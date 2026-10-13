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Europa suma 46 proyectos para reducir riesgos en sus cadenas de suministro estratégicas

La Unión Europea seleccionó iniciativas de extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas para reforzar el abastecimiento de sectores clave y reducir su dependencia externa hacia 2030

La distribución de los proyectos refleja una estrategia que busca cubrir distintos eslabones de la cadena de valor. Del total seleccionado, ocho iniciativas corresponden a extracción, 11 a procesamiento y 19 a reciclaje (Imagen: Shutterstock)
La distribución de los proyectos refleja una estrategia que busca cubrir distintos eslabones de la cadena de valor. Del total seleccionado, ocho iniciativas corresponden a extracción, 11 a procesamiento y 19 a reciclaje (Imagen: Shutterstock)
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La Unión Europea avanzó con una nueva etapa de su estrategia para reforzar las cadenas de suministro de materias primas críticas. La Comisión Europea seleccionó 46 nuevos proyectos estratégicos distribuidos en 16 Estados miembros, con iniciativas que abarcan desde la extracción hasta el procesamiento y el reciclaje de minerales esenciales para distintas industrias.

El objetivo es aumentar la capacidad regional y reducir la exposición a proveedores externos en insumos considerados clave para la competitividad y la seguridad económica. Los proyectos se enmarcan en el Critical Raw Materials Act (CRMA), que fija para 2030 metas mínimas equivalentes al 10% del consumo anual europeo mediante extracción dentro de la Unión, 40% mediante procesamiento y 25% mediante reciclaje.

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De la extracción al reciclaje

La distribución de los proyectos refleja una estrategia que busca cubrir distintos eslabones de la cadena de valor. Del total seleccionado, ocho iniciativas corresponden a extracción, 11 a procesamiento y 19 a reciclaje. A ellas se suman ocho proyectos integrados: tres combinan extracción y procesamiento y otros cinco procesamiento y reciclaje.

La fuerte participación del reciclaje muestra que la estrategia europea no se concentra exclusivamente en incrementar la disponibilidad de nuevos recursos naturales. También apunta a recuperar materiales ya presentes en baterías, equipos electrónicos y otros productos industriales, con el objetivo de volver a incorporarlos a los circuitos productivos.

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Entre las iniciativas seleccionadas aparecen, por ejemplo, proyectos para recuperar materiales críticos de baterías de ion-litio, circuitos impresos y paneles fotovoltaicos fuera de uso. Uno de los desarrollos previstos en Países Bajos busca recuperar cobalto, manganeso, grafito, litio y níquel de diferentes tipos de baterías usadas.

En conjunto, las iniciativas cubren 15 de las 17 materias primas consideradas estratégicas por la regulación europea. Hay siete proyectos asociados al litio, 12 al níquel, 10 al cobalto, cinco al manganeso y cuatro al grafito, materiales directamente vinculados con la cadena de baterías.

También fueron seleccionados desarrollos relacionados con magnesio y tungsteno, utilizados en defensa y aeroespacial, y proyectos sobre tierras raras destinados a fortalecer la cadena de imanes permanentes. El abastecimiento confiable de estas materias primas es considerado esencial por la Comisión para sectores como las tecnologías limpias, digitales, la defensa y la industria aeroespacial.

El abastecimiento confiable de materias primas es considerado esencial por la Comisión para sectores como las tecnologías limpias, digitales, la defensa y la industria aeroespacial (Foto: Shutterstock)
El abastecimiento confiable de materias primas es considerado esencial por la Comisión para sectores como las tecnologías limpias, digitales, la defensa y la industria aeroespacial (Foto: Shutterstock)

Una estrategia para disminuir dependencias

La nueva selección se suma a otros 47 proyectos estratégicos dentro de la Unión Europea aprobados en 2025 y a 13 iniciativas localizadas en terceros países y territorios de ultramar. De esta manera, la política europea combina el desarrollo de capacidad propia con una mayor diversificación del abastecimiento internacional.

Según las estimaciones de la Comisión, el conjunto de proyectos podría permitir alcanzar completamente las metas de extracción previstas para litio, níquel, tierras raras, magnesio y tungsteno. También podría cubrir por completo los objetivos de procesamiento de litio y tierras raras y los de reciclaje para litio, cobalto y tierras raras.

La estrategia busca así reducir uno de los principales riesgos que enfrentan las cadenas industriales europeas: la elevada concentración del suministro de determinados minerales en un número limitado de mercados. Para la UE, aumentar la capacidad de extracción no alcanza si los minerales siguen dependiendo de instalaciones externas para ser procesados o refinados. De allí la decisión de impulsar simultáneamente proyectos en distintos puntos de la cadena.

Proyectos que comienzan a pasar a la etapa operativa

La Comisión también informó avances en la primera generación de proyectos estratégicos seleccionados durante 2025. Hasta el momento, 25 ya completaron sus evaluaciones de impacto ambiental y 17 obtuvieron permisos de construcción, en un esquema que contempla mecanismos para acelerar los procesos de autorización.

A su vez, desde el lanzamiento de la iniciativa RESourceEU, Europa movilizó más de 2.000 millones de euros en apoyo financiero a través de distintos instrumentos, entre ellos fondos para innovación, ayudas estatales y financiamiento del Banco Europeo de Inversiones. La Comisión indicó además que varios proyectos avanzaron en acuerdos de compra de producción futura y que el mecanismo creado para conectar oferta y demanda generó más de 30 vinculaciones para diez materiales.

Con esta segunda tanda de proyectos, Europa busca avanzar desde una estrategia centrada en asegurar materias primas hacia una reorganización más amplia de sus cadenas de suministro estratégicas, incorporando capacidad de extracción, transformación y recuperación dentro del propio bloque y reduciendo los puntos de dependencia en sectores considerados críticos.

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