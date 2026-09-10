Comunicación: la habilidad que define a un gran comprador

Melina Grenón es analista de compras (Foto: Movant Connection)

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Cuando pensamos en el área de compras, muchas veces imaginamos negociaciones de precios, análisis de costos, licitaciones o indicadores. Todo eso es importante, pero hay una habilidad que atraviesa absolutamente cada una de esas tareas y que, en mi experiencia, marca la diferencia entre un comprador promedio y uno excepcional: la comunicación.

El comprador es, ante todo, un articulador. Es la persona que conecta intereses distintos, coordina expectativas y logra que toda una cadena de suministro avance en la misma dirección.

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Comunicar no es solamente transmitir información. Es generar confianza, evitar malos entendidos, negociar, resolver conflictos, alinear objetivos y construir relaciones que perduren en el tiempo.

Hacer equipo: la verdadera función de compras

Creo que la función más importante de un comprador es una sola: hacer equipo.

Hacer equipo con las fábricas, con los proveedores, con los operadores logísticos, con comercio exterior, con finanzas, con producción, con ventas y con cada una de las personas que participan en el proceso.

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Todos tienen objetivos diferentes, urgencias distintas y necesidades propias. El comprador se encuentra en el centro de esa red, siendo el puente que conecta todas esas partes. Y ningún puente se sostiene sin comunicación.

Cuanto mejor nos comunicamos, más rápido resolvemos problemas, menos conflictos aparecen y mayor confianza generamos.

La negociación empieza mucho antes de sentarse a negociar

Existe una idea equivocada de que negociar es sentarse frente a un proveedor para conseguir un mejor precio.

La verdadera negociación empieza mucho antes. Empieza cuando escuchamos. Cuando entendemos qué necesita la otra parte. Cuando llegamos preparados con información, argumentos y datos. Cuando sabemos explicar por qué hacemos un pedido y demostramos que buscamos una solución beneficiosa para ambos.

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Negociar no es ganar una discusión. Negociar es lograr que ambas partes quieran volver a trabajar juntas. Las mejores negociaciones no terminan con un ganador y un perdedor. Terminan fortaleciendo la relación.

Creo que la función más importante de un comprador es una sola: hacer equipo (Foto: Shutterstock)

La confianza vale más que cualquier descuento

Con los años aprendí una regla que intento cumplir siempre: nunca prometas algo que no depende completamente de vos.

Muchas veces queremos dar una respuesta rápida para conformar al cliente o al proveedor. Sin embargo, una promesa incumplida cuesta muchísimo más que una respuesta prudente.

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Prefiero decir:

“Voy a hacer todo lo posible para cumplir con esa fecha”.

O bien:

“La estimación es dentro de diez días, pero quiero confirmar algunos puntos antes de asegurarlo”.

La honestidad puede generar una pequeña incomodidad en el presente. La falta de honestidad puede romper una relación para siempre. Las personas olvidan fechas, números y conversaciones. Lo que difícilmente olvidan es cómo las hicieron sentir. Por eso, cuidar la confianza debería ser una prioridad diaria.

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Los vínculos también son un activo

En muchos mercados los proveedores son pocos, los fabricantes también. Y los buenos clientes, todavía menos.

Las relaciones comerciales son un recurso limitado. No podemos permitirnos quemar puentes por una mala comunicación, una promesa incumplida o una negociación mal manejada.

Construir relaciones de largo plazo permite trabajar con mayor velocidad, resolver problemas con una simple llamada y encontrar soluciones incluso en los momentos más complejos.

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Cuando existe confianza, los procesos se simplifican. Cuando existe desconfianza, hasta la decisión más pequeña se vuelve lenta.

Los datos fortalecen la comunicación

La comunicación no consiste solamente en hablar bien, también consiste en hablar con fundamentos. Antes de pedir un descuento, solicitar una prioridad de producción, negociar un plazo de pago o plantear una excepción, debemos hacer nuestro trabajo. Analizar información, validar datos, entender el contexto.

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Las decisiones basadas en evidencia generan conversaciones mucho más productivas que aquellas basadas únicamente en opiniones. Los datos respaldan nuestros argumentos. Pero es nuestra capacidad para comunicarlos la que realmente convence.

La ventaja competitiva que la inteligencia artificial no puede copiar

Vivimos un momento extraordinario. La inteligencia artificial puede analizar millones de datos en segundos, automatizar procesos, detectar patrones y optimizar decisiones. Y seguirá haciéndolo cada vez mejor.

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Pero hay algo que todavía pertenece al mundo de las personas. La confianza, la empatía, la credibilidad. La capacidad de interpretar silencios, leer emociones, comprender contextos y construir relaciones genuinas.

Un proveedor no recuerda únicamente el precio que negociaste. Recuerda cómo actuaste cuando hubo un problema. Un cliente no recuerda solamente el plazo de entrega. Recuerda si estuviste presente cuando más te necesitó.

Las alianzas comerciales nacen de la información, pero crecen gracias a las personas.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Puede indicarnos cuál es el mejor proveedor, detectar riesgos, proyectar escenarios o recomendar estrategias. Pero todavía necesita que alguien genere el vínculo, inspire confianza, comunique con claridad y sostenga una relación en el tiempo.

El comprador del futuro será más humano, no menos

Paradójicamente, cuanto más avance la tecnología, mayor valor tendrán las habilidades humanas. Quienes sepan comunicar con claridad, negociar con inteligencia, escuchar activamente, generar confianza y construir relaciones de largo plazo serán los profesionales más difíciles de reemplazar.

Porque comprar nunca fue solamente adquirir un producto. Comprar es construir acuerdos. Y detrás de cada gran acuerdo siempre hay una conversación, una negociación y una relación de confianza.

Esa seguirá siendo, por mucho tiempo, la verdadera ventaja competitiva de un gran comprador.