Los fletes marítimos internacionales siguen tensionados por la volatilidad geopolítica

Los fletes entre Shanghái y los principales puertos europeos bajaron levemente, continuando la tendencia de las últimas semanas de agosto, cuando el índice había cedido un 1% por descensos simultáneos en ambos corredores este oeste (Foto: Shutterstock)

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Los fletes marítimos internacionales atraviesan semanas de fuerte volatilidad, con valores muy por encima de los registros habituales para esta época del año. Según el último relevamiento internacional de fletes, del 3 de septiembre, el índice compuesto de contenedores se mantuvo estable en 4.465 dólares por contenedor de 40 pies, un nivel que casi duplica el promedio previo a la escalada de tensiones en Medio Oriente.

La estabilidad del índice compuesto esconde movimientos opuestos entre las principales rutas comerciales. Mientras el tramo transpacífico volvió a encarecerse impulsado por la demanda hacia la costa oeste de Estados Unidos, el corredor entre Asia y Europa registró un leve retroceso, en un escenario donde las navieras ajustan la capacidad disponible semana a semana para sostener los niveles tarifarios del segundo trimestre.

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El transpacífico vuelve a liderar las subas

Los valores desde Shanghái hacia Los Ángeles treparon un 5% en la última semana relevada y se ubicaron en 7.185 dólares por contenedor, mientras que la tarifa hacia Nueva York aumentó un 3%, hasta 9.587 dólares por unidad. Un informe especializado en capacidad de contenedores anticipó además que las cancelaciones de salidas se duplicarán la próxima semana, lo que reduciría todavía más la oferta de espacio disponible en esa ruta de alta demanda.

Esa combinación de menor capacidad y demanda sostenida explica buena parte del repunte reciente. Analistas del sector vienen señalando desde julio que los cargadores mantienen un ritmo de reservas de espacio elevado hacia la costa oeste de Estados Unidos, favorecido por aumentos generales de tarifa que las navieras lograron aplicar sin resistencia comercial relevante por parte de los importadores, según distintos reportes semanales del sector.

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Asia Europa se enfría, pero el estrecho de Ormuz preocupa

En sentido contrario, los fletes entre Shanghái y los principales puertos europeos bajaron levemente, continuando la tendencia de las últimas semanas de agosto, cuando el índice había cedido un 1% por descensos simultáneos en ambos corredores este oeste. La mayor disponibilidad de espacio en esa ruta contrasta con la escasez que persiste hacia América del Norte, donde la demanda no cede pese al encarecimiento acumulado.

La congestión portuaria y los roleos de carga, el traspaso forzado de contenedores a un buque posterior, se sumaron como presión adicional a la ruta Asia Sudamérica (Foto: Shutterstock)

Pese al retroceso puntual, la incertidumbre geopolítica sigue condicionando toda la operativa marítima global. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán mantienen en vilo la seguridad de la navegación por el estrecho de Ormuz, lo que llevó a varias navieras a sumar recargos de emergencia por combustible desde agosto. Otras líneas, en cambio, retomaron con cautela los tránsitos por el canal de Suez, aunque de manera todavía parcial.

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Sudamérica también siente la presión

El fenómeno no se limita al eje Asia Estados Unidos ni al comercio con Europa. Durante agosto, los fletes hacia Sudamérica llegaron a 6.200 dólares por contenedor de 40 pies en la costa oeste, según relevamientos privados del sector, con embarcaciones prácticamente completas hasta fin de mes y nuevos aumentos generales de tarifa que ya se proyectan para las próximas semanas de septiembre en distintos puertos de la región.

La congestión portuaria y los roleos de carga, el traspaso forzado de contenedores a un buque posterior, se sumaron como presión adicional en esa ruta. A esto se agrega el índice de fletes intra asiáticos, que subió 9% en la última semana relevada por interrupciones climáticas, acumulando cinco semanas consecutivas de alzas y confirmando que la tensión también alcanza a los tramos más cortos dentro de Asia.

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Un mercado que sigue sin referencias estables

La conjunción de factores geopolíticos, climáticos y de gestión de capacidad naviera mantiene al mercado del transporte marítimo lejos de un escenario de previsibilidad. Los operadores de comercio exterior deberán seguir de cerca la evolución semanal de los índices, dado que cualquier variación en Ormuz o en el flujo por Suez puede modificar de forma abrupta el costo de trasladar mercadería entre continentes en las próximas semanas.