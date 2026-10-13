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Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

El ex director deportivo de la estructura de la bebida energizante dio detalles del proceso que terminó con su salida “brutal y dolorosa”

Max Verstappen junto a Horner y Marko en la era exitosa de Red Bull en la F1
Max Verstappen junto a Horner y Marko en la era exitosa de Red Bull en la F1
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Christian Horner describió como doloroso y brutal su despido de Red Bull después de dos décadas al frente de la escudería de Fórmula 1, en una salida que coincidió con la muerte de Beverley Allen, su ex pareja y madre de su hija Olivia, escenario que lo llevó a cuestionarse su identidad fuera del automovilismo.

Durante una charla con el diario The Guardian, el ex director deportivo de la escudería de la bebida energizante sostuvo que conserva una relación “razonable” con Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos de Red Bull, quien para muchos fue uno de los impulsores de su salida de la estructura. “Me llamó el otro día y me agradeció todo lo que había hecho por el motor”, relató el británico, en relación con que el equipo construyó su propia unidad de potencia junto con la automotriz Ford.

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Horner había llegado a Red Bull en 2005 como el jefe de equipo más joven de la historia de la Fórmula 1. La organización tenía por entonces menos de 400 empleados; cuando fue apartado, contaba con 2.200 trabajadores. En ese tiempo, conquistó ocho títulos de pilotos (cuatro de Sebastian Vettel y otros cuatro de Max Verstappen) y seis campeonatos de Constructores.

El británico afirmó que entregó “el corazón y el alma” a la empresa y que convenció a empleados de otros equipos para incorporarse a Red Bull. También recordó que la firma dedicada a los motores se había creado en 2021 y que su salida le impidió ver por primera vez aquella unidad dentro de un auto.

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“Fue particularmente brutal y triste terminar de esa manera”, dijo sobre su despido. Horner explicó que no logró procesarlo hasta un mes después porque, en los días posteriores, concentró su atención en Olivia, que atravesaba el duelo por la muerte de su madre. Allen y Horner habían sido padres en 2013 y, pese a su separación, mantenían una buena relación. La madre de Olivia murió de cáncer ocular una semana antes de que Red Bull comunicara el cese de Horner.

Fue en ese contexto que el ex jefe todopoderoso de Red Bull se quebró brevemente cuando informó a los empleados sobre su destino. “Fue muy extraño, porque ese grupo se convirtió en tu familia extendida. Ver lágrimas en los rostros de hombres adultos fue profundamente conmovedor”, contó. La situación también le permitió entender el impacto psicológico de perder un trabajo que había definido gran parte de su vida. “La identidad de muchos hombres de mediana edad está en su trabajo. De pronto, te lo arrancan y te lo quitan. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Cuál es tu propósito?”, planteó. “O te haces un ovillo o te sacudes y te levantas”.

Christian Horner (REUTERS/Andrew Boyers)
Christian Horner (REUTERS/Andrew Boyers)

Otro de los temas que tocó Horner durante la entrevista fue que padeció ataques de pánico durante su etapa en la F1. Describió episodios de mareo y respiración superficial que inicialmente atribuyó al exceso de café en una jornada calurosa y húmeda, hasta que los estudios médicos descartaron un problema físico y le indicaron que sufría ansiedad. “Era mi cuerpo diciéndome que me estaba exigiendo demasiado”, afirmó. Ahora, explicó, reconoce los síntomas, deja pasar el episodio y regula la respiración.

Hace más de un año, el paddock quedó en shock luego de su abrupta salida en julio, pocos días después del Gran Premio de Gran Bretaña. En el aire de la F1 quedó la sensación de que su salida se produjo después de una disputa de poder dentro de Red Bull, tras la muerte en 2022 de Dietrich Mateschitz, fundador multimillonario de la compañía y principal respaldo del británico. Helmut Marko, asesor clave de la estructura, y Jos Verstappen, padre de Max, habían cuestionado su posición en medio del bajo rendimiento de la escudería.

