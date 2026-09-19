Ocho de cada diez puertos públicos proyectan mejoras para modernizar su infraestructura

El relevamiento muestra que el 80% de los puertos tiene planificadas intervenciones sobre su infraestructura, mientras que el 54% cuenta con un masterplan en esta materia (Foto: Shutterstock)

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El sistema portuario público argentino avanza con una agenda de modernización, ampliación y mejoras operativas a partir del Plan de Competitividad Portuaria que impulsa el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto con las provincias.

El estudio alcanzó a 35 puertos de 11 provincias, de los cuales 19 son fluviales y 16 marítimos, e incluyó entrevistas a más de 100 referentes. El objetivo fue sistematizar información sobre infraestructura, equipamiento, servicios, modelos de gestión y perfiles comerciales para identificar las principales necesidades del sistema portuario. El CFI plantea el programa como una herramienta para fortalecer el transporte por agua y posicionar a los puertos como nodos del sistema logístico regional.

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Infraestructura y accesos entre los principales desafíos

El relevamiento muestra que el 80% de los puertos tiene planificadas intervenciones sobre su infraestructura, mientras que el 54% cuenta con un masterplan en esta materia. Entre los proyectos identificados aparecen ampliaciones y reparaciones de muelles, renovación de defensas, nuevas instalaciones de almacenamiento, mejoras en galpones y plazoletas, trabajos sobre accesos viales y obras de dragado y canales.

En particular, el informe registra 10 casos con proyectos de ampliación o reparación de muelles, cinco vinculados con defensas y estructuras para barcazas, cuatro relacionados con silos o mayor capacidad de almacenamiento y otros cuatro con mejoras de accesos viales y pavimentación. También se identificaron tres casos con obras previstas de dragado o intervención sobre canales.

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La conectividad terrestre aparece como otro de los puntos relevantes. Entre los desafíos detectados en los accesos viales, el documento menciona infraestructura insuficiente o deteriorada, rutas en mal estado, caminos angostos, falta de pavimento y señalización, congestión urbana y ausencia de accesos exclusivos o circunvalaciones. Estas dificultades fueron registradas en el 60% del relevamiento.

A su vez, la conexión ferroviaria muestra una presencia limitada: solo el 20% de los puertos relevados posee un acceso ferroviario activo, mientras que el 23% cuenta con infraestructura inactiva y el 57% directamente no dispone de conexión por tren. El camión, en paralelo, aparece como principal patrón modal de ingreso en el 55% de los casos y de salida en el 70%.

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Las vías navegables también presentan necesidades específicas. El 40% de los casos relevados señaló desafíos relacionados con el acceso por agua, entre ellos la necesidad permanente de dragado, reducción de calados en pasos críticos, sedimentación, problemas de señalización y balizamiento y restricciones para realizar maniobras.

Entre los desafíos detectados en los accesos viales, el documento menciona infraestructura insuficiente o deteriorada, rutas en mal estado, caminos angostos, falta de pavimento y señalización, congestión urbana y ausencia de accesos exclusivos o circunvalaciones (Imagen: CFI)

Nuevos equipos y tecnología para las terminales

La modernización no se limita a las obras físicas. El diagnóstico identifica demandas de nuevos equipos, entre ellos grúas, autoelevadores, reach stackers y balanzas, además de maquinaria para el movimiento de graneles, equipos de mantenimiento y mayor capacidad de conexión para contenedores refrigerados.

También aparecen necesidades tecnológicas vinculadas con escáneres de contenedores, sistemas de identificación y control de accesos, así como herramientas para monitoreo y operación.

En ese sentido, el 60% de los puertos tiene un plan de incorporación de nuevas tecnologías. Entre las alternativas contempladas por el informe figuran el uso de inteligencia artificial y Big Data, centros de monitoreo inteligente, sensores, integración de sistemas, automatización de equipos, gemelos digitales y herramientas de trazabilidad documental.

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El desafío de fortalecer la gestión comercial

El Plan de Competitividad Portuaria también pone el foco en la gestión de las terminales. Uno de sus objetivos es fortalecer su capacidad comercial para atraer cargas, desarrollar nuevos servicios y generar recursos que puedan reinvertirse en infraestructura. El relevamiento detectó que existe interés por expandir la actividad, aunque buena parte de la gestión todavía se concentra en clientes históricos y relaciones comerciales de largo plazo.

En materia de organización interna, solo el 23% de los puertos cuenta con un área de desarrollo comercial. A su vez, el 40% registra formación en gestión comercial y el informe señala una oferta todavía limitada de capacitaciones específicas en esa materia. Entre las acciones realizadas aparecen formación en gestión portuaria, logística portuaria, negocios, inteligencia artificial e inglés.

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El programa prevé avanzar justamente sobre estos puntos mediante capacitación, incorporación de tecnología y adecuaciones normativas. Entre estas últimas, el CFI plantea analizar propuestas para flexibilizar el cabotaje y agilizar las exportaciones desde los puertos de origen, junto con acciones de posicionamiento internacional y fortalecimiento de la gestión comercial.

La intención es que el diagnóstico funcione como base para establecer prioridades en las próximas etapas del Plan. Para el CFI, el fortalecimiento de los puertos públicos no depende únicamente de su infraestructura física, sino también de su capacidad para integrarse a las cadenas productivas regionales, mejorar su gestión y ampliar la oferta logística disponible.

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