una cafetera
Miren Algañarás sostiene un plato con una porción de torta junto a una cafetera expreso en un local gastronómico.

Ahora, las declaraciones de Valentín Yankelevich volvieron a colocar a Algañarás en el centro de la conversación pública. La mujer que había desarrollado su carrera entre cocinas, recetas familiares y emprendimientos gastronómicos quedó nuevamente bajo la mirada de una audiencia que busca reconstruir su historia.

“La pareja de Darío, cuando él empezaba a gritar y que ella ya sabía que venían los golpes atrás de los gritos, siempre empezaba por los gritos, la agarraba a Azul y se la llevaba a caminar afuera para que no los vea”, detalaría Gustavo Yankelevich.

En ese contexto, la historia personal de Algañarás adquiere una nueva dimensión mediática: de empresaria gastronómica y compañera de vida de Giordano a protagonista involuntaria de una controversia que volvió a poner bajo la lupa la intimidad de la familia Yankelevich.

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