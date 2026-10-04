Logística de autos híbridos: cómo es el recorrido desde el barco hasta el concesionario

Entre las convocatorias de 2025 y 2026 se asignaron 100.000 vehículos y ya ingresaron 68.792, de 58 modelos y 29 marcas (Ilustración: Movant Connection)

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La logística de autos híbridos importados entra en su tramo más exigente del año. Más de 31.000 unidades adjudicadas dentro del régimen de arancel cero todavía deben llegar, descargarse y nacionalizarse antes del 31 de enero de 2027. Además, desde el 1° de octubre rige un nuevo tope que amplía la cantidad de modelos habilitados.

El Decreto 1128/2026 elevó a 18.000 dólares FOB el valor máximo por unidad para híbridos convencionales y enchufables, y a 35.000 para los eléctricos. Entre las convocatorias de 2025 y 2026 se asignaron 100.000 vehículos y ya ingresaron 68.792, de 58 modelos y 29 marcas, en un segmento que explica el 21,1% de los patentamientos.

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Detrás de cada unidad hay una cadena con varios eslabones: producción en origen extrazona, travesía marítima, operación portuaria, despacho aduanero, homologación y distribución terrestre. Desde enero, la Resolución 22/2026 prioriza en la asignación de cupos el mes estimado de nacionalización, por lo que cumplir el cronograma logístico es parte del beneficio.

¿Cómo se transportan los autos híbridos por barco?

El traslado se hace en buques ro-ro, diseñados para que los vehículos suban y bajen rodando por rampas, sin grúas ni contenedores. El mayor que operó en el país para este segmento tiene 13 cubiertas y capacidad para 7.000 autos. En enero descargó miles de unidades en Zárate en una maniobra estimada en 36 horas, la más grande registrada para importados.

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Los híbridos combinan tanque de combustible y baterías de litio, por lo que viajan bajo las normas de mercancías peligrosas del Código IMDG. Esa clasificación define en qué cubiertas pueden estibarse, cómo se segregan respecto de otras cargas y qué controles se aplican durante la navegación. Para los importadores, implica coordinar documentación específica antes de cada embarque.

La programación de arribos tampoco es pareja a lo largo del año. Las proyecciones del sector anticipaban que el grueso del cupo 2026 llegaría entre mayo y julio, con picos de descarga que tensionan la capacidad portuaria. El tramo final, hasta enero, concentra ahora las unidades rezagadas y las que se suman con los nuevos topes de valor.

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¿Por qué puerto entran los autos híbridos importados?

La principal puerta de ingreso es el puerto de Zárate, a 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su terminal automotriz ocupa 218 hectáreas, dispone de 1,1 millón de metros cuadrados de playas y puede alojar 70.000 vehículos en simultáneo. Por año recibe unos 200 buques y 100.000 camiones, entre operaciones de importación y exportación.

La principal puerta de ingreso es el puerto de Zárate, a 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Shutterstock)

Una vez descargadas, las unidades se ubican en playas organizadas por destino y embarcación, dentro de la zona primaria aduanera. Allí permanecen hasta completar el despacho. Cuanto más rápido se liberan, menor es el costo de almacenaje y más espacio queda para los barcos siguientes, que en muchos casos son los mismos que cargan autos de exportación.

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¿Qué controles necesita un auto híbrido para nacionalizarse?

En la aduana se verifican cuatro elementos: la posición arancelaria, la referencia técnica del modelo, el valor FOB declarado y la disponibilidad de cupo. Si alguno no se verifica, la unidad no accede al arancel cero y tributa el 35% extrazona. Ese riesgo obliga a cuidar cada dato de la documentación comercial.

Además, para circular cada vehículo necesita la Licencia de Configuración de Modelo, vinculada a la seguridad, y la Licencia de Configuración Ambiental. El Decreto 796/2026, de agosto, simplificó ese trámite: reconoce certificaciones de Estados Unidos y verifica cada unidad en forma individual a partir de su número de identificación vehicular.

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Los plazos admiten cierta flexibilidad. La normativa del régimen contempla prórrogas en casos justificados, como demoras logísticas, aduaneras o productivas. Sin embargo, el esquema de asignación premia a quien cumple el mes de ingreso comprometido. Un retraso en la travesía o en el despacho puede afectar la posición de una empresa en las próximas convocatorias.

Las unidades salen de la terminal en camiones portavehículos hacia centros de preparación y redes de venta de todo el país (Foto: Shutterstock)

Cómo llegan los autos híbridos del puerto al concesionario

Tras la liberación, las unidades salen de la terminal en camiones portavehículos hacia centros de preparación y redes de venta de todo el país. Antes de la entrega se realiza una inspección técnica previa. En los electrificados incluye el control del estado de carga de las baterías, un punto sensible cuando los autos pasan semanas estacionados en playa.

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Con más modelos habilitados desde octubre y un cupo que permite acumular remanentes, la próxima convocatoria definirá el volumen de 2027. La coordinación de embarques, la rotación de las playas portuarias y la agilidad del despacho serán tan determinantes como el precio. De eso dependerá el abastecimiento de un segmento que ya ocupa un lugar central en el mercado automotor.