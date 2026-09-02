El costo del transporte de cargas subió 1,66% en agosto y acumula 27% en lo que va de 2026

Esta trayectoria descendente coincide con la continuidad del esquema de "buffer", el mecanismo que congela el precio de referencia de los combustibles en el mercado local (Imagen: Shutterstock)

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El transporte de cargas en Argentina registró en agosto un incremento del 1,66% en sus costos operativos, según el Índice de Costos del Transporte (ICT) que elabora mensualmente la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Se trata de la variación mensual más baja del año, tras el fuerte salto de marzo, cuando el indicador había trepado 10,15% impulsado por el combustible.

Con este resultado, el ICT acumula una suba del 27% entre enero y agosto de 2026, mientras que la variación interanual, medida contra agosto de 2025, se ubica en 42%. El indicador es auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y funciona como referencia central para la fijación de tarifas en un sector que moviliza la mayor parte de la carga terrestre del país.

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Una desaceleración progresiva desde marzo

La suba de agosto continúa una tendencia de moderación que comenzó tras el pico de marzo. En abril el índice había avanzado 2,42%, en mayo 1,91%, en junio 1,81% y en julio 2,25%, antes de tocar el 1,66% de agosto. Esta trayectoria descendente coincide con la continuidad del esquema de “buffer”, el mecanismo que congela el precio de referencia de los combustibles en el mercado local y que, según el propio estudio, contribuyó a moderar la evolución del principal insumo de la actividad.

El relevamiento, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la federación, mide 11 rubros que impactan de manera directa en la estructura de costos de las empresas de autotransporte de cargas de todo el país.

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Lubricantes y gastos generales, los rubros que más subieron

Durante agosto, la mayoría de los ítems relevados mostró incrementos, aunque con intensidades dispares. El mayor aumento correspondió a lubricantes, con un 5%, seguido por gastos generales, con 4,15%, que reflejó un nuevo ajuste en los precios mayoristas de distintos servicios contratados por las empresas del sector.

Otros rubros con subas relevantes fueron el costo financiero, que avanzó 2,61%, y neumáticos, con 2,68%. El personal de conducción, por su parte, aumentó 1,5% como consecuencia de la entrada en vigencia de la última cuota del convenio colectivo de trabajo 40/89, que estableció actualizaciones salariales mensuales entre marzo y agosto de este año. Ese incremento salarial también repercutió en reparaciones, rubro que subió 1,32% en un escenario de deterioro en la infraestructura vial disponible para la operación, particularmente en el mantenimiento de rutas y caminos.

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Seguros aumentó 0,85%, peajes subió 0,55% y material rodante mostró una variación de 0,37% (Foto: Shutterstock)

El combustible, contenido por el esquema de buffer

El combustible, principal componente de la estructura de costos del transporte de cargas, registró en agosto una variación acotada de apenas 0,48%, en el marco de la extensión del mecanismo de buffer que rige en el mercado local. Esto ocurrió pese a que el precio internacional del petróleo Brent, referencia para la formación de precios domésticos, osciló entre los 85 dólares y 90 dólares durante la última semana del mes, con un ascenso relevante a lo largo de agosto.

En paralelo, el Gobierno volvió a postergar la aplicación plena de la actualización de los impuestos específicos a los combustibles, esta vez mediante el Decreto 693/26. El esquema de postergaciones sucesivas, iniciado en mayo de 2024, continuará también en septiembre de 2026, según lo dispuesto por el Decreto 829/26 recientemente publicado.

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Entre los rubros restantes, seguros aumentó 0,85%, peajes subió 0,55% y material rodante mostró una variación de 0,37%. En tanto, patentes y tasas no presentaron modificaciones en agosto, dado que sus ajustes tienen carácter anual y no se actualizan mes a mes.

Un año de costos crecientes para la logística terrestre

La suba acumulada del 27% en ocho meses, y del 42% en los últimos doce, confirma que el transporte de cargas continúa siendo uno de los sectores más expuestos a la dinámica inflacionaria de la economía argentina, con un peso determinante del combustible y de los costos salariales sobre la estructura tarifaria. El propio indicador constituye una herramienta clave para que transportistas y dadores de carga negocien actualizaciones de fletes a lo largo del país.

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De cara a los próximos meses, la evolución del esquema de buffer sobre los combustibles y el ritmo de las postergaciones impositivas serán determinantes para saber si la desaceleración observada desde marzo logra sostenerse, o si nuevos ajustes en el precio del petróleo y en los costos laborales vuelven a acelerar el índice.

En un sector donde el flete terrestre concentra buena parte del movimiento de mercancías del país, cualquier variación en sus costos repercute de manera directa en los precios finales de bienes y en la competitividad de las cadenas de abastecimiento nacionales.

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