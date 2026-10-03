Paraguay prepara su logística para una nueva etapa comercial con la Unión Europea

Para el Mercosur, la Unión Europea prevé eliminar aranceles sobre el 92% de las exportaciones del bloque y otorgar acceso preferencial adicional a otro 7,5% (Imagen: Shutterstock)

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La puesta en marcha del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea abrió una nueva etapa para las empresas de la región, pero la reducción de barreras arancelarias no garantiza por sí sola un aumento de las operaciones. Logística, facilitación del comercio, digitalización y certificaciones empiezan a ganar peso entre las condiciones necesarias para aprovechar el nuevo escenario.

El Acuerdo Interino de Comercio comenzó a aplicarse provisionalmente el 1 de mayo de 2026, luego de que los cuatro países fundadores del Mercosur completaran sus procedimientos internos. Desde entonces comenzaron a implementarse las primeras reducciones arancelarias y las reglas operativas previstas para el intercambio entre ambos bloques.

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Ese desafío fue puesto sobre la mesa en Paraguay por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP). Su presidente, Ricardo dos Santos, sostuvo que convertir las posibilidades del acuerdo en operaciones concretas requerirá trabajar sobre una agenda que excede la apertura de mercados.

“Esto implica trabajar en competitividad, logística, facilitación de comercio, digitalización, calidad regulatoria, certificaciones y acceso al financiamiento”, afirmó durante un encuentro sobre las oportunidades del acuerdo organizado en Asunción.

Del acceso al mercado a la operación concreta

El acuerdo establece un marco que modifica progresivamente las condiciones de acceso entre ambos mercados. Para el Mercosur, la Unión Europea prevé eliminar aranceles sobre el 92% de las exportaciones del bloque y otorgar acceso preferencial adicional a otro 7,5%, según información oficial difundida tras la firma.

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Pero la apertura incorpora también requisitos que las empresas deben integrar a su operación cotidiana. Reglas de origen, documentación, certificaciones y procedimientos aduaneros pasan a formar parte de una ecuación en la que el beneficio arancelario depende también de la capacidad para cumplir con las condiciones necesarias para utilizarlo.

De hecho, tras la entrada en aplicación provisional del acuerdo, la Comisión de Comercio del Mercosur avanzó en la adecuación de nomenclaturas y reglas de origen para que las administraciones aduaneras pudieran instrumentarlo. También se realizaron pruebas sobre el sistema informático destinado a administrar los cupos concedidos por terceros países.

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Desde el sector empresarial paraguayo señalaron que los beneficios no necesariamente serán automáticos ni homogéneos entre actividades. Su aprovechamiento dependerá de la capacidad de adaptación de las compañías y de las condiciones que acompañen la implementación.

Entre los principales productos vendidos por el Mercosur a Europa se encuentran bienes agrícolas y minerales, mientras que desde la Unión Europea tienen fuerte presencia maquinarias, productos químicos y farmacéuticos y equipos de transporte (Foto: Shutterstock)

La logística gana espacio dentro de la ecuación

El planteo coloca a la logística en un lugar que va más allá del transporte físico de las mercaderías. A medida que aumenta el intercambio, también crece la necesidad de coordinar operadores logísticos, aseguradoras, servicios financieros, despachantes, certificadores y plataformas digitales involucradas en cada operación.

Dos Santos destacó particularmente el papel de los sectores logístico, financiero, asegurador, comercial y de servicios para acompañar el crecimiento productivo y la llegada de nuevas inversiones. La vinculación con Europa, planteó, también puede facilitar la incorporación de tecnología, conocimiento y mejores prácticas.

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El desafío adquiere especial relevancia para las pequeñas y medianas empresas. La CNCSP propuso generar información accesible, análisis sectoriales y espacios permanentes de intercambio para facilitar su incorporación a los nuevos flujos comerciales, dado que la posibilidad de acceder a un mercado no necesariamente implica contar con los recursos técnicos y operativos para hacerlo.

La propia implementación del acuerdo ya está incorporando elementos vinculados con la facilitación y digitalización del comercio. En mayo, el Mercosur informó avances en documentación digital, firma electrónica y fortalecimiento de las áreas de control integrado, además de los trabajos específicos necesarios para aplicar las nuevas reglas con la Unión Europea.

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Una relación comercial que entra en una nueva etapa

La Unión Europea es actualmente el segundo socio del Mercosur en comercio de bienes, detrás de China. En 2025, las exportaciones de los cuatro países fundadores hacia el bloque europeo alcanzaron 56.100 millones de euros mientras las ventas europeas al Mercosur sumaron 53.300 millones.

La estructura de ese intercambio también muestra el potencial impacto sobre las cadenas logísticas. Entre los principales productos vendidos por el Mercosur a Europa se encuentran bienes agrícolas y minerales, mientras que desde la Unión Europea tienen fuerte presencia maquinarias, productos químicos y farmacéuticos y equipos de transporte.

Para las empresas paraguayas, la discusión comienza así a desplazarse desde la existencia del acuerdo hacia cómo transformar las nuevas condiciones comerciales en operaciones sostenibles.

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La CNCSP planteó que será necesario combinar información, adaptación empresarial y coordinación entre actores públicos y privados para que las oportunidades se traduzcan en negocios e inversiones. “La inversión necesita oportunidades, pero también necesita confianza, información y conexiones adecuadas”, señaló dos Santos.

En ese escenario, la reducción de aranceles aparece como una parte del proceso. La capacidad para mover las cargas, cumplir requisitos, gestionar documentación y conectar a empresas con proveedores de servicios determinará también cuánto del nuevo acceso comercial puede convertirse efectivamente en mayores flujos entre el Mercosur y Europa.