Chaco suma un nuevo nodo logístico sobre el río Paraguay: qué falta para su puesta en marcha

El avance tiene especial relevancia para la logística provincial y regional, debido a que incorpora un nuevo punto con potencial para canalizar cargas por vía fluvial del norte argentino (Foto: Shutterstock)

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) habilitó al Puerto Las Palmas, en Chaco, como terminal provincial de uso público y destino comercial, un avance regulatorio para una infraestructura que busca ampliar las alternativas para el movimiento de cargas de la región a través del río Paraguay. Sin embargo, antes de alcanzar su plena operatividad todavía deberá completar documentación técnica vinculada con sus equipos de carga y descarga.

La terminal está ubicada sobre la margen derecha del río Paraguay, en las proximidades del kilómetro 25, en la localidad chaqueña de Las Palmas. La norma reconoce que las obras, accesos e instalaciones permiten encuadrarla para la prestación de servicios portuarios, aunque mantiene exigencias técnicas pendientes.

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El avance tiene especial relevancia para la logística provincial y regional, debido a que incorpora un nuevo punto con potencial para canalizar cargas por vía fluvial y complementar la infraestructura actualmente disponible para la producción del norte argentino.

Qué falta para que Puerto Las Palmas pueda operar

La habilitación nacional no establece una fecha de vencimiento, pero todavía resta completar una serie de requisitos asociados con la futura operatoria. Entre ellos se encuentra la documentación técnica correspondiente a la grúa que será instalada en el Dolphin D10 y a la cinta de embarque y carga.

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La inspección técnica realizada durante el proceso de habilitación había dejado asentado que ambos equipos constituían aspectos pendientes para iniciar la operatoria. La Resolución 55/2026 establece además que la administración portuaria deberá presentar los documentos correspondientes a las operaciones efectuadas con la grúa y la cinta, junto con cualquier otro antecedente que requiera la autoridad nacional.

En paralelo, la Provincia avanza con la instalación de una grúa portuaria que, según informó el Gobierno chaqueño, la empresa fabricante tiene previsto entregar la memoria de cálculo de la brida necesaria para continuar con el montaje del equipo. Este punto permite dimensionar con mayor precisión la etapa en la que se encuentra actualmente el proyecto: la habilitación administrativa ya fue otorgada, mientras continúa la puesta a punto de la infraestructura necesaria para mover las cargas.

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La incorporación de este equipo viene siendo uno de los aspectos centrales de la planificación portuaria provincial. Durante 2026, Chaco incluso formalizó una contratación para realizar servicios técnicos especializados sobre la grúa destinada a Las Palmas. Documentación oficial de la Provincia ya identificaba su traslado, montaje y puesta en funcionamiento como una condición estratégica para que la terminal pudiera contar con autonomía para operar contenedores y cargas pesadas.

El próximo paso estará en completar la documentación y el montaje del equipamiento pendiente, condición necesaria para que el avance regulatorio pueda trasladarse al movimiento efectivo de cargas (Foto: Shutterstock)

Un puerto sobre el río Paraguay para ampliar las alternativas logísticas

La ubicación de Las Palmas constituye uno de los principales argumentos detrás del proyecto. La terminal se encuentra sobre el río Paraguay, dentro de un corredor fluvial que conecta áreas productivas de Argentina y otros países de Sudamérica con los principales accesos hacia el Río de la Plata.

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Desde la planificación provincial, el objetivo es utilizar esa posición para facilitar el movimiento de cargas, reducir distancias terrestres en determinadas operaciones y generar nuevas alternativas para productores y empresas. La terminal fue proyectada para participar tanto en movimientos de cargas a granel como de contenedores.

Esta estrategia no comenzó con la resolución actual. Durante los últimos años, el Gobierno de Chaco avanzó en obras y gestiones destinadas a poner en funcionamiento Las Palmas y complementar su actividad con el Puerto de Barranqueras. Días antes de conocerse la habilitación, el Ministerio de Infraestructura provincial había vuelto a señalar a ambos puertos como parte de una estrategia para mejorar la logística y facilitar la salida de la producción hacia mercados nacionales e internacionales.

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La planificación oficial para 2026 también había definido la puesta en marcha de Las Palmas como uno de sus objetivos, con la intención de incorporar la terminal al tráfico comercial y atraer cargas de exportadores e importadores regionales hacia la vía fluvial.

“Es un paso fundamental para el desarrollo y para que el Chaco pueda aprovechar todo su potencial productivo y logístico”, sostuvo el gobernador Leandro Zdero al referirse a la habilitación nacional. El mandatario vinculó la terminal con la posibilidad de mejorar las condiciones de competitividad de la producción provincial.

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La Resolución 55/2026 representa, así, uno de los principales avances administrativos para incorporar efectivamente Puerto Las Palmas al sistema portuario comercial. El próximo paso estará en completar la documentación y el montaje del equipamiento pendiente, condición necesaria para que el avance regulatorio pueda trasladarse al movimiento efectivo de cargas.