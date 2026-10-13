El emotivo posteo con el que Peque Schwartzman y Eugenia De Martino anunciaron que serán padres por primera vez

Diego Schwartzman espera un bebé junto a su pareja, Eugenia De Martino

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El ex tenista Diego Schwartzman y su esposa Eugenia De Martino anunciaron la noche del lunes 12 de octubre que esperan su primera hija en común, a través de un emotivo posteo compartido en sus cuentas de Instagram que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. La publicación incluyó un carrusel de imágenes en blanco y negro donde se puede ver la incipiente pancita de la modelo, junto a un book de recuerdos y una prenda de bebé con la inscripción “Soy de Boca como mi papá”, en clara referencia a la pasión futbolística del jugador que llegó a estar en el puesto 8 del ranking ATP.

“Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos. ¡Vamos a ser papás!”, escribió la modelo en la publicación, donde también le dedicó unas palabras a su marido: “De todas las cosas que imaginé para mi vida, formar una familia con vos siempre fue mi sueño. No tengo dudas de que vas a ser el mejor del mundo”, afirmó. En la foto familiar que encabezó el posteo, la pareja aparece junto a sus dos perros, completando así “los cinco juntitos”, como describió De Martino en su mensaje.

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Diego Schwartzman y su esposa Eugenia De Martino anunciaron que esperan su primera hija en común a través de sus redes sociales (Instagram)

Por su parte, el Peque reposteó las imágenes en sus propias redes y le dedicó una historia de Instagram a su esposa y a la bebé en camino. “Hasta viejitos con alguien más que se viene. Las amo para siempre. Mi familia”, escribió Schwartzman, confirmando así que la bebé será una nena. “Verte convertirte en papá e imaginarme todo lo que nos espera me hace demasiado feliz, no te imaginas cuánto te amo y lo hermoso que es saber que nuestra bebita va a tenerte como papá. Nos espera lo mejor del mundo”, completaron en el posteo en conjunto.

Schwartzman y De Martino comenzaron su relación a fines de 2020, luego de haberse conocido en 2019 a través de un amigo en común. Tras cinco años de noviazgo, el deportista le propuso matrimonio frente a la Torre Eiffel de París en abril de 2024, y la pareja formalizó su unión en una ceremonia civil en el Registro Civil de la calle Uruguay, en la Ciudad de Buenos Aires, seguida de una gran fiesta en Exaltación de la Cruz en octubre de 2025. El anuncio del embarazo llegó a días de cumplir su primer aniversario de casados.

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La publicación de la pareja en Instagram incluyó imágenes familiares y una prenda infantil con la frase "Soy de Boca como mi papá"

Alejado de las canchas desde el Argentina Open de 2025, Schwartzman repasó recientemente su carrera desde una perspectiva económica. En una entrevista con el programa Paren La Mano, que se emite por Vorterix, el ex deportista contó que calculó cuánto dinero perdió por caer en segunda semana de los Grand Slam siempre ante los mejores del mundo.

“Perdí seis veces en segunda semana de Grand Slam, contra Djokovic o Nadal. Si hubiera ganado todos esos partidos, hoy tendría en mi cuenta bancaria casi 2 millones de dólares más. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¡Me cuesta dormir!”, relató entre risas. Entre sus actuaciones más destacadas figuran la semifinal de Roland Garros 2020 —su mejor resultado en un Grand Slam— y los cuartos de final del US Open 2019 y Roland Garros 2018, instancias en las que fue eliminado en todos los casos por Rafael Nadal.

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A lo largo de su carrera, el Peque acumuló más de USD 14 millones en premios oficiales según los datos de la ATP, con cuatro títulos en singles y diez finales disputadas. Sobre las posibilidades económicas del circuito, fue claro: “En el tenis es pura y exclusivamente cuánto te mantengas. Obviamente, estás dentro de los 20 mejores, aguantás diez años, sos millonario”.

El book de fotos de Peque Schwartzman y Eugenia De Martino

Eugenia De Martino afirmó que formar una familia con el ex tenista representaba su mayor sueño personal (Instagram)