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El emotivo video de Laura Novoa por los 86 años de su mamá junto a su padre Pepe: “Sigue el amor intacto”

La actriz compartió imágenes del íntimo festejo familiar con unas sentidas palabras

La actriz, sus hermanos y su padre se reunieron para celebrar un nuevo año en la vida de su madre, Elena, y compartió el momento ante sus seguidores (Instagram)
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Los eventos familiares ocupan un lugar central en la vida de Laura Novoa, y la actriz volvió a demostrarlo al detenerse en medio de sus proyectos y de la rutina diaria para celebrar una fecha importante: el cumpleaños número 86 de su mamá, Elena. A través de las redes sociales, compartió el festejo con sus seguidores y expresó sus sentimientos frente a un momento que calificó como profundamente significativo para toda la familia.

Para conmemorar la fecha, Laura subió un breve clip en el que se la puede ver saludando a su madre. “Feliz cumpleaños, mamá. Dame un beso… ¿cuántos cumplís?”, le preguntó la actriz, mientras Elena dudaba sobre su propia edad. Ante esa incertidumbre, fue la propia Novoa quien respondió: “86”. El video continuó con distintas escenas del festejo íntimo, en el que participaron Laura, sus hermanos Manuel y Paula, y su papá, el reconocido actor Pepe Novoa. Entre abrazos, muestras de cariño y la clásica soplada de las velitas, la familia se reunió para compartir un momento cargado de emoción alrededor de Elena.

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Junto al video, Laura escribió un extenso mensaje dedicado a su madre. “Así, como se puede. Con lo que se recuerda y no. Estás acá, cumpliendo 86 años. Viviendo con el amor de tu vida, el señor Pepe (fuiste y sos su fan, su secretaria, su novia, su mejor compañera, nuestra madre, la gestora de esta familia)”, expresó.

Laura Novoa celebró el cumpleaños número 86 de su mamá con un emotivo mensaje en las redes
La actriz junto a sus hermanos y sus padres en la comodidad de su hogar

La actriz también hizo referencia a los recuerdos que su madre conserva y a los que, con el paso del tiempo, se fueron desdibujando. “A veces no recordás, a veces sí. Pero en los laberintos de tu cabeza sigue el amor intacto hacia y desde lo que construiste”, escribió. Y cerró el mensaje con una declaración directa: “Te amo mamá. Feliz cumple!!!”.

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La publicación generó una gran cantidad de comentarios por parte de seguidores y colegas del ambiente artístico. Entre ellos se destacaron Georgina Barbarossa, Graciela Borges y Alejandra Majluf, quienes dejaron mensajes de cariño hacia la familia Novoa. “¡Amo a toda la familia Novoa! Los mejores recuerdos y todo el amor”, escribió una de ellas. Otros usuarios sumaron frases como “Bendiciones para toda esa preciosa familia” y “Qué familia más hermosa”.

El actor Pepe Novoa celebra su cumpleaños número 89 rodeado de sus familiares

Cabe mencionar que esta no fue la única celebración familiar que la actriz compartió en los últimos meses. El pasado 29 de septiembre, Laura había festejado los 89 años de su papá, Pepe Novoa, también con una publicación en sus redes sociales. En aquella ocasión, el registro mostró la intimidad de una casa, una torta con las velitas encendidas y a los familiares reunidos alrededor de una mesa, en una jornada marcada por las ocurrencias frente a la cámara.

El video reunió distintas escenas de aquella celebración y mostró al actor rodeado por varias generaciones de su familia. En una de las imágenes, todos se acomodaron para una foto grupal: Novoa apareció sentado en el centro, con una camisa oscura, mientras sus parientes se ubicaron detrás y a los costados para entrar en el cuadro. Laura, con una camisa a cuadros rojos y blancos, sonreía desde uno de los extremos de la mesa.

Pepe Novoa sentado en el centro rodeado por varias personas sonrientes en un espacio interior
El actor Pepe Novoa posa junto a su hija Laura Novoa y sus familiares durante la celebración de su cumpleaños (Instagram)

Durante ese festejo, el actor protagonizó un breve intercambio con su hija, cargado de humor. “Yo me veo acá y se nota mil”, comentó Novoa con tono irónico, mientras observaba la imagen en la pantalla. Laura le recordó entonces que acababa de cumplir 89 años, lo que dio lugar a un ida y vuelta sobre su próximo cumpleaños. “¿Y el año que viene cumplís?”, preguntó la actriz. “Bueno, el año que viene completo”, respondió él. “Noventa”, cerró Laura, entre risas.

Cabe recordar que José Manuel Novoa, su verdadero nombre, construyó una carrera que atravesó distintas etapas de la ficción argentina. Su trabajo quedó asociado a producciones televisivas que marcaron épocas y lo llevaron a compartir elenco con figuras de distintas generaciones del espectáculo nacional.

Entre el festejo por los 86 años de Elena y el reciente cumpleaños número 89 de Pepe, Laura Novoa volvió a mostrar en sus redes sociales el vínculo cercano que mantiene con sus padres. En ambas publicaciones, la actriz eligió compartir escenas íntimas, cargadas de humor y de afecto, que reflejan el lugar central que ocupa la familia en su vida cotidiana.

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