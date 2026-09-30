Cómo importar hoy por primera vez desde Argentina: costos, trámites y tiempos que hay que conocer

Una carga marítima de larga distancia puede tardar entre cinco y siete semanas desde el embarque hasta su liberación (Ilustración: Movant Connection)

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Importar hoy por primera vez desde Argentina exige resolver casi todo antes de pagarle al proveedor: la inscripción ante ARCA, la clasificación de la mercadería y el cálculo del costo final. Con esos pasos en orden, una carga marítima de larga distancia puede tardar entre cinco y siete semanas desde el embarque hasta su liberación. Un envío aéreo, en cambio, puede resolverse en menos de diez días.

Para compras sin finalidad comercial, el régimen simplificado admite envíos de hasta 3.000 dólares FOB. Dentro de ese esquema, hasta cinco envíos por año y por persona cuentan con una franquicia de 400 dólares FOB sobre el derecho de importación y la tasa de estadística. Quien importe bienes para su comercialización posterior no puede hacerlo dentro del Monotributo y debe pasar al régimen general.

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¿Cuáles son los pasos para importar por primera vez?

El recorrido arranca con el alta como importador y sigue con la definición de la posición arancelaria en la Nomenclatura Común del Mercosur, que fija tributos e intervenciones. Luego conviene verificar si el producto requiere certificaciones de organismos como ANMAT, SENASA o INTI y cotizar el costo total según el Incoterm pactado.

Con esa información se cierra la compra y se coordina el embarque. Al llegar la carga, se presenta la declaración en el sistema aduanero Malvina, en general a través de un despachante que actúa por cuenta del importador. El sistema asigna un canal de control y, una vez pagados los tributos, la mercadería se libera para su retiro.

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¿Qué trámites pide ARCA para el alta como importador?

La base es una CUIT activa y una clave fiscal nivel 3, que puede obtenerse desde la aplicación del organismo mediante validación de identidad. También se exige tener los datos biométricos registrados, estar habilitado en los sistemas SICNEA y SITA y contar con una inscripción impositiva compatible con la actividad.

Ese último punto define quién puede revender. La Ley 24.977 excluye del Monotributo a quienes importen bienes para su comercialización posterior, por lo que ese camino exige pasar a responsable inscripto. El monotributista puede importar para uso propio, pero si revende mercadería importada se expone a la exclusión del régimen y a reclamos de IVA y Ganancias.

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Los derechos de importación suelen ir de 0% a 35% sobre el valor CIF, según la posición arancelaria (Foto: Shutterstock)

El alta se gestiona en Registros Especiales Aduaneros, con una etapa de inicio y otra de confirmación. Desde la RG 5472/2023 no se exige solvencia económica ni garantía, pero sí el certificado de antecedentes penales, cuya verificación demora alrededor de una semana. Si el trámite queda incompleto o no se confirma a tiempo, se archiva.

¿Cuánto cuesta importar con todos los impuestos?

Los derechos de importación suelen ir de 0% a 35% sobre el valor CIF, según la posición arancelaria. Cuando corresponde, se suma la tasa de estadística, del 3% hasta el 31 de diciembre de 2027 y con topes por tramo. Sobre la base que integra esos conceptos se calcula el IVA, del 21% o 10,5%, y se aplican percepciones de IVA, Ganancias e Ingresos Brutos.

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Para dimensionarlo, en una compra de 10.000 dólares con un arancel del 20%, los derechos y la tasa de estadística equivalen a casi una cuarta parte del valor de la mercadería con flete incluido. El IVA y las percepciones suman más de la mitad de ese valor al despachar: un responsable inscripto puede recuperarlos, pero debe adelantar ese dinero.

A los tributos hay que agregar el flete internacional, el seguro, el almacenaje, los gastos portuarios o aeroportuarios, los honorarios del despachante y el traslado final. El responsable inscripto, además, puede computar el IVA pagado en la importación como crédito fiscal en sus declaraciones mensuales, lo que reduce el costo definitivo de la operación.

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Sin autorizaciones previas que frenen la operación, el principal riesgo para un primer importador pasó a estar en los errores de clasificación, valoración o documentación (Imagen: Shutterstock)

¿Cuánto tarda en llegar y liberarse la mercadería?

El tránsito marítimo depende del puerto de origen y de la ruta. En los trayectos de larga distancia, el viaje hasta Buenos Aires puede rondar los 32 a 40 días en contenedor completo, y la carga consolidada suele sumar algunos días por el manejo en depósito. El flete aéreo reduce el viaje a entre tres y cinco días, con un costo varias veces mayor por kilo.

Una vez arribada la carga, el despacho demora de tres a siete días en operaciones marítimas y de uno a tres en las aéreas, según estimaciones del sector. El plazo depende del canal de selectividad. El verde libera la mercadería en forma inmediata, el naranja exige control documental y el canal rojo suma verificación física, con más tiempo y costos.

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En materia cambiaria, el BCRA permite pagar desde la fecha de oficialización del despacho a plaza para mercaderías registradas desde abril de 2025. En términos generales, si el pago se adelanta, el ingreso aduanero debe acreditarse en 90 días para bienes en general y en 270 para bienes de capital. Ambos plazos se cuentan desde el acceso al mercado de cambios.

Sin autorizaciones previas que frenen la operación, el principal riesgo para un primer importador pasó a estar en los errores de clasificación, valoración o documentación, que la Aduana puede revisar después de liberada la carga. Por eso, anticipar el costo total y los plazos de cada etapa define si la primera compra resulta rentable.

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El marco normativo, además, cambia con frecuencia. Solo entre julio y septiembre de 2026 hubo nuevos cambios en los regímenes simplificados de importación: el Decreto 604/2026 modificó el esquema postal y la RG 5884/2026 adecuó su operatoria a las nuevas condiciones. Por eso, antes de cada compra conviene verificar la normativa vigente y las exigencias específicas de cada mercadería.