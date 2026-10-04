Movant LogComex

Logística de autos híbridos: cómo es el recorrido desde el barco hasta el concesionario

Más de 31.000 unidades con arancel cero deben nacionalizarse antes de enero de 2027, entre controles aduaneros, licencias viales y normas para baterías de litio

Logística autos híbridos
Entre las convocatorias de 2025 y 2026 se asignaron 100.000 vehículos y ya ingresaron 68.792, de 58 modelos y 29 marcas (Ilustración: Movant Connection)
Guardar

La logística de autos híbridos importados entra en su tramo más exigente del año. Más de 31.000 unidades adjudicadas dentro del régimen de arancel cero todavía deben llegar, descargarse y nacionalizarse antes del 31 de enero de 2027. Además, desde el 1° de octubre rige un nuevo tope que amplía la cantidad de modelos habilitados.

El Decreto 1128/2026 elevó a 18.000 dólares FOB el valor máximo por unidad para híbridos convencionales y enchufables, y a 35.000 para los eléctricos. Entre las convocatorias de 2025 y 2026 se asignaron 100.000 vehículos y ya ingresaron 68.792, de 58 modelos y 29 marcas, en un segmento que explica el 21,1% de los patentamientos.

PUBLICIDAD

Detrás de cada unidad hay una cadena con varios eslabones: producción en origen extrazona, travesía marítima, operación portuaria, despacho aduanero, homologación y distribución terrestre. Desde enero, la Resolución 22/2026 prioriza en la asignación de cupos el mes estimado de nacionalización, por lo que cumplir el cronograma logístico es parte del beneficio.

¿Cómo se transportan los autos híbridos por barco?

El traslado se hace en buques ro-ro, diseñados para que los vehículos suban y bajen rodando por rampas, sin grúas ni contenedores. El mayor que operó en el país para este segmento tiene 13 cubiertas y capacidad para 7.000 autos. En enero descargó miles de unidades en Zárate en una maniobra estimada en 36 horas, la más grande registrada para importados.

PUBLICIDAD

Los híbridos combinan tanque de combustible y baterías de litio, por lo que viajan bajo las normas de mercancías peligrosas del Código IMDG. Esa clasificación define en qué cubiertas pueden estibarse, cómo se segregan respecto de otras cargas y qué controles se aplican durante la navegación. Para los importadores, implica coordinar documentación específica antes de cada embarque.

La programación de arribos tampoco es pareja a lo largo del año. Las proyecciones del sector anticipaban que el grueso del cupo 2026 llegaría entre mayo y julio, con picos de descarga que tensionan la capacidad portuaria. El tramo final, hasta enero, concentra ahora las unidades rezagadas y las que se suman con los nuevos topes de valor.

¿Por qué puerto entran los autos híbridos importados?

La principal puerta de ingreso es el puerto de Zárate, a 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su terminal automotriz ocupa 218 hectáreas, dispone de 1,1 millón de metros cuadrados de playas y puede alojar 70.000 vehículos en simultáneo. Por año recibe unos 200 buques y 100.000 camiones, entre operaciones de importación y exportación.

Autos híbridos
La principal puerta de ingreso es el puerto de Zárate, a 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Shutterstock)

Una vez descargadas, las unidades se ubican en playas organizadas por destino y embarcación, dentro de la zona primaria aduanera. Allí permanecen hasta completar el despacho. Cuanto más rápido se liberan, menor es el costo de almacenaje y más espacio queda para los barcos siguientes, que en muchos casos son los mismos que cargan autos de exportación.

¿Qué controles necesita un auto híbrido para nacionalizarse?

En la aduana se verifican cuatro elementos: la posición arancelaria, la referencia técnica del modelo, el valor FOB declarado y la disponibilidad de cupo. Si alguno no se verifica, la unidad no accede al arancel cero y tributa el 35% extrazona. Ese riesgo obliga a cuidar cada dato de la documentación comercial.

Además, para circular cada vehículo necesita la Licencia de Configuración de Modelo, vinculada a la seguridad, y la Licencia de Configuración Ambiental. El Decreto 796/2026, de agosto, simplificó ese trámite: reconoce certificaciones de Estados Unidos y verifica cada unidad en forma individual a partir de su número de identificación vehicular.

Los plazos admiten cierta flexibilidad. La normativa del régimen contempla prórrogas en casos justificados, como demoras logísticas, aduaneras o productivas. Sin embargo, el esquema de asignación premia a quien cumple el mes de ingreso comprometido. Un retraso en la travesía o en el despacho puede afectar la posición de una empresa en las próximas convocatorias.

