Que la producción no quiebre: la trastienda de compras en la cadena de abastecimiento

Andrea Vega es analista de compras (Foto: Movant Connection)

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“Los tiempos siempre te corren, en el sector en el que estés”. Andrea lo sabe después de diez años en compras, atravesando importaciones cerradas y abiertas, faltantes en plena pandemia y proveedores de todo tipo. En esta charla cuenta cómo se coordina con comex, logística y planificación para que un insumo llegue a tiempo, y qué lugar ocupan la tecnología y la negociación en ese trabajo.

¿Qué te dejó haber trabajado en compras en rubros tan distintos?

Me dejó conocimientos que nunca hubiese esperado tener, como saber sobre medicación oncológica en el área farmacéutica o comprar pochoclos en entretenimiento. Hoy, en alimentación, tengo en cuenta cosas que uno al comprar un producto final no considera para nada: sellos, packaging, ingredientes, de dónde vienen y si se tienen que importar.

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¿Cómo se mete la logística en el trabajo diario de compras?

En todas las empresas en las que trabajé la logística es fundamental, porque tenés que hacer llegar el insumo a donde se requiera. Hay muchísimas trabas, a veces a nivel país, a veces a nivel económico. Ahora estamos en un gran momento de importación: hay cosas que tal vez no se consiguen acá pero sí afuera, y eso amplía mucho la cartera con la que podés trabajar.

Lo que a veces queda relegado es la coordinación entre sectores. Hay que charlar constantemente con las áreas que te hacen los pedidos y de ahí ver cómo hacer para que llegue ese producto: si se encuentra en el país o no, en qué países, si son limítrofes o si están del otro lado del charco, y cuándo va a llegar ese cargamento.

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Hoy tengo un área de comex con la que me apaño constantemente. ¿Atrasamos fechas o no? ¿Podemos buscar un reemplazo acá hasta que llegue ese insumo? Y si se retrasa dentro de la Argentina, hay que ver cómo hacer para que llegue más rápido. En alimentación hay insumos que son fundamentales para que la producción no quiebre.

Vos no podés dejar de hacer un producto por un insumo. Entonces hay que ver cómo programarlo y cómo hablar con comex, con logística y con planificación para que no repercuta en la producción ni a nivel rentable, porque siempre va a ser mucho más caro que la producción quiebre.

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¿Cómo fue cambiando el ciclo de compras a lo largo de estos años?

Los tiempos cambiaron muchísimo, también por temas políticos: hay veces que las importaciones están cerradas o son escasas, y en este momento la situación está un poco más fluida. Pero los tiempos siempre te corren, en el sector en el que estés. Por eso es importante adelantarse al abastecimiento de cualquier producto, aunque a veces eso no sucede.

"Es fundamental tener una clasificación de productos, insumos, proveedores y precios, y ver cómo impactan en el producto final", sostiene Andrea (Foto: Shutterstock)

En la industria farmacéutica, durante la pandemia, había medicamentos que no se conseguían. Nos manejábamos con planillas en las que planificábamos de acá a tres meses, según el precio de cada medicamento. Eso me pasó en la mayoría de los sectores: hay un montón de matrices para ver qué es tan urgente que se tiene que comprar en tiempo y forma y qué puede esperar un poco más.

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También está lo que te podés estoquear porque no es perecedero: lo podés albergar en cualquier lugar y tener un stock robusto. En medicamentos esa diagramación es muy difícil. Los especiales son carísimos, y los que se denominan de ferretería, porque son muy baratos, tal vez los podés estoquear a 120 días, pero tampoco tanto, porque tienen vencimiento.

¿Qué lugar ocupan la tecnología y la inteligencia artificial en esa planificación?

Lo que más cambió en estos diez años es la parte informática. Hace diez años tal vez había herramientas, pero no todas las empresas podían acceder a esos programas. Hoy tenés desde un Excel hasta el mejor programa que te ayude a pronosticar, planificar, abastecer la cadena y anticiparte a cualquier tipo de quiebre de stock.

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Hace unos cinco o seis años la inteligencia artificial empezó a meterse más, y la mayoría del rubro piensa que en algún momento el área puede dejar de existir. Yo la utilizo como una herramienta, nunca poniendo datos sensibles, para planificar, ver cuál es la mejor opción y apoyarme en ella con los KPIs y con el lenguaje propio de compras.

En la negociación con proveedores, ¿cuáles son las claves que fuiste aprendiendo?

Es fundamental tener una clasificación de productos, insumos, proveedores y precios, y ver cómo impactan en el producto final: es el ABC de cualquier comprador o importador. Después depende del rubro. Con medicamentos oncológicos la negociación va por otro lado; con merchandising o algunos insumos de alimentación podés apretar un poco más, entre comillas.

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Está el comprador más agresivo, que va directo al precio: che, necesito un 15% menos. Y está el que se interesa por el proveedor y charla. A veces lo agresivo funciona, pero una buena relación es lo que te da beneficios a futuro. Yo sigo hablando con proveedores de trabajos anteriores y, si me los cruzo en alguna feria, nos saludamos.

Sos compradora, licenciada en marketing y docente de artes visuales. ¿Qué te aportan esas disciplinas a tu trabajo?

La parte creativa la aplico cuando hay que abastecer a la compañía con un insumo urgente: buscar la solución hasta el último instante. ¿De dónde lo puedo sacar? Si quiebra producción, ¿cómo lo solucionamos? Lo docente lo uso en las capacitaciones, y el marketing me ayuda a ver a la empresa como un todo. Lo lindo de compras es solucionar las necesidades de otros sectores.

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