Horner dijo que Marko podía ser “directo” y lamentó que hubiera permanecido como huésped de su familia dos días antes de su despido sin darle señales de lo que ocurriría. Sobre Jos, se limitó a mencionar un “No hay nada que decir”. El ex jefe negó que los Verstappen hubieran sido parcialmente responsables de su salida. “No, fue una decisión de Red Bull. Después de la muerte de Dietrich, las cosas cambiaron en el liderazgo”, sostuvo.

Según su interpretación, la conducción de la compañía consideraba que concentraba demasiado poder, aunque aseguró que nunca recibió una explicación precisa. El equipo venía de perder la superioridad que había mostrado en dos ciclos de dominio, primero con Sebastian Vettel y luego con Verstappen.

“Creo que existía la sensación de que había demasiado control en mis manos. Pero realmente no me dieron un motivo”, declaró, al mismo tiempo que recordó que Red Bull había conseguido la pole position en la carrera previa a su despido y Verstappen lideró la carrera en Silverstone del año pasado antes de la lluvia.

Su salida se produjo después de un 2024 en el que Horner había sido investigado por acusaciones de haber enviado cientos de mensajes de texto y fotografías inapropiadas a una empleada de Red Bull. La mujer, según trascendió en los medios, se sentía “afectada, enojada, asustada, intimidada y sola”. Dos investigaciones independientes exoneraron a Horner. Ante la pregunta sobre si todo lo ocurrido —las acusaciones de 2024— contribuyó a su despido, la respuesta fue directa: “Ya había superado eso, se desestimaron. Así que esto estaba más centrado en el rendimiento y el futuro”.

El británico ganó 14 títulos con Red Bull (REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)
El británico ganó 14 títulos con Red Bull (REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

En esa misma línea, confesó que su esposa, la ex esposa Geri Halliwell, lo respaldó durante ese proceso. “Mi esposa fue un pilar de apoyo durante todo el tiempo y yo solo tenía que confiar en el proceso”, expresó. “He dicho todo lo que puedo decir, y hay determinadas razones legales por las que no tengo libertad para ir más allá”, afirmó sobre las denuncias que lo pusieron en el centro de la polémica en la F1.

“Nadie puede quitarme las 124 victorias y los 14 campeonatos”, sostuvo. Sin embargo, consideró que fue privado de la posibilidad de presenciar el primer triunfo del motor Red Bull Powertrains, la división de propulsores del equipo. El británico vio por televisión la victoria de Verstappen en Malasia y dijo que se sintió orgulloso al observar la reacción de los trabajadores. También contó que intercambió mensajes con el piloto neerlandés después de la carrera y calificó el resultado como un “momento histórico”.

Aún así, cree que Red Bull perdió parte de la identidad que tuvo bajo su gestión. “Era el equipo rebelde. Traspasaba los límites. Sólo Red Bull haría algo tan loco como construir un motor nuevo como filial de una empresa de bebidas gaseosas”, explicó.

Horner evitó opinar sobre quién ejerce el poder cotidiano en la escudería, ahora dirigida por Laurent Mekies. Identificó a Mintzlaff como el responsable jerárquico más alto y definió a Verstappen como “un activo enorme”. También rechazó que sus recientes declaraciones sobre Ferrari como un “trabajo soñado” significaran que buscaba reemplazar a Fred Vasseur. El británico dijo que el francés es un dirigente experimentado y que conoce la presión de conducir una organización competitiva.

Además, afirmó que la Scudería es la marca más grande y el equipo con más historia de la F1, pero no encaja con su aspiración de volver al deporte con participación accionaria. “He acumulado un capital fenomenal para analizar el próximo paso que posiblemente dé en el deporte”, señaló.

Para concluir el mano a mano con The Guardian, Horner fue contundente sobre su idea de volver a la Máxima: “Sólo volvería por la oportunidad adecuada, con personas afines que quieran ganar. Nunca regresaría solo para participar”, concluyó.

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