Autos híbridos
Las unidades salen de la terminal en camiones portavehículos hacia centros de preparación y redes de venta de todo el país (Foto: Shutterstock)

Cómo llegan los autos híbridos del puerto al concesionario

Tras la liberación, las unidades salen de la terminal en camiones portavehículos hacia centros de preparación y redes de venta de todo el país. Antes de la entrega se realiza una inspección técnica previa. En los electrificados incluye el control del estado de carga de las baterías, un punto sensible cuando los autos pasan semanas estacionados en playa.

Con más modelos habilitados desde octubre y un cupo que permite acumular remanentes, la próxima convocatoria definirá el volumen de 2027. La coordinación de embarques, la rotación de las playas portuarias y la agilidad del despacho serán tan determinantes como el precio. De eso dependerá el abastecimiento de un segmento que ya ocupa un lugar central en el mercado automotor.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorArgentinaAutos Híbridos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comercio exterior tercerizado: la salida para que las pymes importen sin costos ocultos

Rodrigo Cerezuela, gerente externo de comercio exterior, explica por qué las empresas que salen a operar con el exterior necesitan planificar, validar proveedores y comparar costos logísticos

Comercio exterior tercerizado: la salida para que las pymes importen sin costos ocultos

El comercio internacional busca superar la fragmentación de sus sistemas digitales

La Cámara de Comercio Internacional lanzó una nueva fase de su iniciativa global para conectar documentos, datos y plataformas bajo estándares comunes a lo largo de la cadena de suministro

El comercio internacional busca superar la fragmentación de sus sistemas digitales

España y el abismo del 5 de octubre: el caos operativo de la digitalización forzosa en el transporte

Sistemas incompatibles, colapso de plazos y la amenaza de parálisis en la cadena de suministro destapan la brecha real entre la norma teórica y la realidad del sector

España y el abismo del 5 de octubre: el caos operativo de la digitalización forzosa en el transporte

Lo que otros países resolvieron hace 30 años y el comercio exterior argentino todavía espera

Pablo Pardal, despachante de aduana y socio gerente de una empresa de comercio exterior, cuenta cómo la integración logística y la formación constante redefinen el oficio en un mercado desregulado

Lo que otros países resolvieron hace 30 años y el comercio exterior argentino todavía espera

Paraguay prepara su logística para una nueva etapa comercial con la Unión Europea

Empresas paraguayas plantean que la apertura comercial con Europa exige avanzar en digitalización, certificaciones, procesos aduaneros y servicios capaces de acompañar los nuevos flujos

Paraguay prepara su logística para una nueva etapa comercial con la Unión Europea

DEPORTES

Antes de Estudiantes (RC)-Racing, Huracán se enfrenta con Aldosivi por el Torneo Clausura: la agenda completa

Antes de Estudiantes (RC)-Racing, Huracán se enfrenta con Aldosivi por el Torneo Clausura: la agenda completa

Video: el impactante accidente en el TCR South America que provocó que un neumático golpeara un espectador

“Nadie conoce las reglas”: el insólito contragolpe sin arquero que fue desperdiciado y se hizo viral

La decisión que tomó Cristiano Ronaldo tras el escándalo en la selección de Portugal: el operativo “puente”

El posteo optimista de Franco Colapinto tras la dolorosa actuación de Alpine en el GP de Baréin

TELESHOW

Bordados dorados, silueta lápiz y un guiño nupcial: el look de Juana Viale que iluminó el domingo

Bordados dorados, silueta lápiz y un guiño nupcial: el look de Juana Viale que iluminó el domingo

La divertida salida de Florencia Raggi con Nicolás Repetto y los hijos de Juana: “Me gusta sentirme abuela”

Daniela Christiansson habló sin filtro sobre Wanda Nara y los celos por Maxi López a días de mudarse al país

Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron después de 16 años de relación: los detalles

“¿Estás enamorada?“, la incómoda pregunta de Luis Novaresio a Juana Viale sobre su presente sentimental

INFOBAE AMÉRICA

Enner Valencia empieza a tomar protagonismo en Boca mientras Ecuador busca los goles que dejó su retiro

Enner Valencia empieza a tomar protagonismo en Boca mientras Ecuador busca los goles que dejó su retiro

OIM:casi 3 de cada 10 adolescentes hondureños piensa en volver a irse

Capturan a nicaragüense acusado de agredir a un hombre y una adulta mayor en el oriente salvadoreño

Un hombre y tres menores mueren de manera violenta el fin de semana en Panamá

Cuatro hundimientos en menos de un mes en Mixco, Guatemala: tuberías de 26 años y vecinos que exigen solución integral