Movant LogComex

El agente silencioso: la logística que sostiene el ritmo de las empresas

Aunque suele permanecer detrás de escena, la logística sostiene la continuidad de las empresas, coordinando personas, procesos y recursos para que cada producto llegue a destino en tiempo y forma

Juan Pablo Guillamondegui es responsable de logística especializado en industrias productivas (Foto: Movant Connection)
Juan Pablo Guillamondegui es responsable de logística especializado en industrias productivas (Foto: Movant Connection)
Guardar

Una pieza que no llega a tiempo puede detener una planta completa. Un retraso en un transporte, un problema de recepción o una falla en la coordinación pueden generar pérdidas económicas, afectar procesos y poner en riesgo el servicio al cliente. Detrás de cada una de esas situaciones aparece un área que muchas veces trabaja en silencio: la logística.

La logística es ese agente silencioso que está siempre detrás de escena, preocupándose para que el material llegue en tiempo y forma al cliente, al menor costo posible.

PUBLICIDAD

Todas las empresas están conformadas por agentes, donde cada uno tiene una tarea específica para que todo funcione dentro de la organización. Dentro de esa estructura existe un agente que funciona como el corazón o el motor de la empresa: la logística.

Cuando todo funciona correctamente, un equipo logístico se parece a una sinfonía: todo coordinado, todo a su tiempo y con la música perfecta de fondo. Pero detrás de esa armonía hay personas trabajando los siete días de la semana, las 24 horas, siguiendo transportes, gestionando recepciones, controlando inventarios, organizando almacenamientos, planificando rutas, coordinando proveedores y atendiendo llamados en cualquier horario para resolver situaciones que puedan surgir.

PUBLICIDAD

También hay equipos preocupados porque cada producto llegue a destino en tiempo y forma, buscando siempre hacerlo al menor costo posible. Son muchas personas y procesos trabajando en conjunto para que algo que parece simple para el cliente final pueda suceder.

Cuando la logística deja de ser invisible

El problema aparece cuando alguno de esos puntos falla o se demora. En ese momento, la logística pasa a estar en primera plana y muchas veces se convierte en la principal señalada del problema. Aunque el equipo logístico logre resolver la situación, la dificultad ya tomó protagonismo dentro de la organización.

Cuando esto ocurre aparecen costos adicionales que afectan la rentabilidad de la empresa, procesos menos eficientes, dificultades entre áreas y, finalmente, impactos sobre el cliente final.

Algo importante a remarcar es que la logística es diferente todos los días. Nunca se encuentran exactamente los mismos problemas, por lo tanto, no existe una única fórmula. La logística es adaptabilidad al ecosistema empresarial en todo momento.

Por eso, las decisiones tomadas en tiempo y forma hacen la diferencia. Un equipo logístico coordinado permite que cada persona sepa qué tiene que hacer y que, ante el más mínimo problema, se activen las alarmas necesarias para que todos los sectores estén informados.

El objetivo es que ninguna área se vea perjudicada y que tampoco se afecte el servicio al cliente final. Para lograrlo, la planificación tiene un rol fundamental: permite anticiparse a posibles problemas futuros y coordinar una red compleja de actividades para que todo ocurra sin interrupciones.

Una logística coordinada reduce costos, mejora la productividad, disminuye el capital inmovilizado, reduce riesgos operativos e incrementa la satisfacción del cliente. La logística no es simplemente un soporte operativo, sino un factor estratégico capaz de determinar el éxito o el fracaso de una organización.

Un equipo logístico coordinado permite que cada persona sepa qué tiene que hacer y que, ante el más mínimo problema, se activen las alarmas necesarias para que todos los sectores estén informados (Foto: Shutterstock)
Un equipo logístico coordinado permite que cada persona sepa qué tiene que hacer y que, ante el más mínimo problema, se activen las alarmas necesarias para que todos los sectores estén informados (Foto: Shutterstock)

De mover mercancías a mover oportunidades

La importancia de la logística queda clara cuando una demora puede detener una operación completa. Si sufrimos el retraso de una pieza en cualquier rubro logístico, podemos detener una planta entera, generando pérdidas económicas considerables. Por eso, el sector logístico se vuelve crucial para el funcionamiento de las empresas.

La logística no solo mueve mercancías; mueve oportunidades, crecimiento y desarrollo.

