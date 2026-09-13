Logística olímpica: qué infraestructura exige alojar y trasladar a miles de atletas

Un ejercicio de planificación logística que arranca años antes de la ceremonia inaugural y que involucra a gobiernos locales, empresas de transporte y organismos deportivos (Ilustración: Movant Connection)

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Este sábado arrancaron en Santa Fe, Rosario y Rafaela los Juegos Suramericanos, con más de 4.000 atletas de 15 países que competirán durante dos semanas en 43 deportes, en la primera gran cita del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Mientras esa cita regional ordena su propia logística de traslados, alojamiento y seguridad, otra ciudad trabaja contra reloj en un desafío de escala mucho mayor y con plazos que corren en paralelo.

Organizar unos Juegos Olímpicos implica coordinar transporte, hospedaje, seguridad y abastecimiento para decenas de miles de personas en simultáneo, un ejercicio de planificación logística que arranca años antes de la ceremonia inaugural y que involucra a gobiernos locales, empresas de transporte y organismos deportivos. Los Ángeles, sede en 2028, es hoy el caso de estudio más concreto de cómo se arma esa operación puertas adentro.

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Qué infraestructura armó Santa Fe para alojar a los Juegos Suramericanos

Para hospedar a los delegados de los XIII Juegos Suramericanos, la provincia levantó tres Villas Suramericanas: en Rosario, sobre el predio del ex Batallón 121, con 245 departamentos ya habilitados; en Santa Fe capital, en el barrio Esmeralda Este II, con una inversión de 2.739 millones de pesos; y una tercera unidad en Rafaela.

La organización sumó además dos subsedes fuera de la provincia: Vicente López, con el torneo de bowling, y Mar del Plata, con las pruebas de surf. Paraná, en cambio, integra oficialmente el clúster de la ciudad de Santa Fe, conectada por el Túnel Subfluvial, y allí se disputa el sóftbol.

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El operativo sanitario distribuido en Rosario, Santa Fe y Rafaela incluyó 33 desfibriladores externos automáticos y 136 camillas, mientras que parte del material deportivo, como los pontones para aguas abiertas, llegó importado desde Canadá para cumplir con los estándares de ODESUR. El sitio oficial de los Juegos confirmó además que los cinco espacios Fan Fest recibieron 78.348 inscripciones gratuitas solo en su primer día de apertura.

Cómo funciona la villa olímpica de unos Juegos Olímpicos

La villa olímpica concentra en un mismo predio el alojamiento de todas las delegaciones, con comedores, gimnasios, atención médica y transporte propio hacia cada sede de competencia, para reducir al mínimo los traslados largos dentro de la ciudad anfitriona durante las semanas de mayor movimiento y de mayor exigencia operativa para el sistema de transporte local.

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Exige coordinar traslados entre puntos que, en algunos casos, están a más de una hora de distancia entre sí y en jurisdicciones distintas (Foto: Shutterstock)

En Los Ángeles 2028 esa función recaerá sobre el campus de la misma universidad que ya cumplió ese rol en los Juegos de 1984, y que hoy cuenta con una capacidad residencial ampliada para alojar a una porción central de los más de 15.000 atletas olímpicos y paralímpicos previstos para esa edición.

A diferencia de ediciones anteriores, la organización no construirá sedes permanentes nuevas: usará más de 80 escenarios existentes en la región, entre estadios, arenas y centros universitarios, un criterio que reduce la obra civil pero exige coordinar traslados entre puntos que, en algunos casos, están a más de una hora de distancia entre sí y en jurisdicciones distintas.

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Qué peso tiene el transporte en la operación de un Juego Olímpico

El transporte concentra buena parte del desafío logístico: Los Ángeles avanza en una red de carriles exclusivos de 695 kilómetros, distribuida entre los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego, para trasladar a atletas, entrenadores y oficiales entre sedes de competencia sin depender del tránsito habitual de la ciudad durante las jornadas de mayor actividad deportiva.

Cuanto mayor es el evento, más temprano debe arrancar la obra de infraestructura y más decisiva se vuelve la coordinación entre transporte, alojamiento y seguridad (Foto: Shutterstock)

El esquema se apoya en autopistas ya existentes, como la 5, la 405 y la 101, adaptadas con señalización temporal, corredores para autobuses y sanciones para quienes circulen sin autorización durante el período de competencia, sin necesidad de levantar nuevos trazados viales ni interrumpir por completo la circulación general.

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La administración local promueve además unos Juegos sin autos, con fuerte apuesta al transporte público y al fomento del trabajo remoto durante las jornadas de mayor afluencia, para descomprimir una red vial que ya recibe, en un día normal, un tránsito intenso en gran parte de la región metropolitana y sus accesos principales.

Cuánto tiempo de anticipación necesita una sede olímpica

La experiencia de Los Ángeles muestra que la planificación de este tipo de eventos arranca al menos una década antes: la sede se confirmó en 2017 y buena parte de las obras de transporte llevan años de ejecución previstos para estar terminadas antes de julio de 2028, fecha de inicio de la competencia.

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Ese margen amplio permite escalonar la inversión y usar eventos previos, como el Mundial de fútbol de 2026, como ensayo general para medir en condiciones reales la capacidad de la red vial y del transporte público antes del desafío olímpico completo, que exigirá un nivel de coordinación logística todavía mayor entre organismos públicos y privados.

Tres cifras resumen la magnitud de esa operación logística:

695 kilómetros de carriles exclusivos para vehículos oficiales entre los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego.

Más de 15.000 atletas olímpicos y paralímpicos alojados principalmente en el campus de la UCLA.

Más de 80 sedes de competencia ya existentes, sin construcción de estadios permanentes nuevos.

La comparación entre una cita regional como Santa Fe 2026 y la escala de un Juego Olímpico deja una lectura clara para el sector: cuanto mayor es el evento, más temprano debe arrancar la obra de infraestructura y más decisiva se vuelve la coordinación entre transporte, alojamiento y seguridad para que la operación funcione sin sobresaltos durante las semanas de competencia y en los días previos a la llegada de las delegaciones.

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