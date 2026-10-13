“Para ellos no somos héroes, somos mercenarios”: El desgarrador testimonio de los dominicanos atrapados en el frente ruso

Un joven dominicano ataviado con un chaleco táctico observa su teléfono móvil frente a un paisaje con la bandera de República Dominicana en la niebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una trama de engaño, falsas promesas laborales y coacción tiene atrapados a varios ciudadanos dominicanos en el frente de batalla de la guerra entre Rusia y Ucrania. A través de desgarradores testimonios en audio grabados desde campamentos y zonas de conflicto, las víctimas denuncian haber sido reclutadas bajo el pretexto de empleos civiles como electricistas, soldadores y choferes, para luego ser despojadas de sus documentos, armadas e introducidas en la primera línea de combate.

Las voces de Juan Carlos de la Cruz, Francis Campusano, Michael Enrique Campuzano y otros jóvenes dominicanos componen un cuadro crítico de desprotección diplomática, violencia psicológica y riesgo inminente de muerte.

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El patrón de reclutamiento descrito por las víctimas coincide en puntos fundamentales: la promesa inicial nunca fue combatir. Según explica Juan Carlos de la Cruz, electricista de profesión, la oferta por la cual viajaron a Europa del Este contemplaba labores exclusivas de reconstrucción en áreas despobladas.

“Nosotros no vinimos a la área de pelear, sino al área de reconstrucción de los lugares que van despoblando. En mi sentido, como electricista, para estar en un cuerpo de electricistas”, relata Juan Carlos.

Sin embargo, al llegar a territorio ruso, las condiciones cambiaron drásticamente. Los testimonios señalan que los reclutas fueron trasladados a instalaciones clandestinas, entre ellas el sótano de un hotel en Rusia, donde se les confiscaron los pasaportes y se les obligó a firmar documentos redactados íntegramente en ruso.

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Dos hombres identificados como ciudadanos dominicanos afirmaron que firmaron documentos en ruso bajo amenazas de prisión, tras la promesa de trabajar como choferes. Denunciaron malos tratos, falta de alimentos y que les entregaron armas y chalecos antes de ser enviados al frente de combate.

A pesar de que las redes de reclutamiento prometían sueldos superiores a los 3,500 dólares mensuales, los afectados confirman que solo reciben pagos básicos de aproximadamente 39,980 rublos, un monto que penas cubre sus necesidades operativas.

Sin estatus militar: “Para ellos no somos héroes, somos mercenarios”

Uno de los aspectos más graves denunciados por los dominicanos es la falta de registro oficial ante el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. De acuerdo con Juan Carlos de la Cruz, la estructura que los contrató opera como una entidad privada de reclutamiento, lo que los deja en un limbo legal extremadamente peligroso.

Familias de ciudadanos dominicanos en Rusia denuncian reclutamiento engañoso, envíos al frente militar sin instrucción previa y solicitan protección diplomática y repatriación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Usted no puede decir que para ustedes somos héroes. Nosotros no somos héroes, lo que somos es mercenarios que nos mandan adelante para abrir el frente. Y si nos matan a los dos días, para la compañía reclutadora es más fácil cobrar la recompensa del ministerio porque no habrá familia que pueda reclamar el cuerpo ni los beneficios”, denuncia Juan Carlos.

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Maltratos, despojo y la angustia de una repatriación urgente

La situación de precariedad física e insalubridad agrava día a día la supervivencia de los connacionales. Michael Enrique Campuzano, originario de Piedra Blanca (Haina), quien viajó bajo la promesa de trabajar como chofer, aparece en los audios equipado con casco, chaleco y fusil de asalto.

Junto a sus compañeros, denuncia que las fuerzas de control les quemaron el equipaje, las maletas y la ropa civil que llevaron desde República Dominicana para “no dejar huellas”. Asimismo, reportan jornadas de caminatas de más de 12 kilómetros con raciones alimenticias mínimas compuestas por un pan y té al día.

Por su parte, Francis Campusano, soldador de oficio y residente en Bajos de Haina, lanzó una súplica desesperada a las autoridades dominicanas y a las organizaciones de derechos humanos tras recibir la insignia militar de despliegue.

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Francis Campusano, un ciudadano haitiano que se identificó como soldador, afirmó en un audio que firmó un contrato sin conocer su contenido y que recibió una placa para ser enviado al frente.

Los afectados hacen un llamado directo al Presidente de la República Dominicana, al Canciller y al Ministerio de Defensa. Juan Carlos de la Cruz y sus compañeros han expresado formalmente su disposición a asumir cualquier responsabilidad económica o legal con tal de regresar a su país con vida:

“Yo me comprometo con el canciller y el presidente. Si quieren que me prendan en el aeropuerto, que me lleven preso el tiempo que piensen necesario o me pongan a trabajar allá para pagar el dinero del pasaje y el entrenamiento. Nosotros no queremos robarle dinero a nadie, lo que queremos es salir de este engaño”.

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Mientras la incertidumbre crece y el despliegue hacia la primera línea de fuego parece inminente, los dominicanos aguardan una respuesta diplomática urgente que permita su rescate y repatriación inmediata.