Detrás de cada plan logístico exitoso existen profesionales capaces de coordinar recursos, resolver imprevistos y mantener el flujo operativo bajo presión. En los tiempos actuales existe mayor profesionalismo que en épocas anteriores, pero todavía le falta al sector continuar con su desarrollo profesional.

Imagino a la logística como uno de los principales pilares de la economía del futuro. En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, la logística seguirá siendo el engranaje oculto que permite que los productos lleguen a destino, que las industrias mantengan su producción y que la economía continúe avanzando.

La transformación digital también ha redefinido el papel de la logística en los últimos años. La incorporación de herramientas como la inteligencia artificial, el análisis predictivo, el Internet de las cosas y la automatización ha permitido mejorar la precisión de las operaciones y reducir tiempos de respuesta.

Sin embargo, más allá de la tecnología, el factor humano sigue siendo esencial. De esta manera, la logística moderna no solo busca eficiencia económica, sino también responsabilidad social y ambiental.

La logística es, sin duda, el agente silencioso que sostiene el ritmo de la sociedad actual.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorCoordinaciónAgente Silencioso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El transporte acelera el uso de IA y pone el foco en los datos y la falta de conductores

La inteligencia artificial ya se utiliza para optimizar rutas, flotas y mantenimiento, mientras el sector debate cómo compartir información entre vehículos y enfrenta millones de puestos de conducción sin cubrir

El transporte acelera el uso de IA y pone el foco en los datos y la falta de conductores

Licencias, números de serie y vuelos sin escalas: la logística de un rubro extremo

Rocío Riquelme, analista de comercio exterior en el rubro de importación de armas de fuego, cuenta cómo la intervención de organismos reguladores redefine por completo la gestión de cada importación

Licencias, números de serie y vuelos sin escalas: la logística de un rubro extremo

Exportadores de Córdoba piden más operatoria aduanera local para bajar costos logísticos

La agenda del sector incluye más trámites en origen, mejoras en infraestructura y mayor disponibilidad de contenedores para facilitar las exportaciones desde la provincia

Exportadores de Córdoba piden más operatoria aduanera local para bajar costos logísticos

Cómo funciona la logística detrás de la exportación de caballos argentinos al mundo

La Argentina certificó envíos de miles de ejemplares a 38 países en el último año, mediante un trámite sanitario clave ante SENASA y organismos internacionales

Cómo funciona la logística detrás de la exportación de caballos argentinos al mundo

Un solo barco al sur: el freno logístico de la pesca patagónica

Lorena Gómez, despachante de aduana, cuenta cómo la falta de barcos y de contenedores condiciona la exportación de pescado y frena el crecimiento de nuevos exportadores patagónicos

Un solo barco al sur: el freno logístico de la pesca patagónica

DEPORTES

Aldosivi recibe a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa

Aldosivi recibe a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa

Nadia Podoroska no pudo coronar una gran semana: cayó en la final del WTA 250 de San Pablo

El particular ritual con sus dedos en medio de un partido del “Bobo” Weghorst que recorre el mundo

“Relación con la violencia” y “apreté el gatillo”: las confesiones del principal acusado en el juicio del crimen del ex Puma Aramburu

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

TELESHOW

El tenso momento que vivió Homero Pettinato en vivo con un fan: “Voy a denunciarlo a la comisaría”

El tenso momento que vivió Homero Pettinato en vivo con un fan: “Voy a denunciarlo a la comisaría”

Darío Grandinetti recordó cómo dejó su otra pasión: “No fui más porque ya había empezado con el teatro”

Débora Bello recordó su separación de Diego Torres y cómo reconstruyó su vida junto a su hija: “No me la vi venir”

El periodista Santiago Martella contó que tuvo un microinfarto: “Estoy bien”

Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

INFOBAE AMÉRICA

Agresores sexuales de menores suelen pertenecer al entorno familiar, según autoridades costarricenses

Agresores sexuales de menores suelen pertenecer al entorno familiar, según autoridades costarricenses

Empresarios insisten en que Panamá debe transformar su ventaja logística en inversión y empleo

ONU Turismo elige a El Salvador como anfitrión de su cita de 2026 con una agenda centrada en inteligencia artificial

Hallaron el cuerpo decapitado de un hombre desaparecido en Santiago Atitlán en Guatemala

Ecuador traslada a las grandes industrias el primer ajuste eléctrico para evitar cortes en los hogares